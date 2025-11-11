Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

„Dlouhodobě sledujeme výpady pana zastupitele, ale čekali jsme na závěry všech auditů včetně toho posledního externího. I po obdržení jeho závěrů, které měli k dispozici všichni zastupitelé, pan Prokeš pokračoval v těchto výpadech a zveřejňoval na sociálních sítích příspěvky, kterými vyvolával dojem, že se v TIC děje něco nekalého. To však audit vyvrátil,“ prohlásila ředitelka TIC Jana Janulíková.
Audit Brněnských Vánoc. Na mzdy šlo víc, než se odpracovalo, zjistila kontrola
Na Prokeše proto podala trestní oznámení pro pomluvu. „Zároveň připravujeme žalobu na ochranu dobré pověsti TIC,“ doplnila.
Prokeš tvrdí, že TIC se nechová hospodárně, zbytečně utrácí a manipuluje s čísly a výkazy. Dále podle něj platí zbytečně moc za některé služby nebo umělecká díla jako Drak ve svetru nebo Vejce.
Naše vize byly vždy evropské, říká šéfka Brněnských Vánoc. Hospodaření akce hájí
Audit sice některé nedostatky odhalil, zároveň ale konstatoval, že nebyl porušen zákon. V některých případech auditor neměl k dispozici dostatek dat, aby mohl zhodnotit, zda byla uhrazená částka odpovídající, či nikoliv.
Sám Prokeš o trestním oznámení na svou osobu při dotazu iDNES.cz nevěděl. Řekl však, že na TIC podal již druhé trestní oznámení, které se podle jeho slov týká „kreativního účetnictví“ v případě vánočních trhů.
Králové vánočních trhů. Půlku nápojových stánků v Brně drží „velká čtyřka“, ladí i ceny
Jejich organizátor zatím zprávu od policie nemá. Ohledně prvního trestního oznámení z letošního jara, které se týkalo nákladů – podle SPD příliš vysokých – na umělecká díla už však byli zástupci TIC na policii podávat vysvětlení. „Proběhlo i šetření na místě, doplňovali jsme informace z naší strany i ze strany tvůrce uměleckého díla,“ podotkla Janulíková s tím, že teď v organizaci čekají na další kroky policie.
15. prosince 2023