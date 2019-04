Zakázky městské části za miliony dostávala firma starostova spolustraníka

Nejdražší veřejnou zakázkou na radnici Brno-sever byla loni rekonstrukce památkově chráněného domu číslo 68 na Cejlu. S cenou 25,5 milionu ji získala brněnská firma Ing-Czech, jejíž nabídka byla až třetí nejlepší.



A stavební společnost, jež se specializuje na zateplení i opravy domů či bytů, je v této městské části pozoruhodně úspěšná. Podle Hlídače státu, který od listopadu 2016 mapuje smlouvy na veřejné zakázky, tu jen od počátku tohoto období získala tendry za zhruba 66 milionů korun. Přitom magistrát a další z ostatních 28 městských částí jí za stejný časový úsek „přikleply“ zakázky dohromady za 31 milionů.

Jednatelem a spolumajitelem firmy je sociální demokrat Peter Flimmel. A jeho stranický kolega Rostislav Hakl byl až do loňských komunálních voleb místostarostou radnice pro investice, v drtivé většině výběrových řízení navíc seděl v komisi, která tendry hodnotila.

„I kdyby zakázky byly průzračně čisté, neměl by uchazeče posuzovat spolustraník. Podle pokynů Evropské komise je to ve střetu zájmů a může jít o správní delikt. Navíc by kvůli tomu někdo mohl tendry napadnout,“ upozornil právník brněnské protikorupční organizace Oživení Marek Zelenka.

Pochybnosti navíc umocňuje fakt, že se Flimmel už dříve ocitl v hledáčku policie. Ta v roce 2010 prošetřovala na Brně-sever přidělování zakázek malého rozsahu místostarostkou Zdeňkou Tůmovou (ČSSD). Případ však nakonec odložila.

Pokuta 330 tisíc od antimonopolního úřadu

Kromě vysoké úspěšnosti Flimmelovy firmy nyní rozpaky budí například i již zmiňovaný tendr na opravu domu na Cejlu. Dokonce se nelíbil ani antimonopolnímu úřadu, který pravomocně uložil městské části pokutu 330 tisíc korun. Měnila totiž podmínky během výběrového řízení, což ve finále nahrálo společnosti Ing-Czech.

„Není vyloučeno, že pokud by pozměněné požadavky zadavatel měl od počátku, do řízení by se přihlásili i jiní dodavatelé,“ stojí ve vyjádření úřadu. Zakázka se právě kvůli tomuto pochybení protáhla z roku 2017 do května 2018.

Do výběrového řízení se původně přihlásily čtyři firmy. První s nejnižší nabídkou komise i s Haklem vyřadila hned, protože nesplňovala požadavky. A právě ta se k antimonopolnímu úřadu odvolala. Druhá firma s nabídkou o 356 tisíc korun nižší, než jakou poslala Ing-Czech, sama odstoupila.

„Přepočítali jsme si to a ekonomicky nám to nevycházelo,“ okomentoval nezvyklý krok Luboš Půček – jednatel firmy Waler, která řízení vzdala.

U vysoutěžené částky 25,5 milionu pro Ing-Czech však nakonec nezůstalo. Pět dnů po volbách byla navýšena o 2,1 milionu korun. Dodatek podepsal místostarosta Hakl, i když už věděl, že na radnici končí.

Ten však tvrdí, že s volbami ani stranickou legitimací nemělo navýšení zakázky nic společného. Podle něj je dům památkově chráněný a oprava komplikovaná.

„Už v projektu bylo napsáno, že některé úpravy, například vnější fasády, budou upřesněné, až se postaví lešení, aby se na ni mohli památkáři podívat. A pak se teprve zpracuje dodatek,“ poznamenal Hakl.

Památkáři ale upozorňují, že žádné velké změny, které by zakázku tak výrazně navýšily, nepožadovali. „Jen v jedné části objektu jsme žádali o jiný způsob statického zajištění, protože by se tím původním zničily štukové ozdoby. Jsem však přesvědčený, že tohle řešení stavbu nijak neprodražilo,“ uvedl šéf památkového odboru brněnského magistrátu Martin Zedníček.

Společnost patří k těm schopným, říká místostarosta

Podle Hakla ale zakázka na Cejlu ani jakékoliv jiné nemohly být ovlivněné. „Neznám mechanismus, jak by se to dalo udělat. Když je zakázka vyvěšená na profil zadavatele, může se přihlásit každá firma,“ podotkl. A nevidí ani možný střet zájmů v tom, že šéf Ing–Czechu je ve stejné straně. „Ano, znám se s ním. Ale ze stavebních firem není jediný,“ doplnil Hakl.

Co na možný střet zájmů a „oblibu“ firmy Ing-Czech na Brně-sever říká její jednatel Flimmel, se redakci zjistit nepodařilo. MF DNES opakovaně žádala jeho vyjádření, přes sekretářku však odmítl.

Pochybnosti o systému přidělování zakázek nicméně nemá ani starosta městské části Martin Maleček (SOL). „Zakázky jsem prověřil a vše je podle zákona,“ řekl Maleček.

Po volbách se už ČSSD do vedení radnice nedostala. Na Haklovo místo nastoupil místostarosta David Aleš (ANO). A ani on nemá s tendry problém. „Chápu, že to může působit zvláštně, ale nemohu posoudit kontakty mezi panem Haklem a firmou Ing-Czech. Společnost patří k těm schopným,“ uvedl Aleš.