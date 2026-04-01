Na Zelený čtvrtek zpřístupní pivovar zdarma svůj areál. u Mendlova náměstí. Lidé se na prohlídkách v časech od 11 do 16 hodin dozvědí, jak probíhá výroba alkoholického nápoje, a ochutnají ho přímo ze sudu. Večer se zájemci sejdou na Pivovarské terase na Mendlově náměstí, kde je čekají koncerty.
Vrchol dne přijde v šest večer, kdy se se koná o rekord v hromadném přípitku zmíněným speciálem, jemuž charakteristickou barvu i chuť dodává tajný bylinný výluh. Jeho složení zná jen několik zasvěcených sládků.
„Zelené pivo se už přinejmenším v Brně stalo nedílnou součástí Velikonoc. Jsme na to moc pyšní. Zájem o pivo s nezvyklou barvou neklesá a svátky by bez něj neměly tak pěknou atmosféru,“ uvedla ředitelka pivovaru Starobrno Klára Konupčíková
|Diskotéka na Pivovarské terase
|12:00 – 17:00
|Vytvoření rekordu v přípitku zeleným pivem
|18:00
|Koncert Zelená pára
|19:00 – 20:00
|Koncert Metalinda
|21:00 – 22:00
Jinde v Brně chystají především program pro děti, které mají ve čtvrtek velikonoční prázdniny.
Lužánky zvou na velké velikonoční tvoření
K osvědčeným stálicím brněnské zábavy pro děti patří Středisko volného času Lužánky, jež se tradičně promění ve výtvarnou dílnu, kde si návštěvníci od 10 do 16 hodin mohou vybrat z různých stanovišť. Na každém se bude tvořit něco jiného – od velikonočních pomlázek přes ozdoby dělané technikou drátování až po květinové věnce. Malí mlsouni si také vlastnoručně nazdobí perníčky.
Za příznivého počasí se navíc na terase budou opékat špekáčky, jež si však zájemci musejí přinést sami. Za každý výrobek, jejž si děti vyrobí, se hradí příspěvek na materiál ve výši 20 až 100 korun.
Naladění na svátky slibuje Nová Zbrojovka
Dětský program slibuje též areál Nová Zbrojovka – velikonoční stezku s úkoly, skotačení na skákacím hradě nebo malování na obličej. Tyto aktivity zde chystají na odpoledne, dále se budou uprostřed židenické čtvrti plést pomlázky a zdobit kraslice. Začátek je naplánován na 14 hodin, vstup není zpoplatněn.
Od mazance k programování
Hned čtyřhodinovou netradiční zábavu pak připravuje pro zájemce od 6 do 15 let pobočka Kostka v brněnských Řečkovicích. Vše začne v 8 hodin, nejprve je na programu pečení mazance a tvoření dekorací.
Na Zelený čtvrtek se nehádejte. Tradice radí jíst zelené a jít na zahradu
Po krátké pauze se účastníci přesunou k počítačům, kde si programovacím jazykem Scratch vytvoří vlastní hru a mohou tak projevit svou tvořivost a zároveň rozvinout digitální dovednosti. Začátečníci i pokročilí malí programátoři se mohou dopředu hlásit na webu střediska volného času Helceletka, cena programu je 650 korun.
Zábava ve vodě v Aquaparku Kohoutovice
Aquapark Kohoutovice v Brně chystá na prázdninový den vodní radovánky. Stanoviště s velikonočně laděnými úkoly a hledání vajíček potěší děti, dospělí si zase mohou na baru objednat zelené pivo. Mladší 14 let mají základní dvouhodinový vstup během akce od 13 do 17 hodin zdarma.
Tvůrčí dílny v Aqualandu Moravia
Tematický velikonoční program si přichystali i v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Startuje na Zelený čtvrtek a trvá až do velikonočního pondělí 6. dubna. Jeho součástí budou tvůrčí dílny i velikonoční vodní cvičení s tučňákovými maskoty. „Rodiny s dětmi se vyřádí na speciálním velikonočním animačním programu, včetně soutěží o hračky, sladké odměny či další drobné výhry. Od pátku do pondělí bude k dispozici také Mr. Slider, tedy doprovod pro děti na atrakcích,“ láká marketingový manažer Aqualandu Moravia Radek Klimeš.
Milovníci saunování ocení rozšířenou nabídku velikonočních saunových ceremoniálů. Aquapark otevírá své brány v 10 a zavírá ve 21 hodin.
Soutěže a zelené občerstvení v Olešnici
Zelenočtvrtkový večer rovněž rozžhaví gril ve Ski areálu v Olešnici na Moravě, už ve 14 hodin zde navíc začne program pro děti. Účastníci si zkusí hledání vajíček, šifrovací hru nebo zábavné „zaječí hopsání“. Skákání v pytli jim zkomplikují různé překážky.
Poté přijde ještě závod, v němž budou mít soutěžící za úkol donést vajíčko na lžičce do cíle. Startovné činí 50 korun na dítě. Disciplíny doplní tvoření velikonočních dekorací i občerstvení včetně zeleného piva a zelených zákusků. Program trvá do 20 hodin.