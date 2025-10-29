Přednášky i klid na čtení. Kniha Brno láká na spisovatele, řeč bude též o zločinech

  15:05
Nadšené čtenáře a další zájemce o literaturu láká brněnské výstaviště. V pavilonu E se od pátku do neděle uskuteční druhý ročník oblíbeného veletrhu Kniha Brno. Program návštěvníkům mimo jiné nabídne představení literárních novinek nebo besedy s populárními autory.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Veletrh vznikl s vizí stát se klíčovou událostí v kulturním kalendáři Brna. Zakládá tradici předvánoční akce pro všechny milovníky literatury a současně chce být veletrhem, který akcentuje kontakt spisovatelů a čtenářů,“ říká Pavel Renčín, marketingový ředitel Active Radio, které událost spolupořádá.

Pro letošní ročník se organizátorům podařilo úspěšně pozvat více než 120 hostů, kteří uvedou nové knihy nebo odprezentují různé tematické přednášky. Autoři doprovodí své výstupy také autogramiádami. Mezi pozvanými lze najít oceňovanou spisovatelku Petru Dvořákovou, novináře Tomáše Etzlera nebo sportovního komentátora Vojtěcha Bernatského.

„Tam mordýři só skovaní.“ Redaktorka iDNES.cz vydala knihu o brněnských zločinech

Zájemci pak mohou navštívit různé workshopy. Jeden takový na veletrhu povede například komiksový tvůrce Štěpán Mareš, autor satirického komiksu Zelený Raoul, komentujícího politické dění v České republice. Akce také nově nabídne klidové zóny, kde si návštěvníci můžou odpočinout a začíst se do čerstvě zakoupených knih. Na místě bude rovněž dostupné občerstvení, které organizátoři popsali jako „více v kavárenskému stylu.“

Základní vstupné na akci Kniha Brno 2025 vyjde na 510 korun za všechny tři dny. Za stejnou dobu zaplatí senioři a děti od pěti do jedenácti let 320 korun. Vstup zdarma pak mají návštěvníci brněnského Comic-Conu, který se na výstavišti koná v sobotu a neděli.

Touha po spravedlnosti, nebo perverze? Novináři přiblíží žánr true crime

Největší knižní veletrh v srdci Moravy Kniha Brno přivítá v neděli i dvě tváře MF DNES a iDNES.cz. Hosty moderované besedy na téma true crime se stanou novináři Tomáš Lánský a Jan Malinda.

Oba spojuje dlouholetá publicistika s kriminální tematikou. Lánský nedávno představil knižní bestseller Mordparta Ostrava, v němž zmapoval nejbrutálnější zločiny na Ostravsku, které za svou bezmála padesátiletou kariéru na oddělení vražd vyřešil kriminalista Luboš Valerián. Malinda spolu s kriminalistou Josefem Marešem napsal mimořádně populární seriál Případy 1. oddělení nebo sérii Docent. Oba spolupracovali s bývalými šéfy mordpart a významně obohatili žánr true crime.

Beseda na výstavišti začíná v neděli ve 12 hodin a nechá nahlédnout za oponu jejich publicistické práce. Návštěvníci se také dozvědí, s čím vším se musí novinář vypořádat, aby sepsal kvalitní literaturu faktu, a jak se spolupracuje s kriminalistickou elitou.

„Obliba true crime žánru u nás konstantně roste. Mrazí nás v zádech a přesto se nedokážeme odtrhnout. Příběhy skutečných zločinů mají neuvěřitelnou sílu vtáhnout nás do děje, nutí nás přemýšlet a hlavně klást si otázky. Co nás na nich tak přitahuje? Je to jen obyčejná lidská zvědavost, nebo snaha porozumět zlu? Touha po spravedlnosti, nebo se jen s jistou dávkou perverze vyžíváme v cizím neštěstí? Kde se bere ta morbidní zvědavost, která nás nutí klikat na další a další podcasty o vrazích a číst o pitvách? Na to všechno se pokusíme odpovědět,“ zve na nedělní besedu Tomáš Lánský.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech....

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Premium

Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Psi v brněnské přírodní památce potrhali další ovce, majiteli hrozí pokuta

Psi na Stránské skále v Brně ve středu dopoledne potrhali další ovce. Strážníkům se tentokrát podařilo majitele psů dohledat a hrozí mu finanční postih. Stádo ovcí, které pomáhá se spásáním trávy v...

29. října 2025  15:39

Přednášky i klid na čtení. Kniha Brno láká na spisovatele, řeč bude též o zločinech

Nadšené čtenáře a další zájemce o literaturu láká brněnské výstaviště. V pavilonu E se od pátku do neděle uskuteční druhý ročník oblíbeného veletrhu Kniha Brno. Program návštěvníkům mimo jiné nabídne...

29. října 2025  15:05

Na Brněnské přehradě houstne provoz, parníkům překážejí hlavně paddleboardy

Bez jediné nehody zvládly parníky letošní sezonu na Brněnské přehradě, která skončí dnes odpoledne. A to přesto, že plavba lodí dopravního podniku je čím dál náročnější kvůli zvýšenému provozu na...

29. října 2025  12:17

Města motivují řidiče, aby přesedli na MHD. Brno se k tomu nechystá

Spárovat platbu za parkování na odstavných plochách na okraji města s lístkem na MHD a jako bonus přidat slevu. Tímto slibem se brněnští politici oháněli tak dlouho, až je nakonec předběhly nedaleké...

29. října 2025  5:49

Obavy v Břeclavi i Znojmě. Kvůli vyprázdněné státní kase hrozí odklad obchvatů

Pozůstatky dřívějších osídlení odhalují v současnosti archeologové na trase budoucího obchvatu Břeclavi. Po dlouhých letech příprav je mají už v příštím roce vystřídat dělníci, kteří se vrhnou na...

28. října 2025  13:36

Evakuace 160 lidí, škoda 15 milionů. Na Brněnsku hořela technologická pec

Ve firmě v Moravanech na Brněnsku v pondělí odpoledne hořela technologická pec. Z haly se ještě před příjezdem hasičů evakuovalo asi 160 lidí. Nikdo nebyl zraněn. Škoda po požáru činí předběžně 15...

28. října 2025  9:18

Výročí 107 let od založení Československa. Kde oslavit 28. říjen na jižní Moravě?

Již 107 let uplyne v úterý od založení Československa, prvního demokratického státu na našem území. Redakce iDNES.cz přináší tipy, kde tento svátek oslavit na jižní Moravě. Chystají se tradiční...

27. října 2025  17:30

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

27. října 2025  15:20

Bahno za kalhotami, kapří klobásy a 200 tun ryb. Výlov Vrkoče lákal davy

Od brzkého rána až do tmy, od pátku až do neděle se rybáři brodili rybníkem Vrkoč poblíž Ivaně na Brněnsku. Výlovu přihlížely v každém okamžiku stovky lidí, stejně jako pasování nových rybářů, při...

27. října 2025  12:54

Dunaj s Dyjí lze propojit, potvrdili experti. Hrozbu představují invazivní druhy

Posílení zdrojů pitné vody na jižní Moravě, dostatek vody pro lužní lesy v chráněné krajinné oblasti Soutok, pomoc zemědělcům při budování závlahových systémů či boj proti chemickým splaškům, které...

27. října 2025  6:19

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Folklor je trendy. Učí i mrštnost, říká vedoucí souboru Brněnský Valášek

K folkloru přilnula Alena Halašová již v mládí. Poslední více než tři dekády působí v legendárním souboru Brněnský Valášek, který udržuje tradice Valašska, vystupuje doma i v zahraničí a pravidelně...

26. října 2025  9:23

10x stop pro Žitného? Zbrojovka se odvolá, zastalo se ho i Ústí: Nic šíleného

Na zeleném trávníku dostal žlutou kartu, u zeleného stolu desetizápasový trest. Fotbalista Patrik Žitný z brněnské Zbrojovky by měl pykat třetinu druholigové sezony za faul na ústeckého kapitána...

26. října 2025  7:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.