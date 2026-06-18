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Brno stojí za to! Motorkáři už velebí českou pohostinnost a levné pivo

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  19:57
Velká cena v Brně oficiálně začíná pátečními ranními tréninky. Její fanzóna, která vyrostla v samotném srdci Brna na náměstí Svobody už ale nabízí unikátní zážitky. Aby také ne, vždyť plochu s velkoplošnými obrazovkami, lehátky a stánky využije za víkend více lidí, než samotný okruh. Zatímco u dráhy se protočí asi 150 tisíc fanoušků, fanzóna jich loni obsloužila 260 tisíc.

Nápad na prostor uprostřed města okopírovaly i další zastávky šampionátu silničních motocyklů. Brněnská motocyklová party odstartoval slovenskou notou, už ve středu zde koncertovala populární rocková kapela Horkýže Slíže. Ta však přitáhla zejména tuzemské publikum, těšící se i z bezplatného vstupu.

Čtvrteční odpoledne už lákalo i zahraniční návštěvníky. Rakouské a Německé vlajky se objevily nejen v kempech, ale také na hlavním brněnském náměstí a ni přes jasnou dominanci češtiny se čas od času začaly lynout exotické hlasy.

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník Moto2 Filip Salač. (18. června 2026)
Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník Moto2 Filip Salač. (18. června 2026)
Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník Moto2 Filip Salač. (18. června 2026)
Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník Moto2 Filip Salač. (18. června 2026)
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„Přijeli jsme z Düsseldorfu, do Brna jsme jezdili už v minulosti a vždycky se nám tu líbilo. Loni jsme bohužel nemohli, takže si to letos vynahradíme a zůstaneme v Čechách až do středy,“ avizuje plány německý fanouškovský veterán Alex.

„My dorazili ze střední části Anglie jen kvůli motorkám,“ vysvětluje Andy, zatímco si přebírá české koruny a půllitr plzeňského piva. To ho vyšlo na 78 korun. „Já nevím, kolik to je,“ pokrčí rameny s úsměvem. Když zjistí, že pije pivo za dvě libry a osmdesát pencí, přímo se rozesměje. „Tak to je paráda, to opravdu stojí za to,“ A hned zjišťuje, jak se česky poděkuje.

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně přilákala mnoho českých i zahraničních fanoušků. Na snímku Andy a Shelly z Velké Británie (18. června 2026)

S partnerkou Shelly a dalšími pěti kamarády si pronajali na celý víkend byt. Už před rokem. „Objeli jsme už nějaké závody, já sice motorkám tolik nerozumím, ale to není až tak třeba, ono je to o té vášni, atmosféře. A ta vypadá výborně,“ vysvětluje Shelly. Andy má doma Yamahu R6.

„My bydlíme v centru Brna, v hotelu Avion. Řešili jsme ubytování asi dva měsíce dopředu. Na okruh pojedeme městskými autobusy, snad to v pohodě najdeme,“ doufá Alexova manželka Regina.

Inspirace i pro Barcelonu. Do centra Brna se vrací fanzóna MotoGP, dorazí Salač

Náměstím už hodinu před startem programu s jezdci rezonuje jedno jméno. Filip Salač svou formou fanoušky elektrizuje. V posledním závodě třídy Moto2 v Maďarsku obsadil druhé místo a vyrovnal tím svůj životní výsledek, před tím dojel sedmý a pátý, jeho forma směrem k Brnu narůstá. A jeho jméno rezonuje v diskuzích Čechů i cizinců. „Zaznamenali jsme jeho nástup taky, to by byl příběh, kdyby se mu zadařilo doma,“ přikývne Andy.

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně láká mnoho českých i zahraničních fanoušků. Show s jezdci MotoGP přitáhla na náměstí Svobody stovky milovníků silničních motorek. Na snímku závodník Moto2 Filip Salač. (18. června 2026)

MotoGP v Brně

  • Největší akcí ve fanzóně je čtvrteční show s jezdci MotoGP i českým závodníkem Moto2 Filipem Salačem po 18. hodině. Program doplní svými koncerty DJ Roxtar, Pam Rabbit, Renne Dang či Marpo.
  • Hlavní ruch se v pátek přesune na Masarykův okruh, program startuje už v 9 hodin tréninky kategorie Moto3. Všechny zkušební jízdy je možné sledovat i ve fanzóně na velkoplošných obrazovkách. Tamní večerní program pak láká na revival amerického fenoménu Red Hot Chili Peppers.
  • I když se celý víkend budou po okruhu prohánět jednostopí miláčkové, fanzóna láká kromě sledování tréninků, kvalifikace i sobotního sprintu MotoGP na simulátory královny motorsportu, tedy F1. K dispozici budou virtuální jízdy v monopostech Ferrari a McLarenu.
  • Program v neděli uzavřou dvě promítání letního kina snímky Afrikou na Pionýru a Le Mans 66.

Nejvíc lidí přilákala právě show s jezdci MotoGP. Její součástí byla autogramiáda s pěti jezdci nejsilnější kubatury, včetně například čtvrtého muže pořadí Pedra Acosty. Ten měl v hledišti hned několik fanklubů, včetně hloučku z Brazílie nebo velmi hlasitého rohu Španělů.

Své si na pódiu užil i jeho stájový kolega a brněnský vítěz z roku 2020 Brad Binder, který jako Jihoafričan čelil popichování, vzhledem k probíhajícímu šampionátu ve fotbale, na kterém se v době, kdy byl na pódiu hrál zápas Česka s jeho rodnou zemí.

„Co se daří v centru Brna organizovat, snese nejpřísnější parametry. Velmi kladně projekt hodnotí i sám promotér, společnost Dorna, který model převzal a letos v Barceloně při Velké ceně Katalánska uspořádal velmi podobnou akci. Považujeme za velmi správné dát důvod fanouškům, ať z tribun Masarykova okruhu sestoupí do centra Brna,“ zmínil mluvčí okruhu Petr Boháč.

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