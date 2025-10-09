Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu

Marek Osouch
  11:19
Zatímco v Praze se politici domlouvají na složení příští vlády, v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu zástupci hlavních energetických hráčů v čele s polostátním gigantem ČEZ představili nově vzniklý Svaz energetiky České republiky. Tedy novou organizaci, která chce důrazně promlouvat do toho, kam se bude česká energetika ubírat.
Generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, Daniel Beneš. (8. říjen 2025)

Generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, Daniel Beneš. (8. říjen 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Žádné odvětví není tak vystavené tlakům a politické intervenci jako právě energetika,“ uvedl šéf společnosti Innogy Tomáš Varcop.

I další experti varují, že s evropskými plány na odchod od uhlí a větším důrazem na obnovitelné zdroje čelí energetika velkým výzvám.

Podle generálního ředitele skupiny ČEZ Daniela Beneše nelze říkat, jestli je lepší jádro, plyn, nebo vítr. Podle něj jsou v českých podmínkách všechny složky stejné důležité a svou nezastupitelnou roli bude zcela jistě dál hrát i uhlí.

Finále o Dukovany nemůže pískat Francouz, říká šéf ČEZ Daniel Beneš

Právě kolem využití tohoto zdroje, na němž jsou v Česku závislé mnohé elektrárny pod skupinou ČEZ, ale třeba i ve vlastnictví soukromé společnosti Sev.en miliardáře Pavla Tykače, se točila velká část debaty na středečním fóru pořádaném Svazem energetiky v rámci strojírenského veletrhu.

„Pro nás musí být základem řízený odchod od uhlí a kladu důraz na slovo řízený,“ podotkl Jiří Feist z Energetického průmyslového holdingu (EPH) dalšího českého miliardáře Daniela Křetínského.

Ani podle Beneše se nemůžou politici hnát za jediným cílem, jímž je odchod od uhlí. „Musíme se na věc dívat komplexně, uhlí musíme mít čím nahradit. Jinak tady chcípne hospodářství,“ prohlásil.

A podobně mluvil také Ludvík Baleka z Pražské plynárenské. „Tempo nastavené z Bruselu je vražedné a mohlo by nás zabít. Musíme zvolit rozumný kompromis, abychom nezničili průmysl,“ poznamenal.

U nové vlády ve složení ANO, SPD a Motoristů, jak se v současnosti dojednává, by energogiganti mohli najít zastání. Právě šéf ANO a budoucí premiér Andrej Babiš i jeho spolustraník a pravděpodobný nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček opakovaně kritizují evropské klimatické plány.

Před volbami oba politici primárně mluvili o relativně „atraktivním“ tématu emisních povolenek pro běžné domácnosti, tedy že by lidé za topení doma v kotli museli platit nové nemalé poplatky. Jak to s nimi dopadne, to se teprve uvidí. Zcela jistě ale nová vládnoucí garnitura má k vlivným energetickým hráčům blíž než ta dosluhující a bude se pro ně snažit vyjednat co nejlepší podmínky.

Emisní povolenky zvednou náklady domácností o tisíce, spočítala analýza

Navíc teď proti sobě politici nebudou mít jen Svaz průmyslu a dopravy, v němž byl energetický sektor pouze jednou z více částí, ale přímo samostatné sdružení výrobců energií, dodavatelů a velkých energeticky náročných firem, jako jsou třeba Třinecké železárny. Jak několikrát na fóru zaznělo, svaz, který vznikl před pár týdny, už zastupuje šest desítek společností se 100 tisíci zaměstnanci. To už je velká lobbistická skupina, zvlášť v takovém sektoru.

„Nejde jen o uhlí. Je to o tom, že se celkově česká energetika musí modernizovat, aby dosáhla dostatku elektřiny pro koncové spotřebitele, ať už z řad běžných domácností, nebo pro průmyslové podniky, aby byly konkurenceschopné,“ zdůraznil Beneš a vymezil se vůči slovu lobbing. Podle něj chtějí být „partnerem“ pro novou vládu.

Levná elektřina? „Snižte DPH“

Skupina má připravené krátkodobé i dlouhodobé vize, jak zajistit konkurenceschopné ceny. Rychlá řešení levnější elektřiny, která Beneš zmínil, jsou ale čistě politická rozhodnutí znamenající další sekeru do státního rozpočtu. Návrhem šéfa ČEZ je totiž snížení DPH na elektřinu a převedení plateb poplatků za obnovitelné zdroje opět na stát, jako tomu bylo v minulosti.

Energetičtí hráči však po nové vládě především chtějí, aby jim byla nápomocna v nevyhnutelné transformaci celého odvětví. Podle účastníků včerejšího fóra jsou dnes výrazným limitem zdlouhavé povolovací procesy. Kus práce se podle zástupců jednotlivých firem sice udělal, stále je však prý cesta „do finále“ nesmírně dlouhá a složitá.

Češi nechtějí za přechod k šetrnější energetice připlácet, ukázal průzkum E.ON

„Měli bychom začít se stavbou paroplynových elektráren, abychom je v požadovaných termínech vůbec stihli,“ doplnil šéf Innogy, který si rovněž kopl do evropských plánů na dekarbonizaci a nazval je „svazáckými závazky“, za jejichž nesplnění se budou sázet sankce.

Jiní řečníci pak poukázali na to, že se sice mohou snažit o zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu, ale naráží na odpor obcí. Ostatně například s letošními volbami se konala referenda o větrných elektrárnách v Jeseníkách. Místní je na třech místech zamítli. Naopak v Domašově u Šternberka na Olomoucku lidé těsnou většinou rozhodli kladně.

Právě zrychlení stavebních řízení je jedním z dalších témat, jež chce nová vláda urgentně řešit a která od představitelů stran jednajících o novém kabinetu před volbami zaznívala. Jak svému slibu dostojí, bude jasné už v následujících měsících.

