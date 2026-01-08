V bílé mikině a s kapucí na hlavě mladý muž v ruce protřepává fix, dívá se přitom do kamery. Z ní je zřejmé, že na místo dorazil půl hodiny po půlnoci 21. září.
Po chvíli se s fixem otočí k ceduli. „Na několika místech popsal fixem a způsobil tak škodu v řádu několika tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
I přes kamerový záznam s obličejem se ale policistům nepodařilo zjistit, kdo je dotyčným vandalem. Prosí tak o pomoc veřejnost.
Podobně pátrá po dvojici mladíků v souvislosti se sprejerstvím ze začátku srpna loňského roku. „Neznámý pachatel tehdy ve Znojmě sprejem postříkal betonový plot u rodinného domu,“ doplnil Vala s tím, že za sprejerství hrozí až rok vězení.
VIDEO: Hlídka přistihla sprejera v akci, útěk mu překazil hbitý policista
Kdo dotyčné na záběrech pozná, má se ozvat policii buď na tísňové lince 158 nebo přímo na číslo znojemských policistů 607 054 030, případně se může dostavit přímo osobně na obvodní oddělení ve Znojmě.