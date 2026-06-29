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Místo politiků mimořádně veřejnost. Brno kvůli horku otevře historické sály radnice

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  16:11
Sněmovní sál Nové radnice v centru Brna.

Sněmovní sál Nové radnice v centru Brna. | foto: MMB

Rytířský sál Nové radnice v centru Brna.
Do Rytířského a Sněmovního sálu se lidé dostanou z nádvoří Nové radnice na...
Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) při řízení zastupitelstva města Brna....
Na zasedání zastupitelstva města Brna dorazila početná skupina podporovatelů...
9 fotografií
Město Brno kvůli vysokým venkovním teplotám mimořádně otevře veřejnosti dva historické sály Nové radnice v centru města. Lidé si tam mohou odpočinout a ochladit se, připravená pro ně bude i voda. V posledních dnech na jihu Moravy panují tropické teploty.

Schovat se před horkem mohou lidé ve Sněmovním a Rytířském sále. V prvně jmenovaném se koná každý měsíc městské zastupitelstvo.

„Společně s odpočinkem si můžete prohlédnout místa, kde zasedají brněnští zastupitelé, a kde se psala historie města,“ uvedla radnice. Oba sály jsou veřejnosti běžně nepřístupné. Lidé se do nich dostanou pouze při vybraných příležitostech, například při koncertech.

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Do sálů se zájemci dostanou z nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí. Navedou je informační cedule. Oba sály budou otevřeny v pondělí od 17:00 do 20:00, v úterý a dalších dvou dnech od 08:00 do 20:00.

„Je tam vzduchotechnika, která je nastavená na 22 stupňů. Samozřejmě, když je venku takové vedro, může tam být nějaká odchylka,“ řekl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Sněmovní sál Nové radnice v centru Brna.
Rytířský sál Nové radnice v centru Brna.
Do Rytířského a Sněmovního sálu se lidé dostanou z nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí.
Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) při řízení zastupitelstva města Brna. (23. června 2026)
9 fotografií

Podobně k přetrvávajícím vysokým teplotám na jihu Moravy přistoupili i v Kuřimi na Brněnsku, kde se lidé mohou ochladit na zimním stadionu. Nyní je tam asi 13 stupňů Celsia. Dnes je tam otevřeno od 07:00 do večera, o další otevírací době bude město informovat na Facebooku.

23. června 2026
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