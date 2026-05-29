Na D1 v Brně vzplál v ranní špičce kamion, směr do Prahy je neprůjezdný
Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo
Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...
Sudetský sjezd: odpůrci na protest stavěli barikádu z krabic, vypukla strkanice
Druhý den programu festivalu Meeting Brno, který zahrnuje i sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), provázejí od pátečního rána protesty. Odpůrci sjezdu sudetských Němců na brněnském...
Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech
Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...
Pouť smíření došla do Brna na sjezd sudetských Němců. Čekali tu na ni odpůrci
Asi tisícovka lidí prošla Pouť smíření z Pohořelic do Brna, kterým si připomněla násilné vyhnání německy hovořícího obyvatelstva z moravské metropole. Pietního aktu na začátku pochodu se zúčastnili i...
Platí hypotéku na dům, který zbourali jako černou stavbu. Pár se chce soudit
Velká hromada suti a vedle ní odstavený bagr. To je vše, co zbylo z domu rodiny Sklenářových v Dobšicích na Znojemsku. Budovu úřady označily za černou stavbu a nařídily demolici. Přestože proti...
Blamáž. Číňané lázeňský komplex pořád nestaví, hrozí jim stomilionová sankce
Zatímco na jedné straně silnice u Pasohlávek na Brněnsku pomalu vrcholí otevření krajského sanatoria, sousední pozemky zůstávají pořád bez stavebního ruchu. Parcely jsou určené pro lázeňský komplex,...
Hamzová má v Minnesotě nový kontrakt, zranění Čechové vyřadilo z kádru Hofovou
Eliška Hamzová se ještě může objevit v dresu Minnesota Lynx v této sezoně WNBA. Klub ji sice v pondělí propustil, jednalo se však o administrativní tah. S českou basketbalovou reprezentantkou nakonec...
Na seniora se převrátil traktor, způsobil mu devastující zranění
Zemědělské práce na poli u Vlkoše na Hodonínsku se změnily v tragédii. Na seniora se u této malé obce poblíž Kyjova dnes před polednem převrátil traktor. Muž na místě zemřel. Záchranáři vrtulník,...
VIDEO: V Blansku usazují jeřáby novou lávku, lidem zkrátí cestu za sportem
Ze sportoviště rovnou za nákupy nebo naopak bude možné už brzy snadno chodit v Blansku. Dělníci mezi obchodním centrem a Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka usazují v těchto dnech konstrukci nové lávky...
Veterináři našli v tržnici přes 200 kilo závadných potravin, mezi nimi asi i holuby
Přes 200 kilogramů masa, masných výrobků, polotovarů či zvířecích vnitřností skladovaných v nevyhovujících hygienických podmínkách našly při kontrole inspektorky Státní veterinární správy (SVS) v...
V odlehlé osadě zůstala bezvládně ležet v mrazu, psí hrdina zachránil paničce život
Pět a půl roku starý kříženec vlčáka a rotvajlera Ron miluje procházky po lese, aportování i plavání. Je výborný hlídač a zároveň obrovský mazel. Psí společník Lenky Svozílkové z Lulče na Vyškovsku...
Vyčerpáte nám vodojem, varují obce. O více než měsíc dříve začínají platit zákazy
Horké a suché počasí posledních týdnů už dopadá na množství vody ve vrtech a vodojemech některých měst a obcí na jihu Moravy. Mnozí si nejspíš začali napouštět bazény a hladina vody ve vodojemech...
Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou
Že se v ShipEx Areně na Srbské píšou pohádky, doufal druholigový brněnský Artis. A na chvíli o tom přesvědčil sebe i fotbalové fanoušky. Od 30. minuty barážového duelu o první ligu včera na chvíli...
Sanatorium Pálava za miliardu finišuje. Řeší se tendry a shání se personál
Největší investice do zdravotnictví v historii jihomoravského kraje míří do finiše. Nové sanatorium v Pasohlávkách chce v létě přijmout první pacienty, stále však řeší část vybavení i některé tendry....
Pardubice slaví, v semifinále vyřadily Brno. Tomu nepomohlo ani Kejvalových 28 bodů
Pardubičtí basketbalisté si poprvé zahrají finále Maxa NBL. V semifinále vyřadili Brno 4:2 na zápasy, šesté utkání na soupeřově palubovce vyhráli 98:87. Trey Bonham přispěl k postupu 33 body. O titul...
Euforie za stavu 4:1? Nemáme nárok, jsem hodně přísný, říká Skuhravý v půlce baráže
Z Brna si odvezli tříbrankový náskok. Ambicióznímu Artisu na jeho hřišti ukázali rozdíl mezi první a druhou ligou. V poločase baráže vedou fotbalisté Slovácka 4:1, trenér Roman Skuhravý však krotil...
Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize
Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...