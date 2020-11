Scénář pro covidový advent: rozsvícení stromů online, stánky jen možná

Bratislava letos bez trhů, do Vídně snad v prosinci Jihomoravané rádi vyrážejí také na oblíbené adventní trhy za hranice. Jestli se letos vydají do Vídně, zatím není jasné. Jelikož v Rakousku nyní platí lockdown a s ním spojená opatření do 6. prosince, pořadatelé vídeňských adventních trhů na webu uvádějí, že se zahájení odkládá a trhy otevřou pravděpodobně na začátku prosince. To v hlavním slovenském městě už mají jasno od konce září, kdy vedení Bratislavy oznámilo, že se na základě opatření vyhlášených ústředním krizovým štábem rozhodlo vánoční trhy zrušit. „I když se budou protiepidemiologická opatření rozvolňovat, je jasné, že se do konce listopadu, kdy se tradičně vánoční trhy otevírají, situace nezmění, aby se opět mohly organizovat akce, na kterých se scházejí tisíce lidí v relativně blízkém kontaktu,“ stojí v rozhodnutí magistrátu.