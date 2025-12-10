Rozjímání a empatie. Cesta festivalem zlozvyků v Brně končí ve zpovědnici

Autor: ,
  14:41
Ticho a rozjímání nad sebou samým, tedy protiklad adventního konzumu, má podle pořadatelů nabídnout Vánoční festival zlozvyků, který v úterý odpoledne začal na Římském náměstí v Brně. Zdejší plocha je rozdělená obřími oponami, které člověk musí překonat, cestou se může inspirovat různými kategoriemi zlozvyků. Vše podle tvůrkyně vyvrcholí uprostřed náměstí. Cesta pak končí ve zpovědnici.

Projekt připravila městská část Brno-střed ve spolupráci s umělkyní Kateřinou Šedou, neziskovou organizací Renadi a architekty z Peer Collective.

Na Římském náměstí v Brně v úterý 9. prosince 2025 začal Vánoční festival zlozvyků.
Na Římském náměstí v Brně v úterý 9. prosince 2025 začal Vánoční festival zlozvyků, který má návštěvníkům přinést ticho a rozjímání nad sebou samým.
Na Římském náměstí v Brně v úterý 9. prosince 2025 začal Vánoční festival zlozvyků, který má návštěvníkům přinést ticho a rozjímání nad sebou samým. Cesta obřími oponami s jednotlivými zlozvyky končí ve zpovědnici.
Na Římském náměstí v Brně v úterý 9. prosince 2025 začal Vánoční festival zlozvyků, který má návštěvníkům přinést ticho a rozjímání nad sebou samým. Cesta obřími oponami s jednotlivými zlozvyky končí ve zpovědnici.
29 fotografií

„Naším hlavním tématem je překonávání bariér – ať už fyzických nebo mentálních. Instalací chceme lidem nabídnout příležitost se zastavit, zamyslet se a třeba zkusit něco změnit. Vše navíc s nadsázkou a humorem. Vánoční festival zlozvyků tak není jen kulturní akcí, ale i výzvou k větší otevřenosti a empatii,“ uvedla Šedá.

Doplnila, že jedním z prvků instalace je i bezbariérové zpřístupnění kostela sv. Máří Magdaleny z Františkánské ulice.

Na prostranství jsou lidem k dispozici prodejní stánky. Nenajdou v nich ale typický sortiment spojený s vánočními trhy, místo klobásy a svařáku jsou k dostání nealkoholické nápoje, bezmasé pokrmy nebo obchod s upomínkovými předměty. Každá adventní neděle je pak tematicky věnována znevýhodněným skupinám obyvatel.

Tak trochu jiné Vánoce podle umělkyně Šedé. Bez pití, bujaré zábavy a se zlozvyky

„Rozšíření trhů na Římské náměstí je jednou z hlavních letošních novinek Vánoc Brno. Vánoční festival zde potrvá do 31. prosince a nabídne několik zajímavých akcí. V plánu je například vánoční mše nebo dobročinné rozdávání polévky a čaje potřebným,“ sdělila místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO).

Instalace je pro návštěvníky otevřena každý všední den od 16 do 22 hodin kvůli projekcím, které potřebují tmu. Radnice za projekt zaplatila zhruba tři miliony korun. Iniciativa má navíc povznést lokalitu, která i přes svou polohu v centru města nepatří k vyhledávaným cílům Brňanů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Mikulov představil novou vizuální identitu.

Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...

Za naplánovanou vraždu partnerky hrozí muži 20 let, soud jej poslal do vazby

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Muž, který čelí obvinění, že v pondělí v Brně napadl svoji partnerku a následně ji na ulici ubodal, půjde do vazby. Ve středu odpoledne o tom rozhodl brněnský městský soud. Podle kriminalistů muž...

10. prosince 2025  9:35,  aktualizováno  14:56

Rozjímání a empatie. Cesta festivalem zlozvyků v Brně končí ve zpovědnici

Na Římském náměstí v Brně v úterý 9. prosince 2025 začal Vánoční festival...

Ticho a rozjímání nad sebou samým, tedy protiklad adventního konzumu, má podle pořadatelů nabídnout Vánoční festival zlozvyků, který v úterý odpoledne začal na Římském náměstí v Brně. Zdejší plocha...

10. prosince 2025  14:41

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

Nedočkavost fanoušků fotbalové Zbrojovky Brno provází v posledních měsících plán nového majitele klubu Vojtěcha Kačeny na stavbu stadionu za Lužánkami. Generální manažer Zbrojovky Jan Mynář však...

10. prosince 2025  13:01

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

10. prosince 2025  12:02

Brno trápí nemocnice ve ztrátě, pošle jí víc peněz na úkor druhého špitálu

Úrazová nemocnice v Brně

S očekávaným schodkem 42 milionů korun zakončí letošní rok Nemocnice Milosrdných bratří, která je jedním ze dvou městských špitálů v Brně. Proti předchozímu roku s provozním výsledkem minus 46...

10. prosince 2025  5:08

České florbalistky už znají čtvrtfinálové soupeřky, budou čelit Norsku

Norská florbalistka Tone Einstulenová

Norské florbalistky zvítězily v předkole play off mistrovství světa v Brně nad Polskem 2:1 po nájezdech a ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí od 16:30 v Ostravě na Česko. Rozhodla o tom v sedmé sérii...

9. prosince 2025  16:03,  aktualizováno  21:02

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:05

Filmový fond končí, tvůrcům pomohou dotace. Brno a kraj však hledají lepší řešení

V Brně se natáčí seriál o osudech spisovatelky Simony Monyové. Účinkují v něm i...

Filmaři už nemusí být v nejistotě. Jihomoravský kraj společně s Brnem podpoří natáčení snímků v regionu i příští rok. Už však formou dotací, nikoliv skrz filmový nadační fond, který fungoval...

9. prosince 2025  16:45

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

9. prosince 2025  12:54,  aktualizováno  15:59

Poskytovatelé sociálních služeb v podezření z machinací, policie zadržela i ředitelku

ilustrační snímek

Policie kvůli závažné hospodářské kriminalitě v pondělí zasahovala u poskytovatelů sociálních služeb v Jihlavě a na jižní Moravě. Podle tajemníka jihlavského magistrátu Evžena Zámka skončila v rukou...

9. prosince 2025  15:24

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA ÚDRŽBY VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 35 000 - 45 000 Kč

Dalších 30 559 volných pozic

Chtějí nás vyloučit, i když sami vládnou s ODS. Rebelům z ANO vadí dvojí metr

Náměstek brněnské primátorky René Černý a náměstkyně Karin Podivinská, kteří...

Místo vysvětlování na koberečku brněnští rebelové z ANO pouze poslali svého zástupce se vzkazem. S osobní účastí na pondělním krajském předsednictvu hnutí se deset zastupitelů, kteří neuposlechli...

9. prosince 2025  13:45,  aktualizováno  14:55

Expolitik ANO z kauzy Stoka nutně nemusí za mříže, Švachulovi nahrávají okolnosti

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Sedm let a osm měsíců vězení. Takový trest si u soudu vyjednal hlavní obžalovaný v brněnské korupční kauze Stoka expolitik ANO Jiří Švachula, který přiznal, že manipuloval se stavebními zakázkami a...

9. prosince 2025  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.