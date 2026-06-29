Místo politiků mimořádně veřejnost. Brno kvůli horku otevře historické sály radnice

Schovat se před horkem mohou lidé ve Sněmovním a Rytířském sále. V prvně jmenovaném se koná každý měsíc městské zastupitelstvo.
„Společně s odpočinkem si můžete prohlédnout místa, kde zasedají brněnští zastupitelé, a kde se psala historie města,“ uvedla radnice. Oba sály jsou veřejnosti běžně nepřístupné. Lidé se do nich dostanou pouze při vybraných příležitostech, například při koncertech.
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Do sálů se zájemci dostanou z nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí. Navedou je informační cedule. Oba sály budou otevřeny v pondělí od 17:00 do 20:00, v úterý a dalších dvou dnech od 08:00 do 20:00.
„Je tam vzduchotechnika, která je nastavená na 22 stupňů. Samozřejmě, když je venku takové vedro, může tam být nějaká odchylka,“ řekl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
Podobně k přetrvávajícím vysokým teplotám na jihu Moravy přistoupili i v Kuřimi na Brněnsku, kde se lidé mohou ochladit na zimním stadionu. Nyní je tam asi 13 stupňů Celsia. Dnes je tam otevřeno od 07:00 do večera, o další otevírací době bude město informovat na Facebooku.
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23. června 2026