Projekt připravila městská část Brno-střed ve spolupráci s umělkyní Kateřinou Šedou, neziskovou organizací Renadi a architekty z Peer Collective.
„Naším hlavním tématem je překonávání bariér – ať už fyzických nebo mentálních. Instalací chceme lidem nabídnout příležitost se zastavit, zamyslet se a třeba zkusit něco změnit. Vše navíc s nadsázkou a humorem. Vánoční festival zlozvyků tak není jen kulturní akcí, ale i výzvou k větší otevřenosti a empatii,“ uvedla Šedá.
Doplnila, že jedním z prvků instalace je i bezbariérové zpřístupnění kostela sv. Máří Magdaleny z Františkánské ulice.
Na prostranství jsou lidem k dispozici prodejní stánky. Nenajdou v nich ale typický sortiment spojený s vánočními trhy, místo klobásy a svařáku jsou k dostání nealkoholické nápoje, bezmasé pokrmy nebo obchod s upomínkovými předměty. Každá adventní neděle je pak tematicky věnována znevýhodněným skupinám obyvatel.
Tak trochu jiné Vánoce podle umělkyně Šedé. Bez pití, bujaré zábavy a se zlozvyky
„Rozšíření trhů na Římské náměstí je jednou z hlavních letošních novinek Vánoc Brno. Vánoční festival zde potrvá do 31. prosince a nabídne několik zajímavých akcí. V plánu je například vánoční mše nebo dobročinné rozdávání polévky a čaje potřebným,“ sdělila místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO).
Instalace je pro návštěvníky otevřena každý všední den od 16 do 22 hodin kvůli projekcím, které potřebují tmu. Radnice za projekt zaplatila zhruba tři miliony korun. Iniciativa má navíc povznést lokalitu, která i přes svou polohu v centru města nepatří k vyhledávaným cílům Brňanů.