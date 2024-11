Vadný náboj roztrhl pistoli. Jsem rád, že mám všechny prsty, říká střelec

Incident se odehrál na konci listopadu 2022 na střelnici v brněnských Řečkovicích, kam si Florka přinesl vlastní pistoli značky Heckler a Koch.

Poté, co vypálil několik desítek ran, se při jednom z výstřelů jeho pistole náhle roztrhla. „Když to řeknu laicky, tak ve zbrani je takové kladívko. Když stisknete spoušť, tak to kladívko klepne do náboje, čímž se zažehne prachová náplň, a tím tlakem – v uvozovkách výbuchem – vyletí kulka ven. Mně se ale zbraň rozletěla v ruce,“ líčí Florka.

Ten měl při střelbě ochranné pomůcky v podobě sluchátek a brýlí, úlomky pistole mu tak způsobily jen menší zranění na bradě a předloktí. Krvavý šrám ve tváři neřešil a pokračoval ve střelbě druhou přinesenou pistolí. „Dá se říct, že jsem kliďas, navíc už jsem něco zažil, i když pochopitelně ne válku nebo něco podobného. Ale zkrátka mě to v danou chvíli úplně nerozhodilo,“ popisuje.

Až s odstupem si uvědomil, jak nebezpečnou situaci zažil, a kontaktoval policii. Z následného šetření vyšlo najevo, že problém způsobil vadný náboj. „Všichni včetně policie mi dali za pravdu, že jsem neudělal nic špatně. Ukázalo se, že náboj měl několikanásobně větší tlak, než by měl mít. Je štěstí, že se nic vážnějšího nestalo. Moje pistole byla relativně nová a s kvalitním rámem, kdybych měl zbraň po dědovi, mohlo to dopadnout podstatně hůř. Jsem rád, že mám všechny prsty,“ říká Florka.

Podle jeho slov se jen v Brně přihodilo dvěma lidem něco podobného. „Napříč republikou se to mohlo stát víckrát,“ podotýká.

Vadné šarže jsou výjimkou, říká firma

Vadné tlakově nadlimitní náboje šarže S311 pocházejí z dílny firmy Limit-Z z Luhačovic na Zlínsku. Ta své pochybení přiznává.

„V souladu s postupy naší společnosti jsme na našich stránkách zveřejnili oznámení, v němž jsme informovali naše zákazníky o možnosti překročení tlaku u některých nábojů této série. Tato informace byla po dobu jednoho roku k dispozici veřejně, aby každý, kdo danou šarži zakoupil, mohl podniknout odpovídající kroky. Všem zákazníkům, kteří nás kontaktovali a projevili zájem o výměnu nábojů, bylo vyhověno formou výměny nebo navrácení plné finanční částky,“ uvedl Marian Koutný z Limit-Z.

Zároveň poznamenal, že vadné šarže jsou v jeho společnosti výjimkou. Pokud k něčemu takovému dojde, firma podniká kroky k ochraně zdraví a bezpečnosti všech uživatelů.

„Je pro nás důležité, aby naši zákazníci používali naše produkty s plnou důvěrou. Proto každou reklamaci vyřizujeme ve spolupráci s odbornými institucemi, jako je Státní zkušebna zbraní a střeliva, abychom zajistili nejvyšší bezpečnostní standardy. Ujišťujeme vás, že případné odchylky ve výrobě řešíme s maximální péčí a v souladu s našimi přísnými interními postupy,“ doplnil Koutný.

Spor o nemajetkovou újmu

Pojišťovna, u které je firma Limit-Z pojištěna, vyplatila Florkovi 23 299 korun za zničenou pistoli a 2 300 korun jako bolestné. Muž však požaduje také úhradu nemajetkové újmy kvůli trvalé jizvě a také psychickým následkům, které se projevují obavou z další střelby. „Jednatel Limit-Z přislíbil, že až se vyřeší pojistná událost, tak se dohodneme na zbytku. To se ale bohužel nestalo,“ sdělil Florkův advokát Pavel Datinský.

Luhačovická společnost se odvolává na to, že ze strany Florky nebyly doloženy potřebné podklady pro další kompenzaci. „Závěrem šetření pojišťovny tedy vyplývá, že pro tento nárok nebyly splněny všechny formální podmínky,“ uvedl Koutný. Zmínil také fakt, že Florka po incidentu s vadným nábojem pokračoval ve střelbě a až poté se obrátil na policii. „Tato skutečnost nasvědčuje tomu, že psychická újma, na kterou se v nároku odvolává, zřejmě nemá zásadní dopad na jeho schopnost ve střelbě pokračovat,“ podotkl Koutný.

S tím však Florka nesouhlasí. „V první chvíli jsem si skutečně neuvědomil závažnost situace, ale později mi došlo, co se mohlo stát. Člověk pak střelbu vidí jinak. Je to podobné, jako kdyby do vás v autě vrazil kamion, a při každém dalším sednutí do auta jste si na to vzpomněl. Jsem teď v situaci, kdy se to snažím překonat,“ přibližuje.

Jeho advokát navíc upozorňuje, že nemajetková újma v podobě například stresu z další střelby se nedá doložit podkladem. „Ale rozhodně k ní došlo. Pokud vám vybouchne zbraň v ruce, tak se příště rozhodně při střelbě necítíte stejně komfortně jako předtím. Aktuálně zvažujeme další právní kroky k vymožení důvodných nároků pana Florky,“ upozornil Datinský.