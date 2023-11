Hlavní stánek na trzích v Brně stojí 3 miliony, dvakrát víc než před covidem

Právě za hlavní stánek na náměstí Svobody s nápoji, jako jsou punč nebo svařák, zaplatí jeho provozovatelé pořadatelům Brněnských Vánoc z Turistického informačního centra Brna (TIC) a městské části Brno-střed vůbec nejvíc.

V průměru se ceny těch „obyčejných“ pohybují v elektronické aukci kolem 670 tisíc, za některé však provozovatelé zaplatili i téměř milion. „Aukci jsme zavedli proto, aby bylo výběrové řízení co nejtransparentnější, a to u barů a gastro stánků,“ sděluje mluvčí TIC Hana Bánovská. Podobnými slovy aukce zdůvodňují i zástupci Brna-střed.

Nejdražší a největší Zimní bar letos po delší době připadne Punčovému baru Ondřeje Šibřiny. O unikátní prodejní místo se často přetahuje s konkurenty z Baru, který neexistuje. Ten na trzích už od roku 2009 nabízí dnes již legendární Turbomošt.

„My jsme si slíbili, že stejně jako loni Turbomošt za žádnou cenu nezdražíme a za těchto podmínek (pronájmu - pozn. red.) by to zkrátka nebylo možné. To bychom se neuživili. Zimní bar s Turbomoštem tedy letos nebude,“ vzkázali už před časem majitelé známého brněnského podniku, kteří budou mít na náměstí Svobody místo toho rovnou tři menší stánky.

Šibřina přiznává, že zaplacení téměř třímilionové sumy je risk, zároveň však uklidňuje, že k žádnému dramatickému zdražení nepřistoupil. „Svařák bude stejně jako loni za 60 korun, lepší drinky jsme zdražili ze 75 na 80 korun,“ informuje.

Nájmy u gastrostánků spadly

Zatímco prodejci alkoholických i dalších nápojů šponují ceny za dražená místa čím dál výš, u gastrostánků je situace opačná. „V roce 2019 byla průměrná cena za takový stánek 268 tisíc, letos 170 tisíc,“ přibližuje Bánovská. Uvádí však ceny bez DPH, při jejím započítání jde o 324, respektive 206 tisíc.

Trend je vidět je i u nejvyšších cen, kdy v roce 2019 získal prodejce trdelníku jeden z prostorů za 540 tisíc, zatímco letos museli jiní s nabídkou bramboráků zaplatit maximálně 324 tisíc. Podobné je to i u další nabídky potravin jako čokolády nebo sýry. Vyšší průměrné ceny za nájem platí dokonce i prodejci vykrajovaček či pleteného zboží a dalšího dárkového sortimentu.

Druhy stánků Průměrné ceny na náměstí Svobody a Dominikánském náměstí (v závorce nejvyšší) Průměrné ceny na Zelném trhu a Moravském náměstí (v závorce nejvyšší) Nápoje 674 tisíc (2,9 milionu) 192 tisíc (647 tisíc) Gastro (teplé jídlo) 206 tisíc (333 tisíc) 194 tisíc (666 tisíc) Potraviny (sýry, čokolády aj.) 186 tisíc (267 tisíc) ve stejné kategorii jako gastro Dárkové zboží 350 tisíc (491 tisíc) 143 tisíc (182 tisíc) Řemeslníci ve stejné kategorii jako dárky 45 tisíc Charita zdarma zdarma

Zvýhodnění jsou jen řemeslníci. „Jejich stánky jsou nabízeny za pevně stanovenou cenu 45 tisíc korun, aby byla přijatelná. Cílem je, aby se vánočních trhů účastnilo co nejvíce řemeslníků s tradičními rukodělnými výrobky. Právě ti vytvářejí jedinečnou atmosféru vánočních trhů,“ vysvětluje tajemník úřadu městské části Brno-střed Petr Štika s tím, že stánky pro charity jsou nabízeny zdarma.

TIC, které od 24. listopadu pořádá trhy na Dominikánském náměstí a náměstí Svobody, díky nájmům získá 17 milionů korun. Dalších více než dvacet půjde do kasy městské části Brno-střed, jež už tento pátek v předstihu zahajuje akci na Zelném trhu.

„Díky tomu, že vánoční trhy už neorganizuje soukromá firma, ale my sami jako městská část, máme letos mnohem vyšší příjem. Díky tomu mohly být výrazně posíleny některé výdaje vánočních trhů, zejména na kulturní program a na herní prvky pro děti, například stoh slámy u sochy Jošta,“ vyzdvihuje Štika.