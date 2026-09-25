Nový svět pro děti ve Vida! centru. Umožní zasadit mrkev nebo otestovat čich

Přestavba dětského science centra začala loni v květnu, nicméně zbytek vědeckého parku zůstává přístupný. Nový svět je určený dětem od batolat po mladší školní věk a vychází z principu, že se učí především tím, co si samy vyzkoušejí.
„Začíná Vodním světem, z něj se přesouvá do Motoriky, následuje Farma a Zahrada. Dále pokračuje zóna Profese a Smysly a končí Batolištěm,“ přibližuje manažerka rozvoje Vida! centra Hana Hajnová.
Z původního dětského centra zbude třeba vodní koryto, novinkami budou například podzemní labyrint, podlahové hry, ovocný sad, záhony nebo magický les. „Děti si budou rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, začnou si osvojovat matematické schopnosti, objeví různé profese nebo poznají všech pět smyslů,“ přibližuje Hajnová.
Malí návštěvníci mohou dovádět s vodními pistolemi či lodičkami, zahrát si na zlatokopy, zasadit mrkev, otestovat svůj čich nebo si vyzkoušet různá povolání. „Prostor vznikal ve spolupráci s dětskou psycholožkou, která pomáhala navrhovat exponáty, vytvořit komfortní prostor a upřesnit použité barvy,“ poznamenává Hajnová.
Poslední částí této zóny bude Batoliště pro děti do tří let, k němuž patří i prostor pro kočárky. S jeho budováním ve Vidě! začnou až po dokončení dětského centra.
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Nová zóna je přizpůsobena věku jejích návštěvníků, kvůli bezpečnosti je celá záměrně ohraničena stěnou. „Je potřeba těm mladším vytvořit bezpečný prostor pro objevování a pohybování,“ podotýká Mejzlík. „To bude příjemné pro rodiče, kteří mohou na ty nejmladší, klidně dvouletá batolata dohlížet a ony mají možnost se rozvíjet ve svých motorických dovednostech,“ zmiňuje ředitel.
Náklady na nové dětské science centrum činí 38 milionů korun. Téměř 26 milionů pokryje evropská dotace, přibližně 7,3 milionu korun zaplatí Jihomoravský kraj a dalších 5,5 milionu stát prostřednictvím Národního plánu obnovy.
Vybudováním dětského centra proměna Vidy! neskončí. Další renovace se má více zaměřit na žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky. „Náš cíl je obnovit 60 procent expozice do roku 2030,“ říká Mejzlík.