Kolektivní vina je při pohledu na válku špatný rádce, říká expert na etiku

Podle něj by při pohledu na válku na Ukrajině neměly zvítězit hněv či nenávist.

„Měli bychom emoce transformovat do postoje. Musíme najít nástroje, jak zlost filtrovat a uvolnit veřejně, ale přitom neubližovat. Rozhořčení musíme projevit. Musíme se však mezi sebou domluvit, jak to udělat, aby to bylo produktivní a nešlo jen o pomstu,“ vysvětluje Motal.

Jak se mají Češi v souvislosti s válkou na Ukrajině z hlediska etiky chovat k občanům Ruska?

Není to jednoduché a je potřeba zvážit dvě hlediska. Evropská tradice etiky nás učí vnímat druhého člověka vždy jako svébytnou osobu. Nesmí nám být pouze prostředkem k něčemu, musíme v druhém vždy vidět člověka. Proto nelze používat Rusy, kteří u nás žijí, jako hromosvod nenávisti a podobných emocí. Takové chování nelze považovat za ospravedlnitelné.