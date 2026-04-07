Nejen fotbalisté živí naději na dva důstojné stadiony v Brně. Zatímco ti doufají v opravený stánek s ligovými parametry na Srbské a časem i moderní arénu za Lužánkami, podobné plány už nosí v hlavě také místní dráhoví cyklisté. Starý ovál na výstavišti opustit nechtějí.
Přitom ještě před rokem političtí představitelé města vedli celkem komplikovaná jednání s klubem TJ Favorit Brno, aby od něj vykoupili stávající velodrom u výstaviště, mohli jej zbourat a na jeho místě postavit nový fotbalový stadion. Cyklisté by „za odměnu“ ještě předtím dostali jiný top ovál.
Ten se dál připravuje, přestože přesuny sportovišť napříč celým městem – jako by šlo o figurky na šachovnici – nabourala iniciativa majitele fotbalové Zbrojovky Vojtěcha Kačeny s již zmíněnou stavbou arény v lokalitě za Lužánkami.
Zrovna nedávno magistrát schválil smlouvu na zpracování podrobné projektové dokumentace na stavbu dvojsportoviště, jehož součástí nebude jen atletická hala, která Brnu roky chybí, ale právě i dřevěná klopená dráha pro cyklisty o délce 250 metrů (na vizualizaci).
Zatímco ještě před rokem se počítalo s tím, že se do nové arény brněnští dráhaři od výstaviště přesunou, teď už to tak jasné není. „Pevně věřím, že nový velodrom využívat budou, protože tato stavba nemá v Česku obdoby,“ prohlásil radní pro oblast sportu Tomáš Aberl (TOP 09). Ostatně na jihu Moravy sportoviště vzniká výměnou za to, že se Brno na úkor Prahy vzdalo vybudování vodáckého kanálu.
Konec dojíždění do ciziny
Vrcholoví cyklisté a reprezentanti podobné zázemí v Česku dnes skutečně nemají a musejí dojíždět trénovat do zahraničí. To platí pro přípravu na světové poháry či jiné velké šampionáty. Na velodromu u výstaviště však lze i nyní některé akce včetně mezinárodních pořádat a pro cyklistický klub tato výhoda vlastního zázemí znamená i příjmy do pokladny. „Máme svůj stadion, kde sportujeme,“ zdůraznil šéf Favoritu Ladislav Macek.
Proto ani nedokáže říct, jestli se po dostavbě nového dráhařského stánku klub kompletně přesune. Hlavní negativum je zřejmé – šlo by o stěhování z vlastního do nájmu. Příjmy vypadnou, výdaje vzrostou. „Dokážu si představit cokoliv. Klidně přesun celého klubu, ale i jen pronájem konkrétních hodin na trénink a závody,“ nastínil Macek. Od některých cyklistů prý navíc slýchá, že jejich betonový ovál o délce 400 metrů je pro trénink lepší než ten kratší dřevěný, na němž se prohání nejlepší závodníci světa.
Právě jako vhodný pro trénink vnímá stávající dráhu i předseda Jihomoravského krajského svazu cyklistiky Lukáš Petr. U dětí, které s kolegy trénuje, je podle něj klíčové se hlavně naučit jezdit po dráze. Jestli je betonová, nebo dřevěná, podle něj na začátku nehraje roli. „Obávám se, že trénink na novém velodromu bude výrazně dražší, třeba i desetinásobně,“ naznačil.
V takovém případě by si v novém stánku pronajímali méně hodin pro děti, kterých se na tréninku schází zhruba čtyři desítky, respektive by do něj spíš vůbec nechodili a dál by využívali levnější možnost u TJ Favorit Brno.
Klub se navíc podle Macka od města dosud nedozvěděl, jak bude nová hala fungovat a za jakých podmínek by tam mohl působit, tedy zejména kolik by platil za nájem. „Nemyslím si, že dojde k výraznějšímu posunu do konce volebního období,“ nadhodil předseda blížící se komunální volby na počátku října. Zároveň dal však najevo, že když Favoritu zůstane jeho stánek, nemá příliš důvodů se přesouvat.
Zájemců je dost, tvrdí radní
Pro Brno jako provozovatele budoucího sportoviště by to logicky znamenalo manko v položce příjmů, které mají pomoct platit provoz. Aberl je však přesvědčený, že i bez přesunu Favoritu do nového a s „konkurencí“ v podobě stávající dráhy u výstaviště nezůstane moderní velodrom osiřelý. „Hala bude plně využita v rámci Národního sportovního centra, které za Lužánkami s tímto projektem vzniká. Zarezervují si ji i další kluby napříč Českem, ale také Dukla Brno,“ zmínil radní druhý „domácí“ tým.
Ani podle šéfa České svazu cyklistiky Davida Průši není nezbytné, aby se na nový velodrom Favorit kompletně přesunul. „Věříme, že by výstavba měla dopadnout i bez něj,“ míní a pochválil, že cyklisté by díky propojení s dalšími sportovišti mohli využívat třeba také sousední plavecký bazén.
Podle krajského cyklistického šéfa Petra může Brno na nový stánek nalákat i vrcholové sportovce z Rakouska a Slovenska, kde také schází potřebné dráhy. „Věřím, že by využití měl právě díky národním reprezentacím. Ty navíc mají peníze na to si jej zaplatit,“ upozornil.
Jinými slovy je přesvědčený, že by dostatečné vytížení v Brně měly rovnou dva cyklistické ovály, které město po dokončení výstavby toho nového odhadem za čtyři roky nejspíš opravdu nabídne.