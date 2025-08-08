Stavba parkovacího domu ještě nezačala, přesto už řidičům zavřeli původní stání

Marek Osouch
  6:01
Kontroverze kolem plánovaného parkovacího domu mezi ulicemi Křenová a Skořepka poblíž centra Brna nekončí. V červnu sice brněnští politici po hlasité kritice podoby budovy zveřejnili nový, přepracovaný návrh, dosud se ale vůbec nezačalo se stavebními pracemi. A brzy nejspíš ani nezačne. Přesto původní parkoviště pro zhruba padesátku aut zůstává zavřené.

Ještě na počátku jara, kdy se stavba za 174 milionů oficiálně zahajovala a u čehož však taky víceméně skončilo, se minimálně jeden řidič pokoušel marně dostat na parkoviště, jak zaznamenal redaktor iDNES.cz.

Uzavřené parkoviště na ulici Skořepka poblíž centra Brna. Měl by se tady stavět parkovací dům, nic se ale neděje. (6. srpna 2025)
12 fotografií

Když se šoférovi závory nezvedly, nezbylo mu nic jiného než vycouvat. Dnes už je plocha schovaná za neprůhledným plotem. To je jediná viditelná změna, která za tu dobu v místě nastala. „Na stavbě proběhly či probíhají přeložky inženýrských sítí,“ řekla Jaroslava Bílá, mluvčí městské firmy Brněnské komunikace (BKOM), která má stavbu na starosti.

Jak však upozornil přímo ředitel stavební společnosti Firesta Fišer Vilém Huryta, stavba je zhruba od přelomu května a června oficiálně přerušená do doby, než brněnští radní definitivně posvětí nový projekt a budou vyřízena potřebná razítka. „Ale to jsou spíš otázky na investora,“ reagoval na dotaz iDNES.cz, proč se nic neděje.

Ostudný skelet. Parkovací dům ztrhal i městský architekt, firma návrh upraví

Na místě je vidět, že zmizely závory regulující vjezd na parkoviště a že tam rovněž přibyla stavební buňka. Průzory mezi jednotlivými díly plotu lze navíc zjistit, že plocha parkoviště není rozkopaná a řidiči by ji klidně mohli využívat. „Jedná se o rozestavěnou stavbu, kterou již nemůže užívat veřejnost,“ tvrdí přesto mluvčí BKOM.

Jenže Brno zná případy, kdy byla stavba i po přerušení částečně přístupná. Zcela běžné jsou pak situace, že se zprovozňují mnohé stavby předčasně ještě před kolaudací. V obou případech je možné se podívat na stavbu protipovodňových zábran u řeky Svratky v ulici Poříčí.

Když v roce 2022 dělníci kopli do země, brzy zjistili, že bude nutné upravit projekt. Práce proto pozastavili a po apelu z vedení města se na dobu přerušení stavby rozšířil na původní rozměr zúžený průjezd po frekventovaném Poříčí. Auta tak jezdila i v místech, která oficiálně zabrala stavba.

A naopak stezky pro pěší a cyklisty, které jsou součástí protipovodňových opatření, se v červenci lidem předčasně otevřely. Brňané tam tak stále chodí po stavbě a vedle nich dělníci dodělávají zábradlí nebo upravují svahy.

Nejasnosti kolem povolení

Na tom, že jde v případě parkoviště o „rozkopané staveniště“, trvá i předseda představenstva městské společnosti David Grund (ODS). „Nikdo z toho nemá radost, ale my jej nemůžeme otevřít,“ řekl jinými slovy totéž co mluvčí BKOM. Brněnský radní pro dopravu a Grundův stranický kolega Petr Kratochvíl o důvodech trvajícího uzavření parkoviště podle svých slov nic neví.

„Kdyby se chtělo, tak by se nějaká cesta k otevření našla,“ kritizovala uzavření plochy opoziční zastupitelka Jasna Flamiková (Zelení). Opoziční Pirát Marek Lahoda pak dokonce mluví o „amatérismu“, že plocha leží takto zbytečně ladem. „Městu by mohla přinášet peníze,“ poznamenal.

Podle Grunda, který je zároveň starostou městské části Brno-jih a krajským radním, se muselo „kopnout do země“, protože by jinak městské firmě jako investorovi v polovině roku propadlo stavební povolení. Jeho slova jsou ale v rozporu s dokumentem, který visí přímo na plotu u parkoviště.

V něm se píše, že povolení je pravomocné od října 2023 a platí dva roky. Už při oficiálním slavnostním poklepání v březnu bylo jasné, že stavba potrvá minimálně do roku 2027, tedy že bude nutné vyřizovat prodloužení platnosti potřebného razítka.

Nabízí se tak otázka, proč se spíš nezačalo vyřizovat prodloužení povolení, které by bylo tak jako tak potřeba, ale předalo se staveniště.

Podle dokumentu na plotu u parkoviště k předání došlo až v polovině května, tedy v době, kdy bylo už delší dobu jasné, že vedení Brna chce projekt přepracovat, tudíž se dají očekávat jeho větší změny a nutné zdržení stavby. „Stavba byla zahájena dříve, než bylo rozhodnuto o změně,“ trvá na svém Bílá. Zároveň doplnila, že vzhledem ke schválení nového územního plánu by prodloužení platnosti povolení zřejmě nebylo možné.

Jak po dotazech iDNES.cz městská firma následně přiznala, ještě nějakou dobu se na parkovišti poblíž výdejny zboží z internetového obchodu Alza nic nezmění. „Předpokládáme, že projektová dokumentace bude finálně upravena do konce roku. Vše pak bude záležet na projednání s dotčenými orgány a městem,“ odpověděla mluvčí BKOM na dotaz, kdy na místě začnou reálné stavební práce.

Plocha se zhruba padesátkou míst pro auta tak může být uzavřená ještě klidně půl roku, aniž se na ní cokoliv stane anebo se otevře řidičům k užívání. „Taková varianta nebyla na stole,“ reagoval šéf stavební firmy Huryta, jestli se při přerušení prací uvažovalo o možném dočasném zprovoznění parkoviště.

