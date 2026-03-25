Vandal poškrábal auta v celé ulici, škoda je přes čtvrt milionu. Hledá ho policie

Autor:
  14:54
Nejméně devatenáct zaparkovaných aut poškodil neznámý vandal ve Ždánicích na Hodonínsku. Poškrábáním laku způsobil škodu za víc než čtvrt milionu korun. Policisté o případu ze začátku března informovali nyní a žádají svědky o pomoc při pátrání.
Nejméně devatenáct aut poškrábal neznámý vandal v pátek 6. března ve Ždánicích...

Nejméně devatenáct aut poškrábal neznámý vandal v pátek 6. března ve Ždánicích na Hodonínsku. Škoda na autech přesáhla 250 tisíc korun. | foto: Policie ČR

Nejméně devatenáct aut poškrábal neznámý vandal v pátek 6. března ve Ždánicích...
Nejméně devatenáct aut poškrábal neznámý vandal v pátek 6. března ve Ždánicích...
Nejméně devatenáct aut poškrábal neznámý vandal v pátek 6. března ve Ždánicích...
Nejméně devatenáct aut poškrábal neznámý vandal v pátek 6. března ve Ždánicích...
Vandal ve Ždánicích, které mají přibližně dva a půl tisíce obyvatel, řádil v pátek 6. března večer. Cestou poškrábal lak vozů v celé ulici, policisté zatím napočítali devatenáct poškozených vozů, další však ještě mohou přibýt. Škoda na autech přesáhla 250 tisíc korun.

„Policisté pracující na případu žádají o pomoc svědky, kteří mohli onoho dne v době mezi 19. a 23. hodinou někoho u aut vidět. Pomoci by jim mohly také kamerové záznamy, které by snímaly místo nebo jeho blízké okolí,“ sdělil policejní mluvčí David Chaloupka.

Zároveň vyzývá občany, aby si všímali podezřelého chování ve svém okolí. „Vandalských útoků bylo totiž v obci už více,“ poznamenal.

Svědkové s poznatky v případu mohou kontaktovat kyjovské policisty na číslech 974 633 500 nebo 724 273 053.

Vandal poškrábal auta v celé ulici, škoda je přes čtvrt milionu. Hledá ho policie

Nejméně devatenáct aut poškrábal neznámý vandal v pátek 6. března ve Ždánicích...

Nejméně devatenáct zaparkovaných aut poškodil neznámý vandal ve Ždánicích na Hodonínsku. Poškrábáním laku způsobil škodu za víc než čtvrt milionu korun. Policisté o případu ze začátku března...

25. března 2026  14:54

