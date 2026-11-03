Caravaning Brno tedy lidé najdou ve čtyřech halách. „Prezentovat se bude celkem 230 firem,“ upřesnila manažerka projektu Simona Křečková.
Hlavní část je opět v pavilonu P zaplněném obytnými automobily, karavany a příslušenstvím. Prémiové vozy zaparkují v pavilonu F, zatímco Adventure Hall v pavilonu V se bude líbit vyznavačům cestovatelského dobrodružství. Avizovanou novinkou je pak hala G1, kde návštěvníci poprvé najdou stany, předstany a outdoorové vybavení. Právě to je téma, které lidem podle pořadatelů na Caravaningu v minulosti chybělo.
Veletrh nabídne také inspiraci, kam a za čím mohou cestovatelé vyrazit. K tomu slouží samostatná sekce Travel Zone, kde se v pavilonu V představí devět českých i moravských krajů. Součástí je i prezentace kempů, kde nabídnou i zahraniční destinace Německo, Slovensko, Polsko, Černá Hora či Chorvatsko.
Caravaning Brno
Nebude chybět bazar karavanů, kde se budou prodávat ojetiny přímo od jejich majitelů. Pro návštěvníky, kteří na veletrh přijedou vlastním obytným vozem či karavanem, se přímo v areálu výstaviště otevře Caravan Park. Tam bude nejen prostor pro stání, ale i elektrické připojení a servisní zázemí.
Doprovodný program návštěvníky pobaví na dvou pódiích, v pavilonech P a V. A nebudou v něm chybět ni známé osobnosti. Už první den se potkají Pepa Vrtal alias Fotr na tripu, Ondřej Sokol a Petr Švancara, který zde oslaví i své narozeniny.
Cestování z ženské perspektivy přiblíží sobotní beseda Lady Caravan. „O své zážitky z cest se přijede podělit Vendula Pizingerová, Ollie Roučková či Veronika Schovancová,“ přiblížila PR manažerka akce Dita Brančíková. V neděli se mohou lidé těšit na setkání s Veronikou Žilkovou a jejím partnerem Ivanem Hubačem. Kromě toho bude spousta času na cestovatelské přednášky a besedy.
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Veletrh si mohou přijít užít i rodiny s malými dětmi. Pořadatelé totiž připravili dětský koutek s hlídáním, pro starší kluky a holky pak různé aktivity a canis terapii.
Jelikož jsou v těchto dnech uzavřeny oba tubusy Pisáreckého tunelu, návštěvníci musejí počítat s tím, že cesta autem bude komplikovanější. V ranní dopravní špičce v oblasti vypnou semafory a dopravu budou řídit policisté.