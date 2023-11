Brněnský orloj začal vydávat vánoční kuličky, opět si je hlídají spekulanti

Skleněné kuličky, které letos z brněnského orloje padají, jsou připraveny ve dvou různých edicích. Část z nich je fosforová, na dalších je motiv sněhové vločky. Orloj je bude až do Štědrého dne vydávat každý den od 11 do 23 hodin, každou celou hodinu z něj vypadne jedna.

Vypuštění první kuličky Technické sítě města Brna, které mají péči o hodinový stroj na starosti, naplánovaly na páteční zahájení programu Brněnských vánoc na náměstí Svobody. Na místě to sledovaly desítky zvědavců, avšak bez šance na zachycení suvenýru. Hned od rána si prostor kolem orloje hlídala skupinka spekulantů, aby je u otvorů po obvodu netradičního časostroje, z nichž kuličky padají, nikdo nepředběhl.

„Víme o tom, bohužel s tím nemůžeme nic dělat. My jako Technické sítě města Brna máme na starosti plnění orloje kuličkami, takže v naší moci rozhánění spekulantů není, a marně se s nimi potýkali i strážníci,“ povzdechla si Jiřina Veselá ze spravující městské organizace.

Otvory, jimiž kulička může vypadnout, jsou v orloji čtyři, a každou hodinu vypadne jen jedna. Tzv. „kuličková mafie“ má hlídaný každý z otvorů, v nichž mají její lidé strčené ruce a čekají, až orloj signálem oznámí celou hodinu a jeho systém suvenýr uvolní.

První z žen, které si přístup k orloji chrání vlastními těly, stála na místě od rána s téměř tříhodinovým předstihem. Když pak první fosforovou kuličku v 11 hodin její kolegyně získala, bylo z její tváře patrné, že větší radost má ze splnění úkolu než z dárku, který by si mohla přinést domů.

Muž si hlídá otvor, ze kterého by mohla na brněnském orloji vypadnout vánoční kulička. Ostatní se mohou jen dívat.

„Co je vám po tom, co s tím budu dělat?“ bránila se otázkám a kryla si obličej kapucí. „Dejte to dětem, vždyť je to pro ně,“ hartusil směrem k ní muž ve středních letech.

V roce 2018, kdy na sobě kuličky nesly logo hokejistů Komety Brno, se daly na internetu koupit za 400 korun.