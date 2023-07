Na valtickém zámku se usadili obří brouci, u hranic vstává památka z trosek

Praktické informace Jak se tam dostat: Valtice se nacházejí na Břeclavsku zhruba deset kilometrů od okresního města a dvanáct kilometrů od Mikulova.

Říjen: úterý až neděle 9.00–16.00

Listopad: úterý až neděle 10.00–14.00

Vstupné na zámek: Dospělí 240 Kč, snížené vstupné 190 Kč, děti 70 Kč na hlavní prohlídkový okruh. Prohlídka knížecího bytu vyjde dospělé na 160 Kč, snížená cena je 130 Kč, děti 50 Kč.

Výstava Megabrouci: Nevšední expozice představuje extrémně zvětšené exponáty brouků v detailu. Tým kolem Michala Olšiaka na nich pracoval deset let, exponáty dosahující velikosti až pět metrů váží jednu tunu. K nejpropracovanějším patří včela medonosná, jež má na délku pět metrů a práce na ní zabraly dva roky. V Zimní jízdárně valtického zámku je výstava k vidění do 17. září, denně od 10 do 18 hodin. Vstupenka vyjde na 250 Kč, děti do pěti let mají vstup zdarma.