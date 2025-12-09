Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025

Karolína Kučerová
  11:35
Vánoční veselí započalo v Brně už 14. listopadu a potrvá do 31. prosince. V celkem šesti lokalitách je umístěno asi 240 stánků, vyhlídkové kolo, ledové kluziště, světelná stezka nebo dětská vesnička. Připravena je i řada novinek. Těmi nejvýraznějšími jsou horkovzdušný balon před Janáčkovým divadlem, stánek s vyhlídkovou terasou na náměstí Svobody, vánoční minibus či festival zlozvyků v nové lokalitě na Římském náměstí.
Vánoční trhy na Zelném rynku v Brně v roce 2024.

Vánoční trhy na Zelném rynku v Brně v roce 2024. | foto: Michal Niepřej

Popularita vánočních trhů v Brně se každým rokem zvyšuje, za adventní atmosférou sem míří stovky tisíc návštěvníků. Minulý rok k tomu přispěl i titul Evropského hlavního města Vánoc. Pro letošek pak organizátoři už tak bohatou nabídku ještě rozšířili.

Kdy jsou vánoční trhy v Brně?

  • 14. listopadu až 31. prosince 2025
  • Otevírací doba stánků se může u různých prodejců lišit, zpravidla trvá od 10 do 20 až 22 hodin, a to podle zájmu lidí. Podle potřeby ji lze prodloužit až do půlnoci. Trhovci budou prodávat do 23. prosince, na Zelném trhu a Moravském náměstí mohou mít otevřeno dle svého uvážení až do 31. prosince.
  • Vyhlídkové kolo, vánoční expres, světelná stezka a dětská dílnička budou v provozu každý den do konce roku. Kluziště na Moravském náměstí se otevře 28. listopadu, přístup na něj budou mít lidé pravděpodobně až do konce února.
  • Vánoční festival zlozvyků na Římském náměstí spustí program 9. prosince a a skončí den před Štědrým dnem.
Kde jsou vánoční trhy v Brně?

  • Prodejní stánky a v drtivé většině i hlavní program budou na náměstí Svobody, Moravském náměstí u Jošta, Dominikánském náměstí a Zelném trhu. Gourmet stánky se budou nacházet na nádvoří Staré radnice.
  • Na ulici Bašty se rozzáří světelná instalace.
  • Vánoční festival zlozvyků mohou lidé navštívit na Římském náměstí.
  • Horkovzdušný balon zakotví na piazzettě před Janáčkovým divadlem.
  • Kluziště a vyhlídkové kolo budou tradičně v parku na Moravském náměstí.

Program vánočních trhů v Brně

  • Pestrý sortiment – dárky, horké nápoje, řemeslné výrobky, tradiční české dobroty i chutě z celého světa
  • Gourmet Vánoce na nádvoří staré Radnice – netradiční nabídka vybraných gastro podniků
  • Vánoční festival zlozvyků – stezka, která láká na odpočinek od vánočního konzumu
  • Vyhlídkové kolo – nezapomenutelný pohled na rozzářené Brno z výšky
  • Ledové kluziště – bruslení každý den
  • Dětské vesničky, dílnička, slámová hora i dětská šalinka – zábava pro nejmenší
  • Zimní kino – promítání oblíbených českých i zahraničních filmů
  • Vánoční expres – vánočně laděná jízda minibusem po historickém centru
  • Světelná stezka – více než 60 světelných objektů na téma Tři oříšky pro Popelku
  • Daruj kelímek a charitativní stánky – dobročinnost jako hlavní téma Vánoc
  • Silvestr na Zelném trhu – oslava nového roku s programem a vystoupením
  • Mezi hlavní kulturní hvězdy letošního adventu patří Jelen, Monkey Business, Sebastian, Slza a No name. Vystoupí také Vesna, Berenika Kohoutová, Mutanti hledaj východisko nebo Lake Malawi. 15. listopadu se bude konat karaoke show pro veřejnost. Na návštěvníky čeká i řada vystoupení regionálních souborů, program se ještě upřesní.
Rozsvícený vánoční strom na brněnském náměstí Svobody (2024)
Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)

Novinky vánočních trhů v Brně

Lidé si mohou stáhnout aplikaci Vánoce Brno, která nabídne mapy, program i novinky. Navíc v ní mohou soutěžit o řadu cen, jednou z nich je vyhlídka z horkovzdušného balonu, který bude ukotven před Janáčkovým divadlem. Do výšky asi 25 metrů se vznese každou sobotu, lístky na něj mimo soutěž sehnat nelze.

Mezi novinky patří i vánoční maskoti v ulicích, stánek s vyhlídkovou terasou a několik fotopointů, mezi nimiž bude velký nafukovací plecháček, brněnský drak i replika horkovzdušného balonu s pravým pleteným košem.

Oblíbené vratné kelímky organizátoři doplnili o dalších deset motivů s brněnským drakem.

Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)
Atmosféra vánočních trhů při rozsvěcení stromu v Brně (22. listopadu 2024)

Kde zaparkovat a jak se na vánoční trhy dostat

Pro parkování v centru města je ideální využít parkovací dům Domini park s vjezdem z ulice Husova. Nabízí 367 míst, cena za jednu hodinu stání činí ve všední dny 50 korun, o víkendu a přes noc 40. Nedaleko je i podzemní parkoviště Velký Špalíček se 108 místy, sazba za parkování je stejná. Oba domy jsou v těsné blízkosti trhů.

Levnější variantou je podzemní parkoviště u Janáčkova divadla. To nabízí 400 míst, cena za parkování činí přes den 30 korun za hodinu. I odtud se lze na trhy dostat do několika minut.

V blízkosti se nachází i parkovací dům Academy park na Veveří, Pinki park pod Denisovými sady nebo River park u Poříčí. Odtud lze na trhy dojet hromadnou dopravou, případně dojít delší procházkou. V okolí centra se nachází modrá parkovací zóna B, která je o víkendech zadarmo.

Kdo jede MHD, může vystoupit na zastávce Česká, Moravské náměstí či Malinovského náměstí, odkud se jednoduše dostane do centra dění. Využít lze i zastávku Šilingrovo náměstí nedaleko Zelného trhu či Hlavní nádraží a Nové sady pro procházku světelnou stezkou na ulici Bašty.

Kdo přijede do Brna autobusem či vlakem, dostane se z hlavního nádraží k trhům po Masarykově ulici do pěti minut. Využít lze také tramvaj, konkrétně linky 1, 10 či 12, které směřují na zastávky Moravské náměstí a Česká.

Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Město růží, cihly, Napoleon. K přilákání turistů nestačí Baťův kanál, míní v Hodoníně

První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...

Kdysi živé průmyslové centrum, nyní město duchů, které mezi turisty příliš velkou popularitou nedisponuje. Tak mnozí vnímají Hodonín. Změnu si vedení města slibuje zejména od nedávno spuštěného...

7. prosince 2025  11:24

