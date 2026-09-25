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Násobně delší trasy, problémy v chaotické křižovatce. Hráz Brněnské přehrady zavřou

Oldřich Haluza
  12:33
Brněnská přehrada upouští velké množství vody. (16. září 2024)

Brněnská přehrada upouští velké množství vody. (16. září 2024) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku...
Trávit čas k Brněnské přehradě míří lidé i na podzim.
Jižní Moravu zasáhla 8. července 2021 vlna veder. Brněnská přehrada byla...
Do úprav okolí Brněnské přehrady už zamířily stovky milionů korun a investice...
24 fotografií
Tisíce rekreantů, k tomu velké množství cyklistů a také chataři nebo návštěvníci nedalekého wellness centra a beachvolejbalového areálu na Sokoláku. Ti všichni běžně míří přes hráz Brněnské přehrady. Od úterý to budou mít mnohem komplikovanější. Cesta na důležité hradbě chránící město před povodněmi se kompletně uzavře kvůli rekonstrukci koruny hráze. Neprůjezdná i neprůchodná zůstane až do prosince příštího roku.

Pro pohyb v nejoblíbenější rekreační oblasti Brna a širokého okolí to je zásadní zásah, který se dotkne skutečně všech. Pěší musí sestoupit po desítkách schodů pod hráz a následně podél břehu řeky Svratky dojít asi 800 metrů k lávce u fotbalového hřiště. Poté se vrátí po opačném břehu a vystoupají po schodech opět nahoru.

Tato trasa však není vhodná pro rodiny s kočárky ani lidi se sníženou hybností. Mají využít MHD a autobusem 302 dojet na zastávku U Památníku, odkud se stejnojmennou a poté Přístavní ulicí dostanou k „Prýglu“.

Motoristé absolvují násobně delší – až osmikilometrovou – objížďku. Při cestě z Bystrce na přehradu musí přes chaotickou křižovatku u prodejny Uni Hobby, poté okolo brněnské zoo, za Kníničkami pak odbočí doleva na Rozdrojovice a na jejich začátku se dají opět vlevo k Infinit Maximus Resortu. V opačném směru zamíří z Hrázní do křižovatky u bývalé restaurace U Lva, kde odbočí do Rekreační a po ní se přes Kníničky dostanou na hlavní tah.

Brněnská přehrada upouští velké množství vody. (16. září 2024)
Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku 7,14 metru.
Trávit čas k Brněnské přehradě míří lidé i na podzim.
Jižní Moravu zasáhla 8. července 2021 vlna veder. Brněnská přehrada byla obsypaná lidmi.
24 fotografií

V Rozdrojovicích očekávají, že kvůli náhradní trase vedoucí přes obec budou mnohem více zahlceni auty nejen rekreantů, kteří dosud mohli parkovat v přístavišti a dál se vydat procházkou po svých. „Veškerá doprava na přehradu povede přes nás,“ podotýká starosta Daniel Stráský (nez.).

Uzavírka rovněž znamená, že všechna auta pojedou přes zmíněnou křižovatku u Uni Hobby, která roky marně čeká na přestavbu. Už teď je přitom značně vytížená, což se patrně ještě zhorší. „Požádali jsme o úpravy světelné signalizace, aby nevznikaly kolony. Vyhověli nám a zároveň přislíbili, že se bude situace v křižovatce monitorovat a režim se případně upraví,“ říká starostka městské části Kníničky Lenka Ištvanová (nez.).

Na Brněnské přehradě opraví hráz. Pěší, cyklisty i řidiče čekají na rok problémy

Stejně jako Tomáš Kratochvíl (dříve SOCDEM), první muž sousední Bystrce, na jejímž katastru se nádrž nachází, žádala zkrácení doby uzavírky, což se zčásti povedlo. Podle Kratochvíla je ale i tak patnáct měsíců příliš. „Je nepřijatelné, aby se sto metrů opravovalo přes rok. Jsem přesvědčený, že technologicky lze práce mnohonásobně zrychlit. Uzavírka zasáhne celou letní sezonu. Odstřihne rekreační oblast, kterou mají v oblibě lidé z Bystrce i návštěvníci přijíždějící MHD,“ míní Kratochvíl.

Rekonstrukce koruny hráze vyjde na 46 milionů bez daně. Investorem je Povodí Moravy. Město mu přispěje sedmi miliony, jež pokryjí hlavně konečnou opravu silnice a výměnu vodovodu do Kníniček. „Pokud by Brno přidalo třeba patnáct až dvacet milionů, mohla by se uzavírka zkrátit na tři, čtyři, pět měsíců. Z Bystrce mám ale jen poradní hlas poradního hlasu, protože hlavní slovo drží Povodí Moravy, nikoliv město,“ poznamenává starosta Kratochvíl.

Povodí Moravy se domluvilo se stavební firmou na zkrácení uzavírky hráze téměř o měsíc. „Rozumím tomu, že složitá rekonstrukce bude jak pro cyklisty a chodce, tak pro řidiče obtížná, nicméně jsme se ve spolupráci snažili práce co nejlépe zkoordinovat a co možná nejvíce zkrátit,“ reaguje brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Problém pro podniky v okolí

Kromě rekreantů a dalších lidí pohybujících se v okolí nádrže zasáhne uzavírka také místní podnikatele a další zařízení. Kousek od hráze se nachází ještě donedávna fungující restaurace U Lva. O necelý kilometr dál jsou beachvolejbalová hřiště, kde však opravu nevnímají jako velkou komplikaci. Jinde o dlouhodobém omezení ani nevěděli. „Nikdo nás neoslovil s tím, že se hráz uzavře,“ reagovala recepční z hotelu U Šuláka, který stojí na konci Hrázní.

Zato v Infinit Maximus Resortu se na uzavírku připravovali s předstihem a hosty už průběžně informovali. „Je možné, že především v prvních dnech po zahájení bude doprava v okolí komplikovanější, než se nové režimy ustálí. Věříme ale, že si na změnu řidiči postupně zvyknou a dlouhodobě nebude představovat zásadní překážku pro návštěvu wellness,“ zmiňuje za resort Michaela Matějovská.

Zapomenutý hrdina. Známý hrázného varoval Sověty, ti jej málem zastřelili

Stávající mostovka pochází z roku 1940, technický stav už neodpovídá současným nárokům na bezpečnost a provoz, vyžaduje tak kompletní obnovu. „Dojde k demolici všech devíti bloků koruny hráze a k následnému vybudování konstrukce z prefabrikovaných předpjatých nosníků,“ přibližuje generální ředitel Povodí Moravy David Fína s tím, že vzhledově bude nová koruna velmi podobná současné.

Na hrázi nově vznikne sdílená zóna pro chodce, cyklisty i auta, v níž jsou si rovni. Pěším tak skončí poskakování mezi lampami, které jim překáží na úzkém chodníku.

18. prosince 2020

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