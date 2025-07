Věstonické venuše je letos, sto let od výročí jejího objevení, opravdu všude plno. Takže už i poškolák možná ví, že vzácnou sošku objevil tým badatele Karla Absolona v Dolních Věstonicích na...

Mistrovství světa hráček do 19 let, které začalo v Brně, přineslo před čtyřiadvaceti lety první obrovský úspěch českému ženskému basketbalu po rozdělení republiky. Postaral se o něj tým kolem...

Skvělý start, smutný konec. Češky na MS schytaly lekci japonské rychlosti

Nepříjemným klopýtnutím s mírně favorizovaným Japonskem vstoupily české basketbalistky do 19 let do mistrovství světa v Brně. Běhavému a houževnatému soupeři podlehl domácí výběr po vyrovnané první...