K cestování po jižní Moravě postačí už jen karta, stejně jako v Brně

Společnost Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu na jižní Moravě, totiž za více než 55 milionů korun nakupuje nové jízdenkové automaty. Jimi nahradí stávající validátory, jež umožňují pouze označit jinde zakoupený papírový lístek.

Komfort cestování se tak s postupným rušením nádražních pokladen naopak znovu zlepší. A že je po takovém způsobu pořízení jízdenek poptávka, dokazuje právě brněnská MHD. V ní už téměř tři roky funguje systém „Pípni a jeď“ a poměr jeho využívání v porovnání s nákupem klasických papírových lístků stále roste.

„Nejvíce transakcí cestující provedli loni 16. prosince, a to 58 146 plateb,“ vypočítala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková s tím, že tato forma je už využívána u téměř poloviny nákupů.

Nicméně v brněnské MHD, stejně jako od letoška ve Znojmě, je a bude systém vždycky jednodušší než u vlaků. Při cestě po železnici totiž Jihomoravané musí v automatu zadat, kolik projedou zón, do nichž je region v integrovaném dopravním systému rozčleněný.

„To bude nejrychlejší způsob, nicméně kdo netuší přesný počet zón, může zadat i konkrétní cílovou stanici,“ podotkl mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Jednodušeji je vyřešená situace v případě přestupu z vlaku do autobusu. Stačí, když pasažér řidiči nahlásí, že má jízdenku na kartě, a on si ji jen zkontroluje. „To už ostatně funguje, protože si cestující mohou koupit na kartu vícezónovou jízdenku v brněnské MHD,“ poznamenal Havlík.

18. června 2020

I přes novinky je zřejmé, že část lidí chce hlavně ze zvyku vytrvat u klasického papíru a nakupovat hotovostí. Třeba i proto, že platební kartu tímto způsobem využívat nehodlá.

Jenže otázkou zůstává, zda po všech změnách bude ještě vůbec možné v nádražních pokladnách papírové lístky pořídit. Zaměstnanci Českých drah je nyní prodávají na základě smlouvy právě s Jihomoravským krajem. „Pevné rozhodnutí ještě nepadlo. Jasno o tom bude včas,“ prohlásil mluvčí Havlík.

Pro nádražní pokladny by to znamenalo, že jim zmizí další věc z nabídky. Už by prodávaly „jen“ dálkové jízdenky, tedy na rychlíky a expresy mimo území kraje.

Řeší se průvodčí nebo přirážka

Co se přímo vlaků týče, prozatím budou automaty na jízdenky umístěny jen v moderních soupravách Moravia. Ty jihomoravské hejtmanství nakupuje a postupně nasazuje na dvě páteřní linky S3 a S2, tedy v prvním případě mezi Tišnovem a Židlochovicemi či Hustopečemi, v tom druhém mezi Letovicemi a Křenovicemi.

Tato novinka na železnici, která postupně začne fungovat v průběhu příštího roku, může znamenat, že z nových vlaků Moravia zmizí průvodčí. Ostatně už v minulosti se uvažovalo o tom, že by v těchto soupravách měli kontrolu na starosti už jen klasičtí revizoři.

„Prozatím jsme o tom nerozhodli, ale můj osobní názor je, aby průvodčí zůstali. I kvůli bezpečnosti zejména ve večerních a nočních spojích,“ vysvětlil krajský radní pro dopravu Jiří Crha (ODS).

U ostatních tratí pasažér po zavedení nejnovější dopravní revoluce pořídí lístek na zastávce, ve vlaku už ale ne. Není přitom zatím jasné, jestli dostane při nákupu jízdenky u průvodčího přirážku jako dnes, když si ji nestihne zajistit na nádraží, kde je otevřená pokladna. „To je správná otázka, ale i zde je na odpověď ještě brzy,“ reagoval na další „mezeru“ Havlík.

Zda i na zbývajících tratích cestující časem využijí automaty přímo ve vlacích, se teprve uvidí. Záleží především na krocích vedení kraje. „Po novém dopravci budeme hlavně požadovat, aby sám nasadil moderní soupravy,“ sdělil Crha s tím, že teprve pak může přijít na řadu instalace automatů.

Zatímco tyto trasy jihomoravské hejtmanství po tržních konzultacích přidělí konkrétnímu dopravci bez soutěže, u páteřních linek s krajskými vlaky plánuje vypsat výběrové řízení. A očekává velký zájem, tedy i cenový souboj. Minimálně do prosince 2024 však budou provoz veškerých regionálních vlaků na jihu Moravy zajišťovat České dráhy.