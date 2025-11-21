Ozdoby na dvanáctimetrové a 80 let staré jedli na náměstí Svobody, která se rozsvítila v 17 hodin, jsou vyrobené z netypické suroviny v podobě recyklovaných PET lahví.
„Z plastového granulátu vyrábí dodavatel pomocí 3D tiskáren finální výrobky. Tento postup produkuje desetkrát méně CO2 v porovnání s klasickou výrobou hliníkových ozdob,“ uvedla městská společnost Technické sítě Brno, která výzdobu zajišťovala.
Dodala také, že díky LED technologiím je výzdoba rovněž maximálně úsporná. Celodenní spotřeba elektřiny vyjde na zhruba 250 korun, od začátku trhů do svátku Tří králů tak jde o částku do 12 tisíc korun.
Vánoční tramvaj i víc kuliček z orloje
Osvětlené jsou i další stromy rostoucí na náměstí Svobody a rovněž stánky či prostranství mezi nimi. „Letos jsme posílili osvětlení kolem Zimního baru a stánků na jedné straně náměstí,“ upřesnila Adéla Nováková, mluvčí Turistického informačního centra Brna, které trhy v centru spolupořádá.
Kromě vánočního stromu na centrálním náměstí Svobody se v 18 hodin rozzářil barvami i ten na Zelném trhu. Zdejší jedle také měří dvanáct metrů, ale vypadá vyšší, protože stojí v kopci. V 19 hodin se pak rozsvítí i devítimetrová jedle na Moravském náměstí u sochy Jošta.
Jako každý rok bude v době konání adventních trhů brněnský orloj na náměstí Svobody vydávat skleněné kuličky s vánočními motivy. Kromě 11. hodiny dopoledne bude kuličku možné zachytit i ve 23 hodin. 5. prosince, kdy chodí Mikuláš, a na Štědrý den navíc kulička ze stroje vypadne každou hodinu mezi 11:00 a 23:00.
Přes centrum začne od soboty také jezdit speciálně nazdobená vánoční tramvaj. O víkendu vyrazí už v poledne, ve všední dny o tři hodiny později, jízdy se budou konat v půlhodinovém intervalu až do 20:30. Průvodčímu v této tramvaji letos přibude nová povinnost v podobě odstraňování speciálních bezpečnostních zábran z kolejí.
První část brněnských vánočních trhů, konkrétně na Zelném trhu, v parku a u sochy Jošta na Moravském náměstí, na terase Bašty u hlavního nádraží a částečně na náměstí Svobody, odstartovala už před týdnem.