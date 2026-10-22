Pohled na ni při východu slunce zachytil fotograf iDNES.cz Radim Strachoň. Oproti ideálnímu stavu je hladina Vranovské přehrady o deset metrů níž a sucho odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. Výrazně snížená hladina odhalila pozůstatky původní obce, která zmizela pod vodou při výstavbě přehrady. Obdobně byly vidět i v letech 2017 a 2018.
Zatímco úbytku vody lidé využívají k procházkám k pozůstatkům zatopené vesnice Bítov, které jsou běžně pod hladinou, vodohospodáře tento stav netěší.
„Nádrž je nyní zaplněná asi ze 30 procent,“ řekl Radek Špatka z Povodí Moravy. Asi stovka tisíc lidí na Znojemsku a Třebíčsku z nádrže odebírá pitnou vodu, a pokud by se do budoucna stav nezlepšil, mohlo by to dodávku ohrozit.
Výška hladiny v přehradě je nyní 338,34 metru nad mořem. Za ideální stav lze považovat hladinu na kótě 348,45 metru nad mořem, tedy zhruba o deset metrů výše. Jde o hladinu zásobního prostoru, nejde však o běžnou úroveň, které by nádrž v posledních letech dlouhodobě dosahovala.