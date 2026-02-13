|
OBRAZEM: Rumcajs, Hurvínek i Krakonoš. Večerníček dál slaví šedesátku, nyní v Brně
Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích
Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...
Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty
Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...
Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři
Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...
Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion
Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách....
New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem
Vedle historické budovy Malé Ameriky v centru Brna vznikne rezidenční komplex Nová Amerika. Čtyři architektonicky výrazné domy u křižovatky Nových sadů a Úzké nabídnou 243 bytů různých velikostí...
Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let
Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...
VIDEO: Pěna u pusy a křečovité svírání volantu, policisté vyprostili šoféra z kabiny
Jihomoravští policisté zasahovali u řidiče kamionu, který po nárazu do stromu zkolaboval přímo v kabině. Policisté museli tak vysklít okno, poskytnout první pomoc a bezvládné tělo muže vynést....
Policisté při zásahu v Ústí, Strakonicích a Brně zabavili počítače i hotovost
Ústečtí kriminalisté při zásahu v Ústí nad Labem, Strakonicích a Brně, který se týkal činnosti Technické inspekce ČR (TIČR), zajistili výpočetní techniku, listinné materiály a větší množství finanční...
Důležitá je preciznost, rychlost až na druhém místě. Vinaři soutěžili v řezu révy
Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy se v pátek staly vinice ve Slovácké vinařské podoblasti v obci Skalka na Kyjovsku. 21. ročník soutěže přilákal...
Sloučení muzeí podle kritiků odnesou akce. Plusy nevidíme, tvrdí místostarosta
Méně výstav a celkově akcí pro návštěvníky hrozí, pokud se boskovické muzeum sloučí do jedné organizace s blanenským. Jsou o tom alespoň přesvědčeni zástupci vedení Boskovic, kteří se zvažovaným...
Výstava k 60. výročí Večerníčku se po loňském úspěchu v Praze přesouvá do Brna. Na místním výstavišti jsou od tohoto pátku až do konce dubna k vidění původní kulisy, ilustrace, loutky i dosud...
Řidiči na problémové objížďce ignorují třicítku, radnice chystá opatření
Šoféři v Brně si musejí dát pozor. Ti, kteří se vydají po Mlýnském nábřeží, kudy od podzimu vede objízdná trasa kvůli uzavřené Fryčajově ulici, jedné z příjezdových cest do města, narazí na radary...
Brněnské Divadlo Bolka Polívky zahraje v Praze. Uvede novinku Anděl v lihu
V pražském Divadle Bez zábradlí vystoupí v pátek brněnské Divadlo Bolka Polívky. Poprvé v Praze uvede novou hru Anděl v lihu, která je poctou zesnulému herci Jiřímu Pechovi. Její premiéra se...
Zkratka přes chodník i schody. Podívejte se, kudy jsou někteří řidiči schopni jet
Čára není zeď, jak s oblibou říkají někteří řidiči, co hazardují na silnicích. Pro některé není překážkou ani obrubník a chodník, nebo dokonce schody. Tudy všude si svou cestu zkracují i za rizika...
David Moravec junior: Bavila mě obrana, ale táta se naštval, a tak jsem útočník
Ví, že jeho jméno budí v Česku pozornost. „To, co dokázal taťka, se překonává těžko,“ říká David Moravec, dvacetiletý hokejový útočník brněnské Komety a syn dvojnásobného mistra světa i olympijského...
Prodej pozemků - letiště - Pustiměř,…
Pustiměř, okres Vyškov
9 866 000 Kč
Stopka pro Řím, ale možná jen dočasně. Do Frankfurtu se začne létat z Brna na podzim
Na konci loňského března ji spustili s velkými očekáváními, pravidelná linka z brněnského letiště do Říma však vydržela pouze rok. Italský dopravce Aeroitalia se rozhodl její provoz ukončit. Podle...
Za módou na Valentýna. Brněnské výstaviště hostí veletrhy Styl a Kabo
Už 66. módní veletrhy Styl a Kabo se o od pátku až do neděle konají na v pavilonu P brněnského výstavišti. Představí se 161 vystavovatelů. „Je to zhruba půl na půl – 82 z veletrhu Styl, 79 z veletrhu...