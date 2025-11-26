Obrana před Švédy i vila Tugendhat. Na zdech Špilberku běží historie Brna

První písemná zmínka o Brně, získání statusu královského města, vybudování hradu Špilberk, obrana před švédským vojskem, postavení vily Tugendhat či pořádání MotoGP. Patnáct zásadních a zajímavých okamžiků historie jihomoravské metropole ukazuje nové velkoformátové promítání na dvou zdech zdejšího hradu.

Takzvaný videomapping mohou návštěvníci vidět každý den coby součást světelného parku na Špilberku. Promítání začíná v 17:30 a končí ve 21:30, osmiminutový příběh běží v pravidelných smyčkách na velkoformátovém plátně o velikosti 120 metrů čtverečních.

„Projekce spojuje moderní technologie s muzeální prací a přináší jedinečný zážitek pro všechny návštěvníky. K historii Brna se je snažíme přilákat moderní a digitální formou,“ říká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc (ODS), který stojí za námětem i scénářem příběhu.

Mezi klíčové okamžiky z minulosti města zařadil třeba také založení brněnského biskupství a první české vysoké školy technické, což je dnešní VUT, působení zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela, jízdu první koněspřežky i první elektrické tramvaje. Nechybí ani důležité události 20. století, tedy německá okupace, poválečný odsun Němců a sametová revoluce.

„Inspirovali jsme se jinými kulturními počiny v různých částech Evropy. Videomapping nejenže obohacuje světelný park, ale má potenciál být využit po celou sezonu. Například v létě se dá pomocí projekce hrad oživit a přilákat sem návštěvníky večer, kdy je už muzeum zavřené,“ podotýká Šolc.

Za pořízení dvou projektorů zaplatila instituce 2,6 milionu korun. Na další milion vyšly potřebné související práce, například grafiků či zvukařů. Muzeum plánuje projektory využít i jinde, například ve vodojemech na Špilberku. Může je zapůjčit i jiným institucím na jejich vlastní akce.

Vidět největší brněnský videomapping mohou pouze lidé, kteří mají vstupenku do světelného parku, a to až do 11. ledna. Park nabízí stovky světelných soch, majestátního draka i rajskou zahradu. K hradní bráně vozí návštěvníky vláček vyjíždějící od vstupu do parku naproti hotelu International.

