Proti vedrům bojují na jihu Moravy pomocí mlžítek i střešní zeleně

Tropická vedra v kraji * V Dyji na Břeclavsku uhynuly desítky tun ryb kvůli nedostatku kyslíku zapříčiněném přemnožením sinic z veder. Hasiči začali odklízet mrtvé živočichy ve středu večer. Celkové množství je podle mluvčí břeclavské radnice Jany Pelcové tak velké, že odstraňování potrvá minimálně týden. * Podobným škodám se snaží předejít rybáři na Blanensku, kteří se raději pustili do výlovů. „Vyschlo nám několik chovných potoků, ryby nemají vodu ani kyslík, takže je odlovujeme. I tak máme velké ztráty, jež se pohybují kolem 30 až 40 procent. Vylovené kusy umisťujeme do sádek nebo pouštíme do řeky Svitavy,“ sdělil předseda tamních rybářů Martin Sklář. * Nadměrné výjezdy zaznamenávají jihomoravští záchranáři. „V kraji máme až 300 výjezdů za 24 hodin, přičemž průměr se pohybuje kolem 180. Nesouvisí to však jen s horkem, ale také s tím, že lidé jsou v létě aktivnější a přibývá úrazů. V přímé souvislosti s horkem máme desítky výjezdů denně – řešíme kolapsy, přehřátí a úpaly. Také letos přibývá bodnutí hmyzem,“ popisuje mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Hmyz je totiž podle Antonína Přidala z Mendelovy univerzity v teplejším počasí aktivnější. „Může být víc vybuzen, lidé se potí a to spolu souvisí,“ řekl. * V Kyjově ve čtvrtek po třech letech otevřeli opravené koupaliště za 70 milionů korun. Dva roky tam lidé nesměli kvůli covidu, ale hlavně havarijnímu stavu, kvůli němuž docházelo k velkému úniku vody. * Vlna veder na jižní Moravě nekončí, v nadcházejících dnech se teploty mají podle meteorologů nadále držet nad 30 stupni Celsia, a to minimálně do úterý.