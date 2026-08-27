Hlodavci, trus, špína. Inspekce odhalila nevyhovující restaurace na Hodonínsku

„I v případě Strážnice byla důvodem velmi zanedbaná hygiena a úklid a výskyt hlodavců. Zatímco v případě Radějova inspekce zavřela kuchyni a skladovací prostory, ve Strážnici zavřela restauraci kompletně,“ řekl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Z fotografií zveřejněných na webu Potraviny na pranýři je zjevné, že úklid byl silně zanedbaný, nečistoty se nacházely na podlaze, v regálech i v chladicích zařízeních, kovová zařízení byla zrezlá, poškozené byly podlahy i stěny. V prostorách se nacházely také mrtví hlodavci, jejich trus a další stopy jejich působení, provoz nebyl před jejich pronikáním zabezpečený.
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Kostry hlodavců a trus v troubě, inspekce zavřela thajsko-laoskou restauraci v Brně
Stejně jako radějovský hotel i ten strážnický pochází z doby před rokem 1989. Podle informací na Potravinách na pranýři zatím inspekce zákaz užívání prostor v Radějově neuvolnila.
S provozovateli, kteří se proviní proti požadavkům zákona, zahajuje inspekce správní řízení o uložení pokuty.