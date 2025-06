Brněnská primátorka Markéta Vaňková, její náměstek Robert Kerndl (oba ODS) a radní z ANO a SOCDEM poletí do Japonska na 14 dnů ve druhé polovině června.

Znalec Berger byl podle notářského zápisu 7. března u otevření bitcoinové peněženky. Jeho úkolem bylo dohlížet na rozšifrování peněženky a převod bitcoinů mezi majitelem Tomášem Jiřikovským, dříve odsouzeným za obchod s drogami, a ministerstvem spravedlnosti vedeném tehdy Pavlem Blažkem z ODS. Bergera najal jako znalce brněnský advokát Kárim Titz, který má blízké vazby na ODS.

Bergerova firma podle Deníku N před třemi měsíci zařídila pro Vaňkovou, Kerndla a radního z hnutí ANO Petra Bořeckého letenky business třídou do Ósaky za více než 255 tisíc korun. Podle údajů v registru byla smlouva uzavřená 7. března, tedy ve stejný den, kdy se otevírala bitcoinová peněženka.

Do ekonomické třídy firma koupila letenku radnímu ze Sociální demokracie Jiřímu Olivovi a Kateřině Jarošové z ANO, která působí jako uvolněná zastupitelka pro marketing a PR. Celkem tato pracovní cesta stála městskou kasu přes 370 tisíc bez DPH.

Vaňková dnes uvedla, že spolu s Kerndlem a Bořeckým doplatila rozdíl mezi ekonomickou a byznys třídou ze svého.

Cenu letenek neřeším, říká primátorka

Podle brněnského opozičního zastupitele Tomáše Koláčného (Piráti), který se odvolává na běžné ceny komerčních letenek, je zmíněná suma značně předražená. Vedení města namítá, že výběr firmy proběhl standardním výběrovým řízením. „Potřebovali jsme zajistit letenky, let se rychle vyprodával,“ podotkla Monika Koppová z odboru zahraničních vztahů magistrátu. Radní Petr Kratochvíl (ODS) označil tuto kauzu za manipulaci.

„Cenu letenek skutečně neřeším. Přiznám se, že kdybych si nedoplácela byznys třídu z vlastních prostředků, o hodnotě těch letenek bych vůbec nevěděla. Pokud někdo z města jede na zahraniční pracovní cestu, tak vše řeší odbor zahraničních vztahů. Předpokládám, že pokud by měl pocit, že ceny letenek neodpovídají realitě, tak by to nějakým způsobem řešil už v té době,“ poznamenala Vaňková.

„O té firmě (Fractal) jsem poprvé slyšela ve chvíli, kdy se začalo řešit, že nám nakupovala letenky. Takže naprosto odmítám, že bych ji znala. Jak mám informace od vedoucí odboru zahraničních vztahů, protože jsem se na to včera ptala, šlo o vítěze veřejného výběrového řízení, které se konalo v listopadu minulého roku. Přihlásilo se více firem, ale tato dala nejlepší podmínky,“ doplnila primátorka.

Také radní Bořecký se ohradil, že by na letenkách bylo cokoliv nekalého. „Všem kolegům z hnutí ANO v Brně jsem dnes ráno rozeslal výpis ze svého účtu, že jsme ten doplatek za byznys třídu hradili ze svého,“ zdůraznil. Článek Deníku N označil za zavádějící.

Berger Deníku N sdělil, že společnost Fractal sice vlastní, ale neřídí. Podle Vaňkové se do soutěže přihlásily i firmy Asiana a Orbix, která patří Radimu Jančurovi. Kerndl i další zmínění radní podobně jako primátorka trvají na tom, že Bergera neznají.

Vaňková, Kerndl a Bořecký stráví ve městě na ostrově Honšú dva týdny v době od 13. do 28. června. Jarošová bude z Ósaky odlétat o tři dny dříve, Oliva tři dny před Jarošovou.

Na ODS má vazby i sám Berger. Jeho firma e-Fractal je na seznamu poradců ministerstva financí, které vede první místopředseda občanských demokratů Zbyněk Stanjura. Podnik získal zakázky nejen od ministerstva financí, ale také od resortu spravedlnosti spadajícího rovněž pod ODS. Stejně tak Bergerova společnost spolupracuje od loňského prosince s Brnem, v jehož čele stojí Blažkovi spolupracovníci z ODS.