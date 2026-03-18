Velikonoce se blíží mílovými kroky. V Brně se koná řada akcí, na kterých mohou návštěvníci načerpat slavnostní velikonoční náladu.
|2. dubna 16:00
|AutenTICké prohlídky: Pivní Brno – na Zelený čtvrtek za pivem!
|3. – 6. dubna
|Velikonoce v Zoo Brno
Hlavní oslavy proběhnou tradičně v centru moravské metropole.
Velikonoční slavnosti na náměstí Svobody v Brně
Patnáctý ročník Velikonočních slavností na brněnském náměstí Svobody se koná od pátku 27. března do velikonoční neděle 5. dubna. Tradiční akce opět nabídne čtyřicet stánků s řemeslnými výrobky, velikonočními dekoracemi i bohatým občerstvením, přičemž jeden ze stánků je věnován prezentaci neziskového sektoru.
Každé odpoledne se o kulturní doprovodný program na pódiu postarají folklorní soubory i cimbálová muzika. O víkendu se navíc příchozí mohou těšit na tvořivou rukodělnou velikonoční dílnu. Akce se koná za každého počasí a vstup je zdarma.
- Kdy: pátek 27. března až neděle 5. dubna
- Kde: náměstí Svobody v Brně
- Vstupné: zdarma
- Web: Velikonoční slavnosti
Velikonoční festival duchovní hudby v Brně
Tématem 33. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby je Stálost, kterou zmiňuje apoštol Pavel, když nabádá věřící, aby neustávali v modlitbách. Během dvou týdnů rozezní brněnské kostely, například katedrálu sv. Petra a Pavla nebo kostel sv. Jakuba, tóny žalmů i komorních oratorií. Melodie mají posluchače dovést od nejhlubší sklíčenosti až ke světlu.
Na programu je například česká premiéra skladby Larghetto od Jamese MacMillana, skladby Arvo Pärta či velkolepá Beethovenova mše Missa in C, od jejíhož prvního uvedení v Brně uplyne přesně 200 let. Festival nabídne hluboký hudební zážitek plný naděje a radosti z návratu. Závěr tradiční hudební pouti brněnskými kostely bude patřit pořádající Filharmonii Brno, která pod taktovkou nizozemského dirigenta Jac van Steena rozezní Svatojakubský kostel. Vstupenky na festival jsou již v prodeji, stojí od 320 korun.
- Kdy: neděle 29. března až neděle 12. dubna 2026
- Kde: brněnské chrámy a kostely
- Vstupné: od 320 korun
- Web: Velikonoční festival
Velikonoce u paní Hermíny ve vile Stiassni
Na Velikonoční pondělí se v zahradách brněnské vily Stiassni v Pisárkách budou opět hledat malovaná vajíčka. Neotřelou tradici zavedla před devíti lety tehdejší paní domu Hermína Stiassni pro svou dceru Suzi a její přátele. Nejen děti, ale i hraví dospělí zde mohou prožít tak trochu jiné Velikonoce, než je u nás zvykem. Pro vzorné hledače jsou nachystány odměny.
Nebude chybět ani doprovodný program v podobě tvořivé dětské dílničky nebo malování na obličej. V 11 hodin je připraveno představení v podání divadla historie v pohybu Exulis. Akce začíná v 10 hodin a vstupné stojí 100 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Nutná je rezervace.
- Kdy: v pondělí 6. dubna od 10 do 16 hodin
- Kde: vila Stiassni, Hroznová 14, Brno-Pisárky
- Vstupné: 100 korun, děti do 6 let zdarma
- Web: Vila Stiassni
Řada akcí se koná také v dalších městech jihomoravského kraje. Tady je jejich přehled:
|27. března 9:00 – 17:00
|Velikonoční jarmark v Kyjově
|28. března 8:00 – 13:00
|Velikonoční kumštování v Rosicích
|28. března 9:00 – 15:00
|Jarní Flerjarmark Ivančice
|4. dubna
|Velikonoční jarmark v Lednici
Velikonoce ve Znojmě
Velikonoční program v centru Znojma nabídne od 27. března do 5. dubna tradiční trhy, řemeslné dílny, koncerty nebo také králičí hop. Program odstartuje v pátek v Dolním sálu Znojemské besedy kreativními workshopy velikonoční výzdoby pod vedením studia Plané květy. Ve středu zamíří na pódia Horního náměstí se svými vystoupeními školy a školky z celého Znojma, v dalších dnech se na scéně představí s dechovými melodiemi Túfaranka, cimbálová muzika Jožky Šťastného, Jakub Děkan band nebo Jirka Vass & Meet Your Street.
Na své si přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno tradiční „hrkání“ v historických ulicích Znojma. Zájemci o duchovní podstatu velikonočních svátků mohou navštívit bohoslužby v místních farnostech. Pomyslnou tečku za oslavami udělá Velikonoční koncert bez hranic v kostele Nalezení svatého Kříže. Většina venkovního programu je přístupná zdarma, zpoplatněny jsou pouze vybrané aktivity jako například hledání vajíček ve Znojemském podzemí, které přijde na 60 korun na osobu.
- Kdy: od pátku 27. března do neděle 5. dubna
- Kde: centrum Znojma
- Vstupné: většinou zdarma, některé aktivity jsou zpoplatněny
- Web: Znojemska beseda
Velikonoční trhy ve Vyškově
Sváteční atmosféra ovládne od pondělí 30. března do čtvrtka 2. dubna Masarykovo náměstí ve Vyškově, kde se uskuteční velikonoční trhy. Každý den od 9 do 18 hodin zde budou prodejci nabízet ručně vyráběné dekorace, malované kraslice, pletené pomlázky i rozmanité regionální dobroty.
Odpolední doprovodný program láká návštěvníky na hudební vystoupení zpěvačky Marie Puttnerová, kapely Turbo, Midnight Coffee Session nebo skupiny Dolls in the factory. Zejména úterní odpoledne potěší rodiny s dětmi, protože se kromě tvořivých dílniček a představení folklorního souboru Klebetníček otevře i vyhlídka na radniční věži.
- Kdy: pondělí 30. března až čtvrtek 2. dubna 2026
- Kde: Masarykovo náměstí Vyškov
- Vstupné: zdarma
- Web: Akce ve Vyškově
Velikonoce na zámku Valtice
Tradiční velikonoční program na valtickém zámku nabídne o svátečním víkendu pestrou zábavu pro celou rodinu. Od pátku do neděle se návštěvníci mohou těšit na bohatý jarmark - před zámkem budou stánky s rukodělnými výrobky, na vnitřním nádvoří pak s občerstvením a místními víny. Zámecké interiéry navíc oživí speciální Velikonoční okruh, ve kterém byt knížete Františka I. z Lichtenštejna ozdobí bohatá jarní aranžmá od studentů Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity z Lednice.
Až do svátečního pondělí zůstane otevřený také hlavní prohlídkový okruh, zámecká kaple i barokní divadlo. Během soboty a neděle doprovodí atmosféru na vnitřním nádvoří cimbálová muzika, děti se navíc mohou zabavit v tvořivých dílničkách v Bílém sále. Vstup na nádvoří s obřími kraslicemi i na samotný jarmark je zdarma, zpoplatněny jsou pouze prohlídky interiérů.
- Kdy: od pátku 3. dubna do pondělí 6. dubna
- Kde: Státní zámek Valtice
- Vstupné: zdarma, zpoplatněny jsou prohlídky interiérů
- Web: Zámek Valtice
Velikonoční Mikulov
Oslavy jara v Mikulově vyvrcholí od pátku 3. do neděle 5. dubna, přičemž se hlavní část programu odehraje přímo na náměstí. Návštěvníci se mohou těšit na víkendový jarmark s ukázkami řemesel, vystoupení národopisných souborů i ochutnávku vína a svátečních gastrospecialit v místních restauracích a hotelech. Na své si přijdou také rodiny s dětmi, pro které jsou připraveny prohlídky zámku, tvořivé výtvarné dílničky nebo divadelní pohádka v místním kině.
Zájemci o historii mohou vyrazit na komentovanou procházku po stopách velikonočních tradic, zatímco věřící ocení sváteční bohoslužby v kostele svatého Václava. Vstup na hlavní jarmareční program je zdarma, zpoplatněny jsou pouze vybrané prohlídky zámku a města.
- Kdy: pátek 3. dubna až neděle 5. dubna 2026
- Kde: Mikulov – hlavní program na náměstí a na zámku
- Vstupné: zdarma, zpoplatněné jsou vybrané prohlídky
- Web: Akce v Mikulově
Hraběcí Velikonoce na hradě Bítov
O prodlouženém svátečním víkendu ožije také hrad Bítov, který láká návštěvníky na svátečně vyzdobené interiéry prvního patra hradního paláce. Vrcholem prohlídky bude během víkendu návštěva kuchyně, kde se na starém kachlovém sporáku a otevřeném ohni připraví tradiční jarní pokrmy, které budou návštěvníci moct rovnou i ochutnat.
Kdo si bude chtít prohlédnout samotný hrad, za vstupné 80 korun může od čtvrtka do pondělí vyrazit na okruh areálem a prozkoumat nádvoří, zahrady barona Haase se zvířaty, kaple, hladomorny a mučírny nebo hradní pivovar.
- Kdy: od čtvrtka 2. dubna do pondělí 6. dubna
- Kde: hrad Bítov
- Vstupné: prohlídka hradu za 80 korun
- Web: Hrad Bítov
Velikonoce na zámku Slavkov u Brna
Zámek ve Slavkově u Brna zve návštěvníky na velikonoční neděli a pondělí. Přímo ve vstupní hale se mohou těšit na minivýstavu řemeslných prodejců s jarní a sváteční tematikou, v pondělí program navíc oživí dětské tvořivé dílničky a oblíbené malování na obličej. Kdo dává přednost fyzické aktivitě, může si v zámeckém parku zahrát velikonočně laděnou pátrací hru.
- Kdy: v neděli 5. dubna a v pondělí 6. dubna 2026
- Kde: Zámek Slavkov
- Vstupné: zdarma
- Web: Velikonoce na zámku
Velikonoční otevřené sklepy v Čejkovicích
Na velikonoční neděli se milovníkům vína otevřou brány sedmnácti vinařství v malebných Čejkovicích. Návštěvníci budou mít při svátečním putování obcí možnost ochutnat přes 200 vzorků, kromě skvělého vína se příchozí mohou občerstvit u několika stánků či v místních kavárnách a restauracích.
Pokud by někoho zradily nohy, od poledne bude k přesunům mezi sklípky připraven speciální KONIBUS. Kdo by si chtěl odvézt oblíbené ročníky s sebou domů, může využít svátečního pondělí, kdy budou mít vinaři otevřeno exkluzivně pro přímý prodej lahví. V ceně vstupenky za 1 199 korun je zahrnuta neomezená konzumace i kupon v hodnotě 400 korun na nákup lahví.
- Kdy: v neděli 5. dubna od 10 do 20 hodin
- Kde: Čejkovice
- Vstupné: 1 199 korun
- Web: Vinaři z Čejkovic
|3. – 6. dubna
|Velikonoce u vinaře na Slovácku – jarní Mikulčice
|4. dubna
|Velikonoce a víno Moravská Nová Ves
|5. dubna 10:00 – 22:00
|Tradiční Velikonoční výstava vín v Hlohovci