Výstava k 60. výročí Večerníčku se po loňském úspěchu v Praze přesouvá do Brna. Na místním výstavišti jsou od tohoto pátku až do konce dubna k vidění původní kulisy, ilustrace, loutky i dosud nevystavené archivní materiály. Expozice nabídne také interaktivní prvky zaměřené především na děti.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Říkali jsme si, že po dvou letech příprav výstavy by bylo možná škoda, kdyby začala a zároveň skončila v Praze. Chtěli jsme ji víc přiblížit tomu publiku tady na Moravě,“ vysvětlil ředitel brněnského studia České televize Petr Albrecht.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Specialista historických projektů České televize Daniel Růžička připomněl, že když se v lednu 1965 Večerníček poprvé objevil na obrazovkách, měla televize pouze jeden program. Pro tvůrce i diváky šlo tedy o úplnou novinku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Inspirací pro vytvoření Večerníčku se tehdy stal rozhlasový pořad Hajaja, jehož pravidelnost chtěli autoři přenést i do televizního vysílání.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Zpočátku se večerníček vysílal jenom jednou týdně, a to vždy v neděli, zhruba v osmnáct čtyřicet pět. Tato tradice setrvává do dneška,“ popsal Růžička.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Podle Albrechta natočila Československá a posléze Česká televize tři sta sérií nejrůznějších večerníčků. Brněnská výstava jich z tohoto počtu představuje osmačtyřicet. Na snímku jeden z nejstarších - Pohádky ovčí babičky.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Návštěvníci uvidí originální výtvarné návrhy, scénáře, loutky i dekorace. Některé si mohou vyzkoušet i ovládat, jako třeba loutky Spejbla a Hurvínka.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Část exponátů na výstavě, kterou v Praze navštívilo 100 tisíc lidí pochází ze soukromých sbírek. Podobný počet návštěvníků očekávají organizátoři i v Brně.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na výstavě nechybí ani odkaz na autora ikonické postavičky Radka Pilaře. „Tátův ateliér čítá zhruba pět tisíc položek, těch titulů a ilustrací je nespočet. Nicméně Večerníček je samozřejmě vlajkovou lodí, stejně tak jako Rumcajs,“ přiblížila rozsah otcovy tvorby Marina Pilařová.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Podle Petra Albrechta plní Večerníček dodnes důležitou roli rituálu. Odděluje běžný denní shon od chvíle, kdy děti uléhají ke spánku. „Je to společný zážitek z toho sledování večerní pohádky, a to si myslím, že je nadále stále platné,“ dodal Albrecht.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Podle organizátorů tradiční pohádka rozhodně nestárne. „Šedesát let není důchodový věk,“ zaznělo s nadsázkou.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Vidím, že Večerníček je stále v kondici, že vyběhne do schodů a mává čepicí,“ komentoval s humorem Radek Trčka, ekonomicko-provozní ředitel městské společnosti Veletrhy Brno. Symbolická postava kluka v papírové čepici tak zůstává živá i pro budoucí generace.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Výstava je otevřená denně od 9 do 17 hodin až do 30. dubna. Organizátoři doporučují koupit vstupenky předem online, kapacita je dvě stě lidí na jedno dvouhodinové časové okno.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA