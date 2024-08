Vědci z Brna mají nové poznatky o vývoji embrya, pomůžou při umělém početí

Aktuální výzkum publikoval vědecký časopis Nature Communications. Při prvním embryonálním dělení se mateřské a otcovské chromozomy poprvé potkávají.

„Nová kombinace genetické informace musí být rovnoměrně distribuována do dvou dceřiných buněk. Jejich dalším dělením pak vzniká celý nový organismus. Zjistili jsme, že prostorová orientace buněčného dělení oplozeného vajíčka není náhodná a významně ovlivňuje šanci na úspěšný embryonální vývoj,“ uvedl autor studie Volodymyr Porokh z ústavu histologie a embryologie brněnské univerzity.

Pochopení těchto mechanismů má zlepšit efektivitu asistované reprodukce a kvalitu péče o páry, které mají potíže s početím. Odborníci uvádějí, že jen zhruba z každého třetího počatého lidského embrya se narodí miminko. O tom, proč je vývoj tak neúspěšný, mají dosud jen omezené informace, protože použití lidských zárodků pro výzkum je přísně regulováno.

Brněnský tým využil časosběrné záznamy vývoje embryí pořízené při léčbě neplodnosti ve spolupracujícím centru asistované reprodukce. „Centra monitorují vývoj embryí více než patnáct let. Je to bezpečná technika, která klinickým embryologům pomáhá komplexněji posoudit kvalitu embrya a jeho vhodnost pro přenos do dělohy,“ sdělila vedoucí výzkumného týmu Zuzana Holubcová.

Biologický proces, který výzkumníci zkoumali, trvá dvě až tři hodiny. Záznamy však sbírali více než čtyři roky. „Pak jsme čekali, až klinika obdrží zprávu od pacientů, jak těhotenství dopadlo. Následně každé video analyzovalo několik lidí. Museli jsme nasbírat dostatečné množství dat, aby náš soubor byl reprezentativní,“ dodala Holubcová.

Autoři studie zároveň upozorňují na to, že vývoj lidských embryí je do značné míry plastický. Přítomnost některých vývojových znaků, které jsou v klinické praxi tradičně považovány za negativní ukazatele kvality, nemusí nutně znamenat selhání embryonálního vývoje.