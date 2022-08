V Brně se konají veletrhy Styl a Kabo, po pauze se vrátí i přehlídková mola

Po covidové pauze znovu v pavilonu P na výstavišti rovněž vyroste molo, na němž budou modelky předvádět nejnovější kolekce hostujících firem.

Součástí bude například módní přehlídka, na které se představí známý návrhář hvězd Michael Knot, návrhářky Iveta Řádková a Helena Bedrnová. Se speciálním hostem bude řecká kolekce od firmy Axel Accessories.

Kromě nich se mohou návštěvníci těšit i na kolekce značek Pleas, Veba, Sabatti+Fabos, Level Pro, H&D, Ateliér Donát, Boja, Marco Moralli, Afeli, Optik Krouman a CityZen.

Jedním z hostů veletrhu je Pavel Bauer, Mistr České republiky v make upu a jeden z nejvyhledávanějších profesionálních vizážistů s dvacetiletou odbornou praxí, dvorní vizážista značky Estée Lauder.

„Společně s kamarádkou stylistkou Stáňou Schlosserovou budeme mít workshop, kde přítomným návštěvníkům ukážeme praktické propojení módních trendů s vizážistikou,“ prozradil Pavel Bauer.

V neděli odpoledne se návštěvníci mohou těšit i na přednášku návrhářky a stylistky Táni Havlíčkové s názvem Octocodes.

Je však třeba připomenout, že veletrhy nejsou přístupné široké veřejnosti, ale jen obchodníkům a odborníkům. Na veletržním webu však budou vůbec poprvé k vidění online přenosy.

Herečka, moderátorka a influencerka Eva Decastelo, která je pravidelným hostem veletrhů, bude rovněž svět módy z Brna zprostředkovávat svým fanouškům na sociálních sítích.

„Mám ráda módu a zajímá mě, co tam teď mají, jaké kolekce se tam budou vystavovat. Trpím i na doplňky a těch tam také bývá hodně, tak to musím všechno stihnout,“ řekla herečka, která se světu modelingu věnuje už od svých čtrnácti let.