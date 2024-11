Videohry naučí řadu věcí, větším problémem je gambling, tvrdí psycholog

Jsme v době, kdy se téma počítačových her začíná brát vážněji a dostává se mu více pozornosti? Třeba i jiné než té negativní?

Myslím, že ano i ne. Tohle téma je dlouhodobě vykloněno negativním směrem, už zhruba patnáct nebo dvacet let se o fenoménu herní závislosti intenzivně mluví. Pak se to přehoupne do pravého opaku a říká se, že počítačové hry jsou skvělé a mohou pomáhat ve školství, zlepšovat kognitivní schopnosti nebo oddalovat demenci.

Dívky hrají taky, ale v nižším věku. V pubertě se nůžky prudce rozevřou. Lukas Blinka, psycholog