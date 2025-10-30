Brněnské Vánoce přinesou nové zážitky: festival adventních zlozvyků i výhled z balónu

Jelen, Monkey Business, Berenika Kohoutová, No Name, Sebastian nebo Slza. To jsou jména interpretů, na které letos lákají pořadatelé vánočních trhů v Brně. Poslední dva jmenovaní se ujmou zahájení plánovaného už na 14. listopadu, kdy vystoupí na náměstí Svobody a Zelném trhu. Letošní novinkou je Vánoční festival zlozvyků na Římském náměstí, který má být protipólem současné podoby Vánoc plné konzumu a spěchu.

Tento festival bude připraven v podobě cesty se sérií bariér, kterou musejí návštěvníci překonat, aby se dostali do centra dění. Projekt volně navazuje na práci umělkyně Kateřiny Šedé, která mapuje české zlozvyky. Mezi ty vánoční dle ní patří shon, přejídání se, stres z návštěv nebo hádky s rodinou.

„Prostřednictvím této velkoformátové instalace nabízíme lidem příležitost zastavit se a zamyslet. Je to výzva k větší otevřenosti, empatii a sdílení,“ přiblížila Šedá, která stojí za řadou jiných úspěšných instalací v Česku i zahraničí.

První odvážlivci se mohou tímto způsobem „otestovat“ 4. prosince, nicméně trhy jako takové v Brně začnou už 14. listopadu. Zatímco na Zelném trhu stejně jako na Moravském náměstí ve stejný den, kdy se uskuteční zahajovací koncerty, zároveň otevřou i vánoční stánky, na náměstí Svobody a jiných místech zatím ještě ne.

Adventní trhy tam stejně jako na Dominikánském náměstí a na nádvoří Staré radnice začnou až o týden později, protože se budou ještě 17. listopadu konat oslavy sametové revoluce.

Kromě 160 stánků, vyzdobených ulic, nasvícené kašny Parnas nebude ani letos chybět řada kulturních akcí, Gourmet koutek s vybranými gastropodniky nebo možnosti vyžití pro děti. „Chceme, aby si návštěvníci mohli vybrat. Od živého centra města přes bezpečný prostor pro děti,“ uvedla Petra Motesicky z Turistického informačního centra Brno, které je jedním z pořadatelů trhů.

Světelnou stezkou za Popelkou

Na Zelném trhu opět vznikne dětská vesnička s dřevěnými stánky, kde se ti nejmladší návštěvníci mohou na chvíli stát trhovci. Některé její části přitom vznikly z loňského vánočního stromu. „Na kulturní program jsme vyčlenili pět milionů korun. Většina z něj je zdarma, aby si jej mohli užít zejména pro rodiny s dětmi,“ sdělil za pořadatele tajemník úřadu městské části Brno-střed Petr Štika.

Součástí bezplatného programu bude také světelná stezka na ulici Bašty. „Letos je na motivy pohádky Tři oříšky pro Popelku. Tvořit ji bude 40 světelných objektů, mezi nimiž bude samozřejmě Popelka s princem nebo kočár, do kterého se mohou lidé posadit a vyfotit se,“ doplnil Štika.

Tradiční nazdobenou tramvaj letos doplní i malý historický autobus pro čtrnáct cestujících. Ten návštěvníky nabere na zastávce u ulice Květinářská pod Zelným trhem a následně během třiceti minut s nimi projede ulice historického centra, kudy se budou navíc procházet i vánoční maskoti. V provozu bude také zimní kino.

Výhled na Brno z balónu jako výhra

Připraveny jsou dvě nová vyhlídková místa. Na náměstí Svobody vznikne stánek s terasou, výrazně viditelnější novinkou však bude ukotvený horkovzdušný balón před Janáčkovým divadlem.

Ne každý se ale tohoto zážitku dočká. Na rozzářené Brno se zhruba z pětadvacetimetrové výšky podívá asi jen 300 vyvolených. „Lístky nebude možné nikde zakoupit, ale pouze vyhrát v soutěži, kterou naleznou lidé v naší aplikaci. Ta kromě toho nabídne i řadu dalších soutěží o jiné ceny, mapu trhů, přehledný program i novinky,“ láká tajemník radnice Brna-střed.

Ti, na které se v soutěži štěstí neusměje, mohou využít alespoň jeho zmenšenou verzi balónu v Rašínově ulici. Přestože do vzduchu nevyletí, součástí je koš ze skutečného horkovzdušného balonu a lidé se u něj mohou vyfotit.

Podobnou netradiční fotografii s nafukovacími replikami si mohou lidé udělat i jinde. Na ulici Česká na ně čeká brněnský drak, na Zelném trhu pak velký plecháček, který je ve své realistické verzi novinkou letošního rekvizit a propagačních předmětů.

Doplnil tak vratné kelímky, které mohou lidé získat nákupem drinků na trzích. „Přidali jsme deset dalších motivů a zvýšili celkový počet kelímků. Loni už se ke konci trhů totiž na mnohé nedostalo. Běžně si lidé ponechávali asi 30 tisíc kelímků, před rokem to bylo asi 150 tisíc. Nyní jich máme 300 tisíc, takže jsme lépe připraveni,“ ubezpečil Štika.

Místo ponechání si kelímku či jeho vrácení ho však mohou lidé již čtvrtým rokem věnovat na charitu. I letos mohou lidé podpořit jednu z 18 neziskových organizací, které se účastní projektu Daruj kelímek.

Rozsvícení třech vánočních stromů v jeden den

Na rozsvícení všech vánočních stromů v historickém centru Brna se mohou lidé přijít podívat 21. listopadu. Hlavní „hvězdou“ bude na náměstí Svobody stejně jako loni jedle bělokorá, kterou městu darovala Mendelova univerzita. V polesí Habrůvka rostla doposud asi 80 let, přesný věk však podle letokruhů lesníci teprve určí.

„Je to nádherný, dvacetimetrový strom, rovnoměrně rostlý do všech směrů, což není v lese úplně obvyklé. Stromy tam jsou často z některé strany stíněny jedním ze svých sousedů, a potom tam zkrátka větve chybí. V případě této jedle se to prostě povedlo,“ uvedla Petra Packová ze školního lesního podniku univerzity.

Pestrobarevnými světly se rozzáří v 17 hodin za doprovodu městského divadla Brno. O hodinu později se bude stejný scénář opakovat také na Zelném trhu a nakonec se jej v 19 hodin dočká i strom na Moravském náměstí u Jošta.

