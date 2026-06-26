Rekordní teplotu 39,7 °C ukázaly teploměry naposledy 8. srpna 2013 v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, od té doby číslo nikde na jižní Moravě výše nevystoupalo. To by se však tento víkend mohlo změnit.
„Bude to však záviset na různých faktorech, třeba vlhkosti nebo větru,“ upřesňuje Mojmír Martan z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a dodává, že nejvyšší teploty lze očekávat odpoledne mezi třetí a čtvrtou hodinou.
Kropení i klimatizace
Odborníci proto doporučují, aby se lidé pobytu venku, a zejména v rozpálených centrech měst, vyhýbali celý víkend. Ty, kteří se tam přece jen budou muset vydat, v Brně až do neděle osvěží kropicí vůz. „Ulicemi Masarykova, náměstí Svobody nebo třeba Kobližná projíždí aktuálně třikrát denně. Zvlhčuje vzduch, snižuje prašnost a zalévá okolní zeleň,“ oznamuje starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Kromě toho jsou na náměstí Svobody nainstalovaná mlžítka a místa na sezení jsou zastíněná. Podobná opatření zavedli i ve Znojmě a Břeclavi. „V souvislosti s horkem jsme navíc upravili pracovní doby zaměstnancům technických služeb,“ doplňuje břeclavská mluvčí Ivana Solaříková.
Na bezpečnost myslí také v brněnském dopravním podniku. „Řidiči mají k dispozici rozpustné iontové nápoje, a pokud by se některému udělalo ve službě špatně, jsme připravení ho ihned nahradit,“ konstatuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
Co se cestujících týče, je to tak trochu o štěstí. Klimatizovaných je nyní asi jen 57 procent všech vozů, přičemž ty „chlazené“ mají tuto informaci na okénkách. „Pokud by se ale cestujícím zdálo, že klimatizace nefunguje, je třeba to ohlásit řidiči a vůz po dokončení okruhu nevyjede. V neklimatizovaných prostředcích je pak třeba otevřít všechna okna,“ avizuje Tomaštíková.
Ve vedru nabídnou lehčí jídla
Teplo si vyžádalo také změny v gastronomii. Některé restaurace připravují nabídku lehčích jídel, například veganská pizzerie Pizzapunk na Úvoze v Brně zkouší studené pizzy. Je však pravděpodobné, že útokem budou brát lidé zejména zmrzlinové stánky a jeden z nejznámějších, Božský kopeček, proto posílil směny.
A přípravu na výheň nepodcenili ani lidé ve svých domovech. Podle brněnské společnosti T-Klíma zájem o klimatizace vzrostl v poslední době přibližně o 300 procent.
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Extrémní teploty však neznamenají nutnost sedět doma. V regionu je mnoho míst, kam lze i v horku zajít a přitom se zchladit. Výlet se nabízí například do některé z pěti zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu, do brněnských vodojemů či kostnice u kostela svatého Jakuba.
Samozřejmostí jsou pak akvaparky. Ten největší, Aqualand Moravia v Pasohlávkách, je na zvýšenou návštěvnost připraven. „Budeme mít posílený personál. Navíc zítra otevíráme celý areál se všemi atrakcemi i bazény a prodlužujeme otevírací dobu,“ říká ředitel Tomáš Svoboda.
Na festival si vezměte vodu
Ne všichni však budou mít takovou možnost. Na víkend je totiž naplánováno několik kulturních akcí, které míst ke zchlazení nabízejí mnohdy jen pomálu. To může účastníkům nejenom znepříjemnit celý zážitek, ale také je zdravotně ohrozit.
„Mezi hlavní rizika patří přehřátí, dehydratace a kolapsy. Lidé by si měli vzít zásobu nealkoholického pití a chránit se před sluncem pokrývkami hlavy,“ upozorňuje ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal v souvislosti s festivalem Ignis Brunensis, který o víkendu plánuje na Brněnské přehradě dronové show i ohňostroje.
Někde se chystá i omezení. Pořadatelé Svatojánských slavností na náměstí Svobody v Brně přemýšlejí o zrušení nedělního programu a na folklorním festivalu Strážnice na Hodonínsku zase zkrátili sobotní průvod v krojích.
„Kromě toho máme mlžítka a místa, kde lze doplnit pitnou vodu nebo se osvěžit. Výhodou je pro nás i lokalita v parku, kde je mnoho zeleně, která poskytuje stín. Tam jsou připravena odpočinková místa,“ vyjmenovává Martin Šimša, ředitel Národního památkového ústavu, který festival organizuje.
Náročný bude víkend také pro hasiče, kteří se při zásazích v tropických dnech rychle přehřívají, což ztěžuje i jinak banální zásahy. „Transport pacienta po schodišti je v patnácti stupních úplně něco jiného než ve třiatřiceti,“ poukazuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
Kromě toho se musejí hasiči častěji střídat. Ulevit jim může maximálně odložení části výbavy. Třeba při úklidu po dopravní nehodě nemusejí mít ochranné kabáty a zůstanou jen v tričku, v kalhotách, přilbě a rukavicích. Ale ne vždy to jde nebo pomůže,“ dodává Mikoška.
Ohrožení teplem jsou také starší lidé, proto i domovy pro seniory dbají na zvýšenou opatrnost. „Na všech bytech máme stolní větráky, instalovali jsme protisluneční fólie, omezujeme vycházky a u všech klientů hlídáme pitný režim,“ přibližuje Jana Bohuňovská, ředitelka Domu pro seniory Foltýnova v Brně. Do podobné skupiny spadají i lidé bez domova, kteří mohou najít chladné zázemí v denních centrech nebo využít pítek na ulici.
Pomoc pro psy i krávy
Trpí i zvířata – hlavně ta zvyklá na výrazně nižší teploty. Speciální přístup proto brněnská zoo od minulého týdne zavedla pro lední medvědy. „Máme zvýšenou frekvenci ledovačů, medvědy i jejich zázemí pravidelně sprchujeme a dáváme jim zmrazené jídlo. U ostatních zvířat, zejména těch polárních, je to podle potřeby podobné,“ popisuje mluvčí zoo Jan Bedřich.
Teplo škodí také rybám v řekách, zejména Dyji, kde je tento problém opakovaný, nebo zemědělským zvířatům. Například krávy jsou v takových podmínkách více náchylné na infekce a jejich mléko obsahuje méně živin.
V Agrodružstvu Miroslav na Znojemsku se jim proto snaží pomoci ventilátory, které zvířata osvěžují. „Krávy obecně vydávají velké teplo, a proto je nemůžeme přímo klimatizovat, to by bylo velmi nákladné. Nově ale máme i mlžné sprchy a krmíme je menšími porcemi stravy, která je lépe stravitelná,“ přibližuje změny agronom Martin Šťastný.
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Dbát je podle veterináře Jiřího Žáka třeba i na domácí mazlíčky. Se psy doporučuje pouze kratší procházky a apeluje na nošení pitné vody. „Ve stojatých vodách se totiž v horku množí bakterie i takzvaná krysí horečka, která je přenosná i na člověka,“ říká a dodává, že dlouhosrstá plemena navíc není vhodné stříhat, protože srst slouží jako izolace.
Rostliny ohrožuje nedostatek vláhy. „Doporučuji zalévat brzy ráno, kdy si rostliny stihnou vzít vláhu před vypařením,“ radí Zuzana Řezáčová Lukášková z komunitní zahrady 5 elementů v Brně.
Co se zemědělské produkce týče, už nyní farmáři počítají s výrazně nižší úrodou. Ta totiž usychá. „Týká se to třeba pšenice, hrášku, který zaschl absolutně, ale i vojtěšky nebo kukuřice, které využíváme na krmení,“ posteskl si Šťastný.