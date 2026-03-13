Pořadatelé vánočních trhů v Brně se neshodnou. Politici řešení odložili až za volby

Marek Osouch
  5:40
Stejný start, jednotnou propagaci a společnou dramaturgii programu chce prosadit ředitelka Turistického informačního centra Brna (TIC) Jana Janulíková pro pořádání oblíbených vánočních trhů. Organizaci hlavní akce roku, kterou naposledy podle dat mobilních operátorů navštívily více než tři miliony lidí, má totiž kromě TIC na starost i městská část Brno-střed.
Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle. (21....

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle. (21. listopadu 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Po vánočním stromu na náměstí Svobody v Brně se v pátek večer rozsvítil i ten o...
Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21....
Po vánočním stromu na náměstí Svobody v Brně se v pátek večer rozsvítil i ten o...
Vánoční trhy v Brně. (20. listopadu 2025)
42 fotografií

V uvedených parametrech se oba pořadatelé rozcházejí, a tak advent v největším městě jižní Moravy startuje dvakrát, část programu pak lze najít pod názvem Vánoce Brno, druhá je pro změnu označena jako Brněnské Vánoce.

I přes apel Janulíkové se vedení města minulý týden rozhodlo, že i pro letošek nechá pořadatelství „na dvou kolejích“. „My ani nemůžeme městské části nic nařídit,“ hájí se brněnská zastupitelka Kristýna Černá (ODS), která má pod patronátem cestovní ruch.

Vše je podle ní dál na dohodě mezi oběma pořadateli, ačkoliv se v posledních letech v názorech na Vánoce v Brně spíš rozcházejí.

Naše vize byly vždy evropské, říká šéfka Brněnských Vánoc. Hospodaření akce hájí

Jedna změna nicméně přece jen přichází – politicky organizaci zaštítí nově zavedený řídicí výbor, kde jako nejvýše postavená politička usedne právě Kristýna Černá.

Výbor by měl ladit kroky obou pořadatelů a pokusit se najít kompromis. Pro Janulíkovou je to zároveň platforma, kde chce zvedat pro ni zásadní témata. „To je společný čas startu trhů, podpora brněnské umělecké a kreativní scény a také nalezení součinnosti v marketingových aktivitách obou pořadatelů,“ zdůrazňuje Janulíková tři oblasti, kde organizátoři nejsou v souladu.

Králové vánočních trhů. Půlku nápojových stánků v Brně drží „velká čtyřka“, ladí i ceny

Radnice Brna-střed nicméně tvrdí, že o výtkách a možné nové jednotné koncepci od TIC nic neví a dozvídá se o všem jen z médií. „Pro letošní rok máme už vlastní koncepci trhů hotovou, uzavřenou a odsouhlasenou prodejci,“ sdělil mluvčí radnice Michal Šťastný.

Zároveň TIC popíchl tím, že úřad městské části Brno-střed loni organizaci vypomohl s náklady na provoz systému vratných kelímků a také na zajištění úklidu či bezpečnosti. Podle Šťastného šlo v souhrnu o částku pět milionů korun. V této souvislosti je nicméně nutné zmínit, že trhy v režii Brna-střed trvají déle a spadá pod něj i více stánků, tudíž má radnice větší zisk.

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle. (21. listopadu 2025)
Po vánočním stromu na náměstí Svobody v Brně se v pátek večer rozsvítil i ten o pár set metrů vedle na Zelném trhu. I tamnímu slavnostnímu aktu přihlížely tisíce lidí. (21. listopadu 2025)
Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21. listopadu 2025)
Po vánočním stromu na náměstí Svobody v Brně se v pátek večer rozsvítil i ten o pár set metrů vedle na Zelném trhu. I tamnímu slavnostnímu aktu přihlížely tisíce lidí. (21. listopadu 2025)
42 fotografií

Větší změny Janulíkové zatím neprošly, nicméně může mít aspoň radost, že policie odložila trestní oznámení opozičních politiků SPD kvůli trhům a i přes řadu detailních kontrol má její instituce v pořádání Brněnských Vánoc podporu vedení města. To potvrdila i Černá. „Obecně jsem spokojená s tím, jak akci připravují, ale vždy jsou samozřejmě možnosti ke zlepšení,“ uvedla.

O případném větším přerodu v podobě vánočních trhů rozhodne až nová politická garnitura vzešlá z podzimních komunálních voleb.

21. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Zbrojovka, Vlněna, Malá Amerika... Jak se proměnily brněnské brownfieldy

Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní,...

Slavná minulost, často ponurá současnost, světlá budoucnost. Tato charakteristika spojuje brněnské brownfieldy, tedy opuštěné plochy, které už neplní původní účel a čekají na nové využití. Redakce...

Pořadatelé vánočních trhů v Brně se neshodnou. Politici řešení odložili až za volby

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle. (21....

Stejný start, jednotnou propagaci a společnou dramaturgii programu chce prosadit ředitelka Turistického informačního centra Brna (TIC) Jana Janulíková pro pořádání oblíbených vánočních trhů....

13. března 2026  5:40

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

12. března 2026  13:25,  aktualizováno  19:52

České publikum je nejnáročnější, v zahraničí stačí méně, líčí šéf slavného cirkusu

Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty. Na...

Už 75 let brázdí slavný Cirkus Humberto Českou republiku i Evropu. Letošní sezonu nyní odstartoval v Brně. Stany a maringotky přijely na konci února na jih města do Komárova. Známý cirkus patří mezi...

12. března 2026  17:36

Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...

Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za tramvají po Merhautově. Radnice Brna-sever proto plánuje její zjednosměrnění. Opatření má zpomalit...

12. března 2026  5:51,  aktualizováno  15:07

Hasiči vyjeli k požáru odpadu. Našli muže, který patrně uhořel při pálení klestí

Ilustrační snímek

Hasiči u obce Prace na Brněnsku našli ve čtvrtek mrtvolu muže, na místo přitom původně jeli kvůli požáru odpadu. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie. Požár je bez materiální škody, jeho příčinu...

12. března 2026  14:27

Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne

Brněnský gólman Aleš Stezka sleduje kotouč v utkání předkola play off proti...

Hokejisté Komety jedou na doraz. Tři formace, obří minutáž klíčových hráčů a nulová produktivita útočníků. Brno doplácí na úzký kádr a z domácí výhody v předkole play off vytěžilo jen jeden vítězný...

12. března 2026  14:12

Saltem přes kapotu a střechu až na zem. Policie ukázala záběry nehod s motorkáři

Policie upozorňuje na více motorkářů na silnicích, zveřejnila videa z nehod

Videa srážek motorkářů z automobily zveřejnili jihomoravští policisté jako varování s přicházející motorkářskou sezonou. Jen za první březnový týden se v Česku staly čtyři nehody, při nichž zemřeli...

12. března 2026  12:21

OBRAZEM: Žal a zmar. Takhle vypadá místo, kde se v létě bude hrát opět první liga

Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

Jako žalostný a naprosto nedůstojný vypadá jediný městský fotbalový stadion v Brně. Střídají se na něm dva druholigové kluby Zbrojovka a Artis. První z nich má v tuto chvíli takřka jistotu, že v létě...

12. března 2026  11:09

Kousek kostela doma? Ikonu Pálavy ničí i turisté, oprava je v nedohlednu

Premium
Díky neobvykle tuhým mrazům zamrzla hladina novomlýnských nádrží natolik, že...

Díry ve střeše, rozmáčená podlaha a nezvaní zvědavci, kteří se do něj opakovaně vloupávají. Ikonický kostel svatého Linharta na ostrůvku ve Věstonické nádrži pod Pálavou už roky postupně chátrá...

11. března 2026  17:22

Před derby pokrývá sedačky mech. Brněnské kluby chtějí po městu opravy stadionu

Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

Brněnské fotbalové kluby Artis i Zbrojovka společně žádají po vedení města, aby politici zchátralou ShipEx Arenu v Srbské ulici nechali co nejdříve opravit. Radní pro sport na výzvy reagoval...

11. března 2026  15:14

Fotbalový influencer nikdy nebudu! Brňan Langer nyní bere kameru a biohackuje se

Štěpán Langer (na míči) ve své premiéře v dresu Zbrojovky Brno proti Příbrami.

Ještě na podzim hrál se Sigmou evropské poháry, v zimě ale změnil adresu a posílil ambiciózní Zbrojovku Brno. Záložník Štěpán Langer v rozhovoru otevřeně popisuje zákulisí přestupu, náročnost trenéra...

11. března 2026  12:45

Mendlovo náměstí, hlavní nádraží, Cejl... Kde se lidé v Brně cítí dobře a špatně

Hlavní nádraží patří mezi místa, které obyvatele Brna dlouhodobě trápí a podle...

Tisíce bodů, stovky lokalit a upřímné názory 1 700 respondentů. Taková je bilance v pořadí už čtvrté pocitové mapy Brna, do níž se mohli vloni zapojit jeho obyvatelé i návštěvníci. Výsledky průzkumu...

11. března 2026  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.