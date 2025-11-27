Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Autor: ,
  12:23
Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského prezidenta Vladimira Putina a podporoval ruskou agresi na Ukrajině. Vyjadřoval podporu ozbrojenému útoku Ruska na Ukrajinu a veřejně schvaloval zločin proti míru, čímž se provinil popíráním, zpochybňováním, schvalováním a ospravedlňováním genocidy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Městský soud se věcí zabýval v polovině září, muži uložil trest devět měsíců podmíněně odložených na 28 měsíců. Podle obžaloby příspěvky na Facebooku psal od 24. února, tedy ode dne vpádu Ruska na Ukrajinu, do dubna 2023. Bouše se proti rozhodnutí odvolal. K odvolacímu veřejnému zasedání pak nedorazil, konalo se bez něj, vinu odmítá.

Podle obžaloby Bouše uváděl, aby lidé podporovali ruské spojence proti západním nepřátelům, že Rusové nepřišli Ukrajinu dobýt, ale osvobodit ji od angloamerického režimu, že Ukrajina bude muset být podrobena denacifikaci jako poválečné Německo a podobně.

Neříkali jsme, že Kyjev získáme do tří dnů, otočili ruští propagandisté

Vzhledem k tomu, že se muž na veřejné zasedání nedostavil, předsedkyně soudního senátu Halina Černá přečetla jeho odvolání. V něm muž hovořil o rozhodnutí městského soudu jako o slátaninách, blábolech a fantasmagorii. Podle něj na sociální síti neměl žádný profil, takže žádné příspěvky psát ani nemohl. A falešný profil podle něj mohl vytvořit kdokoliv.

Odvolací soud podle Černé neměl pochybnosti o tom, že obhajoba obžalovaného není pravdivá. Policisté totiž dostali svolení a podívali se do e-mailové schránky, přes kterou se na profil muž přihlašoval. V ní byla mimo jiné i jeho soukromá komunikace, například žádost o důchod a podobně.

Krásné zprávy, psal diskutér po ruském útoku. Soud ho poslal na prospěšné práce

Samotné příspěvky muže pak byly podle Černé „za hranou“. „Ta jeho rétorika je za hranicí toho, co lze podřadit pod právo na svobodný projev. Jednání obžalovaného je natolik společensky škodlivé, že je vyloučený jiný než trestní postih,“ uvedla Černá. Rozsudek je pravomocný.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

Škola zakázala velké výstřihy a nošení tepláků, podle inspekce chybovala

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Velký rozruch vzbudila novinka brněnské Základní školy Sirotkova, která ve školním řádu stanovila jasná pravidla oblékání. Žáci a žákyně od letošního září nesmějí chodit do školy v teplácích ani v...

Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě...

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení...

Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po...

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také...

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Ruský tank pálí na ukrajinské pozice. Záběr ruského ministerstva obrany (12....

Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského...

27. listopadu 2025  12:23

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

27. listopadu 2025  10:28

Přestavba starých Albertů v Brně naráží na odpor, jeden plán už se zastavil

Prostranství kolem prodejny Albert v brněnské Líšni, kde se často scházejí lidí...

Poslední roky života měla mít před sebou stará budova s prodejnou Albert v Novolíšeňské ulici v brněnské Líšni. Plán developerské firmy Crestyl vypadal jasně: přízemní objekt zbourat a na jeho místě...

27. listopadu 2025

Zemina zasypala dva dělníky, skončili v nemocnici s podezřením na vážná zranění

Sníh od rána komplikuje dopravu na většině území Česka. Na snímku Jablonec nad...

Dva dělníci byli dnes odpoledne na staveništi v Podolí u Brna zasypáni zeminou ve výkopu. Záchranáři je po vyproštění a prvotním ošetření převezli do nemocnice s podezřením na vážná zranění, uvedla...

26. listopadu 2025  19:30

Spalovna v Brně získá nový kotel za 5,4 miliardy. Nižší cena přitom politikům vadila

Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...

Městská spalovna SAKO Brno po řadě odkladů uzavřela smlouvu na dodávku třetího kotle a celé linky na energetické využití odpadu. Ostře sledovaný tendr byl před dvěma roky i tématem zastupitelů, kteří...

26. listopadu 2025  16:28

Obrana před Švédy i vila Tugendhat. Na zdech Špilberku běží historie Brna

Videomapping promítaný na dvou zdech hradu Špilberk přibližuje historii Brna.

První písemná zmínka o Brně, získání statusu královského města, vybudování hradu Špilberk, obrana před švédským vojskem, postavení vily Tugendhat či pořádání MotoGP. Patnáct zásadních a zajímavých...

26. listopadu 2025  14:51

Další volby na dohled, strany v Brně už se houfují. Otazník je u primátorky i ANO

Brněnská primátorka Markéta Vaňková u Městského soudu v Brně, který pokračoval...

Sotva jedny volby skončily, už politické strany musí řešit ty další, komunální, které se konají příští rok na podzim. Jestli brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) půjde do své druhé obhajoby,...

26. listopadu 2025  13:41

SPD chce bojovat proti sudetskému sjezdu v Brně. Je to necitlivé, říká poslankyně

Poslankyně SPD Lucie Šafránková ve Sněmovně (6. května 2025)

Sněmovní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude bojovat proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Ve středu to ve sněmovně řekla poslankyně hnutí Lucie Šafránková. Sudetské Němce do Brna...

26. listopadu 2025  11:36

Žena brala kytky z městských květináčů přímo před kamerou, sázela si je u domu

Žena kradla městské kytky přímo před kamerou

Okrášlit si vlastní zahrádku před domem z cizího se rozhodla žena z Břeclavi. Pravidelně brala kytky z městských květináčů i okrasných záhonů, celkem si jich ze třinácti míst odnesla téměř čtyřicet....

26. listopadu 2025  10:31

Bitva u Slavkova 2025 bude na větším prostoru a naposledy s Napoleonem z USA

Bitevních ukázek se při 215. výročí střetu u Slavkova účastnilo kvůli covidu...

Letošní 220. výročí bitvy u Slavkova, významného střetu Napoleonských válek, nabídne zájemcům atraktivní program v rámci vzpomínková akce Austerlitz 2025. Rekonstrukce bitvy, pietní ceremoniál a...

26. listopadu 2025  10:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po...

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také...

26. listopadu 2025  5:36

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

25. listopadu 2025  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.