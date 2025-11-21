Z průvodčího ve vánoční tramvaji bude i posunovač, musí hýbat se zábranami

Marek Osouch
  16:33
Nová práce přibude průvodčímu, který doprovází cestující ve speciální vánoční tramvaji v Brně. Kromě kontroly lístků bude při projížďce přes centrální náměstí Svobody, kde se o adventu pohybují tisíce lidí, nově odsouvat a znovu zasouvat speciální bezpečnostní zábranu. Tu město pořídilo v Belgii na obranu proti případnému teroristickému útoku.

Ke zpřísnění bezpečnostních opatření během vánočních trhů přistoupila radnice Brna-střed na základě studie, která došla k závěru, že je třeba lépe zabezpečit hlavní vjezdy na náměstí Svobody, tedy ulici Rašínovu a Masarykovu.

Brno umístilo k náměstí Svobody kvůli bezpečnosti na trzích speciální zátarasy. (21. listopadu 2025)
8 fotografií

Zatímco jinde byly už v minulých letech umístěny různé betonové bloky jako zábrany proti rozjetým autům, v těchto dvou ulicích chyběly, protože tudy projíždějí tramvaje. Jak ty klasické během dopoledne a brzkého odpoledne, tak speciálně nazdobený vůz v pozdějším čase.

Radnice centrální městské části původně chtěla provoz MHD přes náměstí během trhů úplně zatrhnout a opevnit zmíněné přístupové body jako ty ostatní. „Každoročně se zaměřujeme na to, abychom zajistili co nejvyšší bezpečnost návštěvníků i vzhledem k incidentům, ke kterým dochází v řadě evropských měst,“ uvedl mluvčí radnice Michal Šťastný.

Místa, kde budou umístěné nové mobilní zátarasy na tramvajových kolejích

Místa, kde budou umístěné nové mobilní zátarasy na tramvajových kolejích

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Dopravnímu podniku se však zákaz jízdy přes náměstí nelíbil, a tak přišel kompromis v podobě mobilních zátarasů na kolečkách. I ty podle městské části dokážou splnit svůj účel. „Jedná se o certifikované zábrany původem z Belgie, které zadrží vozidlo do 7,5 tuny. V Česku se jedná o ojedinělé řešení,“ sdělil Šťastný. Aby s touto překážkou mohl člověk hýbat, je nutné ji vlastní silou vyvážit.

Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025

Jak to tedy bude v praxi fungovat? Při klasickém provozu tramvají zábrany na místě ještě nebudou. V době provozu vánoční tramvaje, tedy ve všední dny od 15.00 do 20.30 a o víkendu už od poledne, bude nutné je odsunout z kolejí a zase je tam vrátit ručně.

„Zábrany bude sundávat a stavět zpět průvodčí, který na této lince vždy jezdí s řidičem,“ informovala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Tito pracovníci však musí být dva, aby se jim se zátarasem dobře manipulovalo.

Jízdní řád vánoční tramvaje v Brně v roce 2025

Tramvaj tak přijede k náměstí Svobody, průvodčí společně s pomocníkem vystoupí, odsune zábranu a po popojetí vozu ji zase vrátí zpět. Ve všední den projede tramvaj centrem jedenáctkrát, to znamená pro průvodčího dohromady 44 pohybů se zábranami. O víkendu je to dokonce 68 přesunů těchto bezpečnostních prvků.

Na to, že zátarasy zůstanou na svém místě a nebudou je přesouvat běžní návštěvníci trhů, pak mají podle radnice dohlížet strážníci.









