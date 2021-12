VIDEO: Šofér se na nájezdu na dálnici zastavil a zamířil do protisměru

Jen nevěřícně sledovali policisté ve čtvrtek dopoledne nájezd na dálnici D2 poblíž Podivína.

Mezi auty, která na komunikaci najížděla, se totiž najednou objevila mazda, která se po vjetí na dálnici zastavila, její šofér stočil vůz do protisměru a rozjel se mezi auta.

Policisté nezaváhali a okamžitě vyrazili za ním.

„Následoval kilometr stíhací jízdy, a poté zastavení dálnice. Policisté při tom museli i přeskočit svodidla,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Incident se obešel bez jakékoliv kolize. S komplikacemi však teď musí počítat řidič, který nepochopitelně stočil volant do protisměru. „Hlídce sdělil, že prý chtěl dojet do Podivína. Přitom už na začátku vjížděl do opačného pruhu, kterým se jezdí do Brna,“ dodal Malášek.

Policisté upozorňují, že pokud kdokoliv uvidí, že proti němu jede vozidlo v protisměru, má okamžitě sjet do pravého jízdního pruhu, zpomalit a zapnout výstražná světla.

„Pokud vám to situace dovolí, bezodkladně volejte tísňovou linku 158 a operátorovi sdělte, kde se právě nacházíte. Včasnou a pohotovou reakcí totiž můžete zachránit nejen vlastní život,“ dodal Malášek.