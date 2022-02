Bizarní vila u Brna je stále na prodej, za šest let klesla cena na polovinu

Na to, že jde o velmi netypickou třípodlažní stavbu v „pseudobarokním stylu“, upozorňuje sama realitní kancelář. „Vzhledem k interiérovým úpravám a celkovému provedení jde v podstatě o v jistém smyslu umělecké dílo,“ stojí v inzerátu.

Koupelny jsou totiž spíše lázně evokující antický sloh, uvnitř domu je bazén, hřiště na squash nebo také garáž pro patnáct aut.

„Z celkové dispozice je zřejmé, že stavba neodpovídá běžné představě o rodinném bydlení,“ píše se dále.

Před šesti lety, kdy byli redaktoři MF DNES na prohlídce tohoto obřího domu, jej zkoušel jeho majitel prodat za 110 milionů. Dnes je cena vily s osmnácti pokoji téměř na polovině. Konkrétně na částce 59 milionů.

„Jsou tam skutečně použité velmi drahé materiály. Věřím, že majitel do toho mohl dát při výstavbě koncem 90. let skutečně sto milionů,“ sdělil realitní makléř Jiří Beránek, jenž prodej dodnes nedostavěné vily zprostředkovává.

Kromě neúspěchu při prodeji za 110 milionů se podle Beránka snažil majitel prodat dům také v dražbě. Tam se ale částka nikam vysoko nevyšplhala, a tak zkouší jít znovu cestou přímého prodeje přes realitní kancelář.

„Specifický okruh lidí může tato stavba zaujmout, třeba někoho, kdo má rád extravaganci a líbí se mu to. Otázkou však je, co na to řekne trh,“ doplnil makléř. Poslední větou míří k tomu, zda skutečně bude ochoten někdo za netypický dům dát necelých 60 milionů.

Jiří Knechtl z portálu Reality.iDNES.cz je k tomu spíše skeptický. „Samotný pozemek může mít hodnotu kolem 20 milionů korun. Je blízko Brna a mnoho tak velkých pozemků v okolí na prodej není. Ale jen kvůli pozemku zaplatit třikrát tolik je podle mě nereálné, pokud zohledníme i cenu za případnou demolici objektu,“ míní.

A pokládá si otázku, zda má samotná stavba cenu 39 milionů, tedy zbývající podíl do celkové sumy. „Možná díky materiálům a velikosti i ano a možná někde i existuje pro tuto nemovitost kupec,“ doplnil.

„Nicméně už v době výstavby byla stavba morálně zastaralá, do budoucna těžko udržitelná a najít kupce může být dnes velmi složité, ať už kvůli ceně, nebo kvůli specifičnosti nemovitosti,“ dodal Knechtl.

Makléř Beránek zatím nikoho na prohlídku nezval, nicméně lidé se mu už ozývají. Má však obavy, zda to nejsou jen zvědavci, kteří si chtějí podivuhodnou vilu prohlédnout, ale nikdy v životě neměli ani tolik peněz, kolik její nákup stojí.

„S tím měl v minulosti problém i majitel. Vodil lidi po domě, vše jim ukazoval a až později mu došlo, že nikdo z nich nemá dost peněz, aby si dům mohl koupit,“ dodal Beránek.

Redakci slíbil zprostředkovat kontakt i na majitele Petra Blažka, nakonec se však neozval.