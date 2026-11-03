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Karavany už nestačí, na brněnském výstavišti letos poprvé rozbalí i stany

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  9:12
Nejrozšířenější kategorií mezi obytnými vozy jsou polointegrální stavby, jako...

Nejrozšířenější kategorií mezi obytnými vozy jsou polointegrální stavby, jako je italský Pilote. | foto: Jan Altner

Minikaravany se spaním a výsuvnými moduly lákají na kompaktní rozměry a nízkou...
Ve výstavní hale Travel Adventure je velký výběr autostanů i příslušenství pro...
Menší karavany Eriba v retro stylu reagují na celkový trend zmenšování motorů...
Výstava Caravaning 2024 v Brně
40 fotografií
Nejnovější obytné vozy, karavany, vestavby, kempingové vybavení i moderní technologie pro cestování. To všechno najdou lidé na výstavišti, kde ve čtvrtek začíná veletrh Caravaning Brno. Pořadatelé čekají, že tam do neděle přijde až 35 tisíc návštěvníků. Veletrh stále roste. „Letošní ročník se podařilo rozšířit o další halu,“ vyzdvihl obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno Lukáš Helan.

Caravaning Brno tedy lidé najdou ve čtyřech halách. „Prezentovat se bude celkem 230 firem,“ upřesnila manažerka projektu Simona Křečková.

Hlavní část je opět v pavilonu P zaplněném obytnými automobily, karavany a příslušenstvím. Prémiové vozy zaparkují v pavilonu F, zatímco Adventure Hall v pavilonu V se bude líbit vyznavačům cestovatelského dobrodružství. Avizovanou novinkou je pak hala G1, kde návštěvníci poprvé najdou stany, předstany a outdoorové vybavení. Právě to je téma, které lidem podle pořadatelů na Caravaningu v minulosti chybělo.

Nejrozšířenější kategorií mezi obytnými vozy jsou polointegrální stavby, jako je italský Pilote.
Minikaravany se spaním a výsuvnými moduly lákají na kompaktní rozměry a nízkou hmotnost.
Ve výstavní hale Travel Adventure je velký výběr autostanů i příslušenství pro vlastní konstrukci vestaveb do kombíků, SUV a dodávek.
Menší karavany Eriba v retro stylu reagují na celkový trend zmenšování motorů automobilů a jsou připravené i na postupný nárůst elektromobilů.
40 fotografií

Veletrh nabídne také inspiraci, kam a za čím mohou cestovatelé vyrazit. K tomu slouží samostatná sekce Travel Zone, kde se v pavilonu V představí devět českých i moravských krajů. Součástí je i prezentace kempů, kde nabídnou i zahraniční destinace Německo, Slovensko, Polsko, Černá Hora či Chorvatsko.

Caravaning Brno

  • Otevírací doba:
    Čtvrtek až sobota: 9:00 až 18:00
    Neděle: 9:00 až 16:00
  • Vstupenky:
    Základní online: 250 Kč
    Základní na místě: 300 Kč Zlevněné (pouze na místě): 200 Kč
    Rodinné: 700 Kč
    Dítě do 6 let, doprovod ZTP/P: zdarma

Nebude chybět bazar karavanů, kde se budou prodávat ojetiny přímo od jejich majitelů. Pro návštěvníky, kteří na veletrh přijedou vlastním obytným vozem či karavanem, se přímo v areálu výstaviště otevře Caravan Park. Tam bude nejen prostor pro stání, ale i elektrické připojení a servisní zázemí.

Doprovodný program návštěvníky pobaví na dvou pódiích, v pavilonech P a V. A nebudou v něm chybět ni známé osobnosti. Už první den se potkají Pepa Vrtal alias Fotr na tripu, Ondřej Sokol a Petr Švancara, který zde oslaví i své narozeniny.

Cestování z ženské perspektivy přiblíží sobotní beseda Lady Caravan. „O své zážitky z cest se přijede podělit Vendula Pizingerová, Ollie Roučková či Veronika Schovancová,“ přiblížila PR manažerka akce Dita Brančíková. V neděli se mohou lidé těšit na setkání s Veronikou Žilkovou a jejím partnerem Ivanem Hubačem. Kromě toho bude spousta času na cestovatelské přednášky a besedy.

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Veletrh si mohou přijít užít i rodiny s malými dětmi. Pořadatelé totiž připravili dětský koutek s hlídáním, pro starší kluky a holky pak různé aktivity a canis terapii.

Jelikož jsou v těchto dnech uzavřeny oba tubusy Pisáreckého tunelu, návštěvníci musejí počítat s tím, že cesta autem bude komplikovanější. V ranní dopravní špičce v oblasti vypnou semafory a dopravu budou řídit policisté.

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