Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Horký víkend omezí kulturní akce. Ochlazení poskytnou jeskyně i kostnice

Karolína Kučerová
  11:31
Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše statistiky. Hodnoty se totiž jen ve stínu mají podle předpovědí držet těsně pod čtyřicítkou, na přímém slunci se pak může pocitová teplota vyšplhat až k 50 °C. Kvůli horku se omezují i kulturní akce.

Rekordní teplotu 39,7 °C ukázaly teploměry naposledy 8. srpna 2013 v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, od té doby číslo nikde na jižní Moravě výše nevystoupalo. To by se však tento víkend mohlo změnit.

„Bude to však záviset na různých faktorech, třeba vlhkosti nebo větru,“ upřesňuje Mojmír Martan z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a dodává, že nejvyšší teploty lze očekávat odpoledne mezi třetí a čtvrtou hodinou.

Kropení i klimatizace

Odborníci proto doporučují, aby se lidé pobytu venku, a zejména v rozpálených centrech měst, vyhýbali celý víkend. Ty, kteří se tam přece jen budou muset vydat, v Brně až do neděle osvěží kropicí vůz. „Ulicemi Masarykova, náměstí Svobody nebo třeba Kobližná projíždí aktuálně třikrát denně. Zvlhčuje vzduch, snižuje prašnost a zalévá okolní zeleň,“ oznamuje starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).

Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše statistiky. (červen 2026)
Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše statistiky. (červen 2026)
Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše statistiky. (červen 2026)
Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše statistiky. (červen 2026)
9 fotografií

Kromě toho jsou na náměstí Svobody nainstalovaná mlžítka a místa na sezení jsou zastíněná. Podobná opatření zavedli i ve Znojmě a Břeclavi. „V souvislosti s horkem jsme navíc upravili pracovní doby zaměstnancům technických služeb,“ doplňuje břeclavská mluvčí Ivana Solaříková.

Na bezpečnost myslí také v brněnském dopravním podniku. „Řidiči mají k dispozici rozpustné iontové nápoje, a pokud by se některému udělalo ve službě špatně, jsme připravení ho ihned nahradit,“ konstatuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Co se cestujících týče, je to tak trochu o štěstí. Klimatizovaných je nyní asi jen 57 procent všech vozů, přičemž ty „chlazené“ mají tuto informaci na okénkách. „Pokud by se ale cestujícím zdálo, že klimatizace nefunguje, je třeba to ohlásit řidiči a vůz po dokončení okruhu nevyjede. V neklimatizovaných prostředcích je pak třeba otevřít všechna okna,“ avizuje Tomaštíková.

Ve vedru nabídnou lehčí jídla

Teplo si vyžádalo také změny v gastronomii. Některé restaurace připravují nabídku lehčích jídel, například veganská pizzerie Pizzapunk na Úvoze v Brně zkouší studené pizzy. Je však pravděpodobné, že útokem budou brát lidé zejména zmrzlinové stánky a jeden z nejznámějších, Božský kopeček, proto posílil směny.

A přípravu na výheň nepodcenili ani lidé ve svých domovech. Podle brněnské společnosti T-Klíma zájem o klimatizace vzrostl v poslední době přibližně o 300 procent.

Česko spalují vedra, padla řada rekordů. A o víkendu se vytvoří další

Extrémní teploty však neznamenají nutnost sedět doma. V regionu je mnoho míst, kam lze i v horku zajít a přitom se zchladit. Výlet se nabízí například do některé z pěti zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu, do brněnských vodojemů či kostnice u kostela svatého Jakuba.

Samozřejmostí jsou pak akvaparky. Ten největší, Aqualand Moravia v Pasohlávkách, je na zvýšenou návštěvnost připraven. „Budeme mít posílený personál. Navíc zítra otevíráme celý areál se všemi atrakcemi i bazény a prodlužujeme otevírací dobu,“ říká ředitel Tomáš Svoboda.

Na festival si vezměte vodu

Ne všichni však budou mít takovou možnost. Na víkend je totiž naplánováno několik kulturních akcí, které míst ke zchlazení nabízejí mnohdy jen pomálu. To může účastníkům nejenom znepříjemnit celý zážitek, ale také je zdravotně ohrozit.

„Mezi hlavní rizika patří přehřátí, dehydratace a kolapsy. Lidé by si měli vzít zásobu nealkoholického pití a chránit se před sluncem pokrývkami hlavy,“ upozorňuje ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal v souvislosti s festivalem Ignis Brunensis, který o víkendu plánuje na Brněnské přehradě dronové show i ohňostroje.

Někde se chystá i omezení. Pořadatelé Svatojánských slavností na náměstí Svobody v Brně přemýšlejí o zrušení nedělního programu a na folklorním festivalu Strážnice na Hodonínsku zase zkrátili sobotní průvod v krojích.

Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše...

„Kromě toho máme mlžítka a místa, kde lze doplnit pitnou vodu nebo se osvěžit. Výhodou je pro nás i lokalita v parku, kde je mnoho zeleně, která poskytuje stín. Tam jsou připravena odpočinková místa,“ vyjmenovává Martin Šimša, ředitel Národního památkového ústavu, který festival organizuje.

Náročný bude víkend také pro hasiče, kteří se při zásazích v tropických dnech rychle přehřívají, což ztěžuje i jinak banální zásahy. „Transport pacienta po schodišti je v patnácti stupních úplně něco jiného než ve třiatřiceti,“ poukazuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Kromě toho se musejí hasiči častěji střídat. Ulevit jim může maximálně odložení části výbavy. Třeba při úklidu po dopravní nehodě nemusejí mít ochranné kabáty a zůstanou jen v tričku, v kalhotách, přilbě a rukavicích. Ale ne vždy to jde nebo pomůže,“ dodává Mikoška.

Ohrožení teplem jsou také starší lidé, proto i domovy pro seniory dbají na zvýšenou opatrnost. „Na všech bytech máme stolní větráky, instalovali jsme protisluneční fólie, omezujeme vycházky a u všech klientů hlídáme pitný režim,“ přibližuje Jana Bohuňovská, ředitelka Domu pro seniory Foltýnova v Brně. Do podobné skupiny spadají i lidé bez domova, kteří mohou najít chladné zázemí v denních centrech nebo využít pítek na ulici.

Pomoc pro psy i krávy

Trpí i zvířata – hlavně ta zvyklá na výrazně nižší teploty. Speciální přístup proto brněnská zoo od minulého týdne zavedla pro lední medvědy. „Máme zvýšenou frekvenci ledovačů, medvědy i jejich zázemí pravidelně sprchujeme a dáváme jim zmrazené jídlo. U ostatních zvířat, zejména těch polárních, je to podle potřeby podobné,“ popisuje mluvčí zoo Jan Bedřich.

Teplo škodí také rybám v řekách, zejména Dyji, kde je tento problém opakovaný, nebo zemědělským zvířatům. Například krávy jsou v takových podmínkách více náchylné na infekce a jejich mléko obsahuje méně živin.

V Agrodružstvu Miroslav na Znojemsku se jim proto snaží pomoci ventilátory, které zvířata osvěžují. „Krávy obecně vydávají velké teplo, a proto je nemůžeme přímo klimatizovat, to by bylo velmi nákladné. Nově ale máme i mlžné sprchy a krmíme je menšími porcemi stravy, která je lépe stravitelná,“ přibližuje změny agronom Martin Šťastný.

Tady vám vedro nebude. Tipy, kde se ochladit během extrémních teplot

Dbát je podle veterináře Jiřího Žáka třeba i na domácí mazlíčky. Se psy doporučuje pouze kratší procházky a apeluje na nošení pitné vody. „Ve stojatých vodách se totiž v horku množí bakterie i takzvaná krysí horečka, která je přenosná i na člověka,“ říká a dodává, že dlouhosrstá plemena navíc není vhodné stříhat, protože srst slouží jako izolace.

Rostliny ohrožuje nedostatek vláhy. „Doporučuji zalévat brzy ráno, kdy si rostliny stihnou vzít vláhu před vypařením,“ radí Zuzana Řezáčová Lukášková z komunitní zahrady 5 elementů v Brně.

Co se zemědělské produkce týče, už nyní farmáři počítají s výrazně nižší úrodou. Ta totiž usychá. „Týká se to třeba pšenice, hrášku, který zaschl absolutně, ale i vojtěšky nebo kukuřice, které využíváme na krmení,“ posteskl si Šťastný.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Znáte Brno včetně těchto míst? Z těchto pohledů ho nebudou znát ani místní

Výhledy od BTS společnosti Cetin – Brno, Cejl

Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2,...

Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Prezident Pavel jako fotograf. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...

Hluboký propad v návštěvnosti MotoGP. Dorazilo o 50 tisíc fanoušků méně než loni

Pořadatelé letošního ročníku brněnské MotoGP hlásí hluboký propad v...

Třetím místem nadchl české fanoušky i organizátory brněnské Velké ceny Grand Prix závodník Filip Salač v kategorii Moto2. Pořadatele naopak nepotěšila celková návštěvnost letošního ročníku MotoGP na...

Nález munice paralyzoval centrum Brna. Lidé se evakuovali, zastavily se i vlaky

Dělníci objevili u nádraží v Brně patrně leteckou pumu, na místo míří...

Nález munice z druhé světové války omezil v pondělí dopoledne život v centru Brna. Na staveništi poblíž hlavního nádraží objevili dělníci pumu. Kolem 13. hodiny policisté informovali, že pyrotechnik...

OBRAZEM: Vnadné hostesky rozzářily brněnskou MotoGP nejen svými úsměvy

Momentky ze závodu MotoGP na Velké ceně České republiky v Brně.

Krásné dívky patří neodmyslitelně k Velké ceně silničních motocyklů. Při víkendových závodech na Masarykově okruhu v Brně bylo vidět mladé dámy v sexy outfitech a s deštníky proti ostrému slunci....

Horký víkend omezí kulturní akce. Ochlazení poskytnou jeskyně i kostnice

Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše...

Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše statistiky. Hodnoty se totiž jen ve stínu mají podle předpovědí držet těsně pod čtyřicítkou, na přímém slunci se pak může pocitová...

26. června 2026  11:31

Brno chce přitlačit na francouzské spolumajitele vodáren přes drobné akcionáře

U krajského úřadu na Žerotínově náměstí v Brně dnes odpoledne praskl vodovod a...

Neshodou na tom, jakou metodou ocenit akcie Brněnských vodáren a kanalizací, se už před rokem zasekla tříletá vyjednávání politiků Brna se zástupci francouzské firmy Suez. Ta vlastní 46 procent akcií...

26. června 2026  9:27

Pavián tu svačil sušenky a důchodce si splnil sen. Golf resort Kaskáda slaví dvacet let

Golfový resort Kaskáda slouží jako hřiště, galerie uměleckých děl i jako domov...

Když návštěvníci poprvé vystoupí na parkovišti Golf Resortu Kaskáda, často se na okamžik zarazí. Trávník před klubovnou vypadá tak dokonale, že se na něj skoro bojí šlápnout. „Lidé se často ptají,...

26. června 2026  5:22

Bezdomovci z nádraží v Brně mizí, rozvalují se ale jinde. Město chystá další opatření

U nádraží v Brně se poslední týdny nepovaluje tolik bezdomovců a dalších osob,...

Častější hlídky strážníků i sociálních pracovníků přispěly k tomu, že z prostoru před hlavním nádražím v Brně zmizely problémové skupinky jedinců, často bezdomovců. Ti se proto přesunuli jinam,...

25. června 2026  15:02

Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu

Každý návštěvník si v novém parku v Hruškách najde něco svého. Vzniknou tam...

Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí život také krajině, kterou živel během několika sekund zdevastoval. Místo polámaných alejí a lesů...

25. června 2026  14:48

Pod zemí dělníci, nahoře tisíce lidí. Po roce příprav začali v Brně razit kolektor

V Brně 25. června 2026 umístili dělníci do vstupních šachet před ražbou...

Tisíce lidí denně se už bezmála rok proplétají při cestě úzkou Českou ulicí v historickém centru Brna mezi dělníky a bagry. Stavební ploty nyní pomalu mizí a práce se přesouvají do desetimetrové...

25. června 2026  13:37

Z výběhu v brněnské zoo utekla panda červená. Chytili ji na zahradě

Panda červená, která utekla z brněnské zoo se po několika hodinách vrátila do...

Brněnská zoologická zahrada pátrala po zmizelé pandě červené, který utekla z výběhu a vydala se mimo areál. Po poledni zvíře našli prostřednictvím policistů v zahradě v městské části Kníničky. Brzy...

25. června 2026  11:11,  aktualizováno  13:20

Dětské infekční oddělení čeká oprava. Rodiče mají u pacientů méně přistýlek

Dětská nemocnice v Brně (rok 2019)

Rodiče nemocných dětí i samotní pacienti Kliniky dětských infekčních nemocí v brněnské Dětské nemocnici se musí připravit na rok omezení. Pavilon S se kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřel a péče se...

25. června 2026  10:19

„Promeškaná šance, krádež za bílého dne.“ Územní plán Brna čelí soudům, ale obstál

Brněnský park na Kraví hoře se rozšíří zhruba o osm tisíc metrů čtverečních....

Velké vášně vzbuzoval v průběhu let nyní už platný nový územní plán Brna. Klíčový dokument pro rozvoj města odborníci komplikovaně připravovali od roku 2002, zastupitelé jej pak definitivně schválili...

25. června 2026  5:05

Horkovod z Dukovan zafixuje teplo na dnešních cenách, plynové kotelny postupně skončí

Jaderná elektrárna Dukovany

Stabilní cenou tepla pro Brňany argumentují příznivci více než dvacetimiliardové investice do horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany. Ve středu však vůbec poprvé městská firma Teplárny Brno, která...

24. června 2026  16:23

Obnovu areálu MND po tornádu pojali z gruntu. Betonové plochy nahradila zeleň

Dříve byl areál firmy MND Drilling & Services v Lužicích na Hodonínsku v...

Firmě MND se podařilo v Lužicích na Hodonínsku, kde sídlí jeho dceřiná společnosti MND Drilling & Services, přetvořit sedmnáctihektarový průmyslový areál poté, co jej před pěti lety zničilo tornádo....

24. června 2026  15:33

Tehdy a teď. Podívejte se, jak po pěti letech vypadají obce zasažené tornádem

Tehdy a dnes. Před pěti lety se několika obcemi na jižní Moravě prohnalo...

Naprostá zkáza zůstala přesně před pěti lety po řádění tornáda, které se prohnalo jihomoravskými obcemi u slovenských hranic. Ničivý živel smetl vše, co mu stálo v cestě. Poničené byly běžné rodinné...

24. června 2026  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.