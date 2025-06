Případ úhynu dvou psů v kufru auta definitivně skončí pokutou dva a půl tisíce korun. Od nadřízených ji jako kázeňský trest dostal policista, který belgické ovčáky, služebního a vlastního, do kufru...

Prodejci jídla a pití nabídli v elektronické aukci městské části Brno-střed za místa na vánočních trzích rekordních 31 milionů korun. Proti minulému roku je to o deset milionů více. Zájemci soutěžili...

Na tribunách ho nejde přehlédnout, a to zdaleka ne jen kvůli tomu, že měří bez šesti centimetrů rovné dva metry. Martin Pařízek, bývalý ligový gólman fotbalistů Brna či Drnovic, propadl basketbalu,...

Ústavní soud zamítl stížnost Ukrajince, jenž se brání vydání do vlasti. Čelí tam stíhání v kauze podvodného převodu nemovitostí na základě padělaných dokumentů. Liberecký krajský soud i Vrchní soud v...

Zbytečné i nebezpečné, kritizují v Břeclavi dopravní změny. Chtěli jste je, říká radnice

Doprava ve třech ulicích na okraji Břeclavi fungovala téměř idylicky, než se do toho vložila radnice. Znělo by to jako vtipná průpovídka, jenže přesně tak hodnotí naštvaní lidé změny, které město...