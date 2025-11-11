Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Marek Osouch
  16:56
Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala trestní oznámení, sama organizace už přitom čelí dvěma jiným z Prokešovy strany. Paradoxně tak příspěvková organizace Brna posílá policii na voleného zástupce města, což platí i naopak.
Draka v podloubí u Staré radnice Brno na zimu obléklo do svetru. (2023)

Draka v podloubí u Staré radnice Brno na zimu obléklo do svetru. (2023) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Draka v podloubí u Staré radnice Brno na zimu obléklo do svetru. (2023)
Draka v podloubí u Staré radnice Brno na zimu obléklo do svetru. (2023)
Draka v podloubí u Staré radnice Brno na zimu obléklo do svetru. (2023)
Draka v podloubí u Staré radnice Brno na zimu obléklo do svetru. (2023)
16 fotografií

„Dlouhodobě sledujeme výpady pana zastupitele, ale čekali jsme na závěry všech auditů včetně toho posledního externího. I po obdržení jeho závěrů, které měli k dispozici všichni zastupitelé, pan Prokeš pokračoval v těchto výpadech a zveřejňoval na sociálních sítích příspěvky, kterými vyvolával dojem, že se v TIC děje něco nekalého. To však audit vyvrátil,“ prohlásila ředitelka TIC Jana Janulíková.

Audit Brněnských Vánoc. Na mzdy šlo víc, než se odpracovalo, zjistila kontrola

Na Prokeše proto podala trestní oznámení pro pomluvu. „Zároveň připravujeme žalobu na ochranu dobré pověsti TIC,“ doplnila.

Prokeš tvrdí, že TIC se nechová hospodárně, zbytečně utrácí a manipuluje s čísly a výkazy. Dále podle něj platí zbytečně moc za některé služby nebo umělecká díla jako Drak ve svetru nebo Vejce.

Naše vize byly vždy evropské, říká šéfka Brněnských Vánoc. Hospodaření akce hájí

Audit sice některé nedostatky odhalil, zároveň ale konstatoval, že nebyl porušen zákon. V některých případech auditor neměl k dispozici dostatek dat, aby mohl zhodnotit, zda byla uhrazená částka odpovídající, či nikoliv.

Sám Prokeš o trestním oznámení na svou osobu při dotazu iDNES.cz nevěděl. Řekl však, že na TIC podal již druhé trestní oznámení, které se podle jeho slov týká „kreativního účetnictví“ v případě vánočních trhů.

Králové vánočních trhů. Půlku nápojových stánků v Brně drží „velká čtyřka“, ladí i ceny

Jejich organizátor zatím zprávu od policie nemá. Ohledně prvního trestního oznámení z letošního jara, které se týkalo nákladů – podle SPD příliš vysokých – na umělecká díla už však byli zástupci TIC na policii podávat vysvětlení. „Proběhlo i šetření na místě, doplňovali jsme informace z naší strany i ze strany tvůrce uměleckého díla,“ podotkla Janulíková s tím, že teď v organizaci čekají na další kroky policie.

15. prosince 2023
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě

Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou...

Auta projíždějící po chodnících, nebezpečné předjíždění cyklistů, nemožnost zaparkovat před vlastními domy. Tak vypadá situace v části brněnských Obřan, kudy vede objížďka rozkopané Fryčajovy ulice,...

Impulzem pro novou čtvrť bude Václavské náměstí Brna, vznikat začne příští rok

Zdemolovaná čerpací stanice musí ustoupit chystané stavbě severní části...

Dvě čerpací stanice stály mnoho let naproti sobě v Opuštěné ulici poblíž autobusového nádraží Zvonařka a Galerie Vaňkovka v Brně. Obě už mají zpečetěný osud. Musejí ustoupit chystané nové ulici...

Trestní oznámení kvůli sčítání voleb. Soud odhalil chyby, mohly vzniknout úmyslně

Skutečné výsledky se často liší od předvolebních průzkumů. Ostatně i agentury...

Nejvyšší správní soud odhalil chybu ve sčítání říjnových sněmovních voleb v jednom z okrsků. Ubrali tam hlasy Pirátům a naopak přidali hnutí ANO. NSS uvedl, že vzhledem k rozsahu to nemusela být...

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Draka v podloubí u Staré radnice letos Brno na zimu obléklo do svetru.

Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...

11. listopadu 2025  16:56

K rytířům přibude i rajská zahrada. Špilberk znovu rozzáří světelná show

Kromě klasických vánočních dekorací se mohou návštěvníci těšit i na sochy...

Brněnský Špilberk znovu rozzáří tisíce světel. Po loňském úspěchu se na hrad vrací expozice tvořená více než stovkou ručně vyráběných světelných objektů. Exponáty představují výjevy ze středověkého...

11. listopadu 2025  16:14

Z lukrativních pozemků je „džungle“. Znojmo a podnikatel se nemohou dohodnout

Premium
Plocha v Aninské ulici u Louckého kláštera ve Znojmě zůstává kvůli sporu města...

Kavárna, dětské hřiště a hlavně veřejné parkoviště. Tak prezentuje podnikatel Karel Fiedler své plány s rozlehlým pozemkem v žádané lokalitě v centru Znojma, jejž koupil před jedenácti lety. Jenže...

11. listopadu 2025

Sudetoněmecký předák Posselt v Brně kritizoval Orbána a chválil slivovici

Bernd Posselt, předák Sudetských Němců, na přednášce a následné debatě v Brně....

Předák Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt při debatě v Brně zkritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána, německou krajně pravicovou stranu AfD i ruského prezidenta Vladimira...

11. listopadu 2025  14:40

OBRAZEM: Požehnání, průvod i přípitek. Svatý Martin přivezl víno na největší košt

V Brně se konal největší svatomartinský košt v Česku. Svatého Martina ztvárnil...

Největší svatomartinský košt v Česku se dnes koná na brněnském náměstí Svobody. Tradičně ho provázel svatý Martin na bílém koni se svou družinou, který spolu s návštěvníky otevřel první víno letošní...

11. listopadu 2025  13:27

Taky mě to štve, ale rychleji to nejde, říká šéf vodáren k opravě, co rozbouřila Brno

V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Ve výřezu Daniel Struž. (11. listopadu...

Proč uzavírka Fryčajovy ulice v brněnských Obřanech musí trvat dva roky, když jde o o opravu kilometr a půl dlouhého úseku? Takové dotazy opakovaně padají v souvislosti s dopravními problémy, které...

11. listopadu 2025  12:29

Na D1 v Brně havaroval kamion, kolona před křížením s D2 měla několik kilometrů

ilustrační snímek

Dálnici D1 ochromila v úterý dopoledne nehoda kamionu na 196. kilometru ve směru na Ostravu. Stala se těsně před křížením s D2 v Brně, důsledkem byla několikakilometrová kolona. Krátce po nehodě byl...

11. listopadu 2025  10:36,  aktualizováno  11:51

Místo ryb vytáhli tři muže z ohnivého pekla. Strach si zachránci ani nepřiznali

Dva zachránci (zleva) Tomáš Gazdík a Martin Bublík, kteří získali ocenění za...

Mimořádnou rozhodnost i odvahu prokázali dva rybařící elektrikáři ve Veselí nad Moravou. Před ohněm zachránili tři muže, na konci minulého týdne získali ocenění za mimořádně záslužný čin.

11. listopadu 2025  5:47

Převrátil auto na střechu, mrtvý byl již před příjezdem záchranářů

Policie (ilustrační foto)

Na silnici mezi Dubňany a Ratíškovicemi na Hodonínsku zemřel v pondělí před 17. hodinou řidič osobního auta, které po nehodě skončilo na střeše. Silnice je zavřená a objízdná trasa vede přes Milotice...

10. listopadu 2025  19:35

Nebojácný prodavač se rozběhl za lupičem, který v obchodě okradl seniorku

Obchodník doběhl zloděje, který v jeho prodejně okradl seniorku

Devatenáctiletý recidivista žijící v brněnských Židenicích na ubytovně se chtěl zahojit na seniorce. Tu si jakožto bezbrannou oběť vybral pro svůj lup a v centru jí ukradl peněženku. Jenže vše viděl...

10. listopadu 2025  16:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Uzavírka v Brně způsobila další nenadálé potíže, řidiči uvázli na blátivé cestě

Hasiči v brněnských Obřanech pomáhali se zapadlými auty na polní cestě, kam je...

Brněnské Obřany jsou už týden „rozříznuté“ na dvě části. Uzavírka Fryčajovy ulice naplánovaná na dva roky komplikuje dopravu nejen místním, ale především lidem z okolí. Někteří navíc doplatili na to,...

10. listopadu 2025  13:45

Brno se po čtvrt století dočkalo zastávky u knihovny, tramvaje na ní ale nezastaví

U Moravské zemské knihovny v Brně v úterý 11. listopadu 2025 začne fungovat...

Po bezmála pětadvaceti letech debat a diskuzí se už čtenáři a návštěvníci Moravské zemské knihovny v Brně dočkají toho, že hned před budovou funguje zastávka MHD. Vůbec poprvé ji obslouží trolejbusy...

10. listopadu 2025  11:35,  aktualizováno  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.