První dopravní špunt v Brně silničáři rozpustí, příští rok probourají tunel

Nad silnicí je také nově průchozí lávka pro pěší.



„První etapa prací zahrnovala úsek od mimoúrovňové křižovatky Kníničská po Kamenomlýnský most. Rozšířili jsme stávající dvoupruhovou komunikaci na dělený čtyřpruh, upravili jsme rampy mimoúrovňové křižovatky, opravou prošel silniční most a vyměněná a doplněná jsou i protihluková opatření,“ vypočítal generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nově podél silnice vede také obslužná komunikace. Odpoledne kolem šesté hodiny odstraní silničáři dosavadní značení a úsek zprůjezdní.



„Jedná se o předčasné užívání. Plné uvedení do provozu plánujeme na konec března. V té době budou hotové veškeré chodníky, doprovodná komunikace či sadové úpravy. Posunutí termínu zapříčinil nejen covid, ale také komplikace se stavebním povolením,“ upozornila primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Úsek v délce 880 metrů se opravoval od podzimu roku 2018 a podle Mátla vyšel na zhruba 450 milionů korun korun bez DPH. Město dalo na vybudování obslužných silnic, chodníků, osvětlení a dalšího vybavení pro pěší více než 72 milionů korun.

Ovšem ani teď řidiči nebudou mít jízdu po Žabovřeské plynulou. Cestování se navíc zkomplikuje i těm lidem, kteří využívají tramvajové spojení.



Výluka tramvaje na dva roky kvůli ražbě tunelu

Na přelomu roku se dělníci přesunou na navazující druhý úsek velkého městského okruhu. Zahrnuje část od Kamenomlýnského mostu po Hlinky.

„Uvědomuji si, že dopravní situace je kritická a právě Žabovřeská je snad tím nejkritičtějším úsekem. A ačkoli jsem rád, že máme první etapu za sebou, jsme zatím jenom v poločase. A ten druhý bude o dost náročnější. I tak ale první úsek dopravě pomůže, alespoň trochu,“ řekl Mátl.

Druhá část bude obdobně dlouhá jako první úsek. „Ale v pracích je zahrnuto také vybudování tramvajového tunelu v délce půl kilometru, což je nákladná práce. Proto se cena vyšplhala nad dvě miliardy korun,“ podotkl Mátl.

Od 9. ledna se také změní trasa tramvajové linky číslo 1, a to na dva roky. Cestující dojedou pouze do Pisárek. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posílí okružní linky 84 a 44. Mezi zastávkami Bráfova a vozovnou v Komíně dopravu zajistí linka X1, DPMB zřídí také linku X11 z Ečerovy, přes Českou až na Hlavní nádraží.

„Pokud by zůstal provoz tramvajové jedničky zachovaný, stavební práce by probíhat mohly. Ale celou stavbu by to výrazně zpozdilo. Proto jsme se rozhodli pro dvouleté omezení jejího provozu,“ řekla Vaňková.

Tím, že tramvaj bude po dokončení přesměrována do nově probouraného tunelu, se uvolní místo pro rozšíření doposud úzkého silničního hrdla. A i v tomto úseku vzniknou pro auta dva pruhy v každém směru.