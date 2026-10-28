Akci svolala studentská platforma Výbor solidarity studentů, která varuje před možným ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií.
Protest symbolicky odstartoval v 11.55 hodin, tedy pět minut před polednem. Už od desáté hodiny se však na náměstí scházeli lidé, kteří si mohli vyrobit vlastní transparenty nebo papírové čepičky. Mezi demonstranty se objevovaly nápisy „Média nedáme“ či „Pojďme pane, budeme se za média prát!“.
|
Milion chvilek svolal demonstrace za ČT a ČRo. Napřed v Brně, pak v Praze
Zatímco kolem poledne tajemník městské části Brno-střed Petr Štika napočítal přibližně patnáct set účastníků, krátce nato už odhadoval účast nad dva tisíce lidí.
Demonstrace je jedním z projevů sílícího odporu akademické obce vůči záměru vládní koalice ANO, SPD a Motoristů zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financovat obě instituce přímo ze státního rozpočtu.
Studenti Masarykovy univerzity sdružení v iniciativě Média nedáme MUNI už kvůli návrhu vyhlásili stávkovou pohotovost. Nesouhlas zaznívá i z dalších brněnských vysokých škol. Obavy z oslabení veřejnoprávních médií vyjádřili také rektoři Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně nebo některé akademické senáty.
|
OBRAZEM: Hasiči, lidské řetězy i minuta ticha. Projděte si den protestů v ČT a ČRo
Podle organizátorů středečního shromáždění by změna financování mohla negativně zasáhnout nejen nezávislost České televize a Českého rozhlasu, ale také kvalitu jejich obsahu.
„Nejsme a nebudeme lhostejní k silovému protlačování zákonů, které podrývají principy svobodné společnosti, stejně jako k obsazování pozic naší infrastruktury nekompetentními osobami odhodlanými obětovat fungující demokratický systém osobnímu zisku,“ uvedli pořadatelé v prohlášení.
|
Co sledují a poslouchají mladí na ČT a ČRo? Za tato média jsou ochotní platit
Vládní návrh, který poslanci minulý týden posunuli do druhého čtení, počítá vedle změny způsobu financování také se snížením příjmů obou institucí. Česká televize by měla příští rok dostat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun, tedy přibližně o miliardu méně, než letos plánuje vybrat na poplatcích. Český rozhlas by měl získat 2,065 miliardy korun, což představuje pokles zhruba o 400 milionů.
Vedení České televize už návrh označilo za do značné míry likvidační. Kritika přichází nejen od zástupců vysokých škol, ale také církví, divadel a dalších kulturních institucí.
Opozice hovoří o faktickém zestátnění veřejnoprávních médií a ohrožení jejich nezávislosti. Vládní politici naopak takové obavy odmítají a tvrdí, že nový způsob financování fungování obou institucí neohrozí. O definitivní podobě návrhu zatím rozhodnuto není. Poslanci se jím budou dále zabývat ve Sněmovně.
|
Zaměstnanci ČT a ČRo vyhlásili stávku. Reagují na náhlé jednání o konci poplatků
Odpor proti plánovaným změnám však neutichá. Další velká demonstrace na podporu veřejnoprávních médií je naplánovaná na 3. listopadu.