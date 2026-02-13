OBRAZEM: Rumcajs, Hurvínek i Krakonoš. Večerníček dál slaví šedesátku, nyní v Brně

  14:31
Výstava k 60. výročí Večerníčku se po loňském úspěchu v Praze přesouvá do Brna. Na místním výstavišti jsou od tohoto pátku až do konce dubna k vidění původní kulisy, ilustrace, loutky i dosud nevystavené archivní materiály. Expozice nabídne také interaktivní prvky zaměřené především na děti.
