Narodil se v Mürzzuschlagu do rodiny drážního úředníka a postupně se s otcem coby přednostou stanice přestěhoval do Vídně, kde vystudoval na strojního inženýra. Šikovný byl už jako dítě.
„Ještě mu nebylo ani deset, když si vyrobil elektromotorek, zkonstruoval funkční model parního stroje a na řece Mürz vyzkoušel vlastní rukou zhotovené malé vodní kolo. Jako středoškolák se pustil do výroby fotoaparátu,“ prozrazuje o něm Eduportál Techmania.
Turbinářské firmy založily jakýsi Anti-Kaplanův syndikát a zaútočily na Kaplanovy přihlášené patenty podáváním námitek k teorii či předběžnému uživatelskému právu.