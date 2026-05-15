V místech, kde stávala brněnská Velká synagoga, dnes poprvé po mnoha desetiletích zazněly šabatové písně a modlitba na památku zemřelých. Synagogu v roce 1939 vypálili nacisté.
Parcela na nároží Přízovy a Spálené ulice zůstala nezastavěná a v posledních týdnech tam pracovali archeologové. Zájemci si mohou odkryté základy prohlédnout o víkendu u příležitosti festivalu Open House Brno, připravují se i další akce.
„Po desetiletích mlčení se snažíme toto místo vrátit do paměti města,“ řekla Eva Yildizová ze spolku Štetl.
Archeologický výzkum ukázal, že monumentální synagoga měla několik stavebních fází, nejstarší z poloviny 19. století. Zbyly však jen základy. Zajímavým odkrytým prvkem je takzvaná protiklenba, která pomáhala nést a rozložit váhu ochozů, uvedl archeolog Jiří Zubalík.
Archeologové objevili také různé zlomky dlaždic a kamenných prvků nebo fragmenty vitráží s motivem Davidovy hvězdy. Zajímavostí je zlomek šálku s vyobrazením neznámé synagogy. Práce budou pokračovat ještě několik týdnů.
Pozemek v současnosti patří developerské firmě. „Budu se zasazovat o to, aby část pozemku zůstala nezastavěná a byla pietně upravená,“ řekl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Předseda Židovské obce Brno Jáchym Kanarek připomněl, že synagogu vypálili brněnští Němci hned na počátku okupace. Holokaust nepřežilo asi 10 tisíc brněnských Židů. „Po válce nebylo kým a pro koho ji obnovovat, postupně se pak vytratila i vůle a ochota,“ uvedl Kanarek. Obci dnes slouží menší synagoga Agudas Achim v nedaleké Skořepce.
Modlitbu na památku zemřelých pronesl v češtině i hebrejštině brněnský rabín Menaše Kliment. Stejné modlitby a písně podle něj zaznívaly v synagoze i těsně před jejím vypálením v březnu 1939.