Pozor, projíždíte stavbou. Řidiče v Brně potrápí zúžení Zvonařky i oprava hráze

Oldřich Haluza
  9:45
Na současné uzavírky naváže v Brně s příchodem jara nová vlna oprav. Silničáři musejí při plánování reagovat i na důsledky zimy. Nemalé komplikace řidičům přinášejí například rozkopané ulice Drobného, Jihlavská či Fryčajova, kde práce dosud nejsou u konce. V dalších týdnech omezení ještě přibude, a to napříč celým městem.

„Velké omezení představuje oprava mostu v ulici Zvonařka přes Ponávku, kde se provoz zúží do jednoho pruhu v každém směru,“ zmiňuje koordinátorka brněnské dopravy Vlasta Jágerová citelný zásah do jedné z nejrušnějších silnic spojujících východ a západ města. Dělníci se do prací u Lidlu pustí v květnu, komplikace potrvají do srpna.

Investorem je v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které se letos vrhne i na výstavbu sjezdu z dálnice D1 do průmyslové zóny Černovická terasa. Začne pravděpodobně na podzim, zásadní omezení mají nastat až v roce 2027.

Cestáři pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic využívají k opravě výtluků speciální mikrovlnnou technologii, která slibuje delší životnost. (11. února 2026)
Cestáři pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic využívají k opravě výtluků speciální mikrovlnnou technologii, která slibuje delší životnost. (11. února 2026)
Cestáři pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic využívají k opravě výtluků speciální mikrovlnnou technologii, která slibuje delší životnost. (11. února 2026)
Cestáři pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic využívají k opravě výtluků speciální mikrovlnnou technologii, která slibuje delší životnost. (11. února 2026)
33 fotografií

To však neplatí pro nedalekou přestavbu mimoúrovňové křižovatky D1 a D2, kde se intenzivně pracuje od loňského podzimu. Nyní se tam projíždí pouze po polovinách obou dálnic, což vydrží až do konce roku.

Do plánu oprav zasáhne navzdory předpokladům ve větší míře letošní zima, která byla oproti minulosti netypická v tom, že se mnohem víc podepsala na kvalitě vozovek. „Sbíhají se ke mně informace o silnicích ve velmi špatném technickém stavu, protože jsou na nich po mrazech velké závady, které musejí silničáři řešit,“ upozorňuje Jágerová s tím, že jde třeba o Seifertovu, Okružní nebo Starou dálnici.

K nádraží v Brně jedině bez auta, pokračující opravy zatrhly průjezd

S opravou rozbitých povrchů počítají krajští silničáři v několika vytížených ulicích. Nejdřív přijde na řadu patrně Seifertova na Lesné s termínem od května do srpna. Přes letní prázdniny se přidá Černovická v části u prodejny aut. Po ní jezdí mnoho kamionů při cestě od jihu směrem na Svitavy.

Největší začínající uzavírky v Brně

    • Most v ulici Zvonařka (Brno-střed) přes Ponávku: od května do srpna
    • Most v Hybešově (Brno-střed): zřejmě od května do listopadu
    • Černovická u prodejny aut (Černovice): letní prázdniny
    • Olomoucká (Černovice, Slatina): částečně od března
    • Seifertova (Brno-sever): zhruba od května do srpna
    • Stará dálnice (Bystrc): od července do října
    • Vídeňská (Brno-jih): východní pás do Modřic na jeden měsíc během letních prázdnin
    • Hráz na Brněnské přehradě (Bystrc, Kníničky): od podzimu do konce příštího roku
    • Připojení Černovické terasy z D1 (Slatina): pravděpodobně od podzimu
    • Nádražní (Brno-střed): začátek na jaře

Vedlejší Olomouckou čekají letos pouze krátkodobá omezení, která jsou nutná kvůli přípravě na rekonstrukci mostů, respektive zbourání a výstavbu konstrukce. Hlavní práce, a tedy i největší komplikace, začnou až v příštím roce. Na Olomouckou se zaměřila i městská firma Brněnské vodárny a kanalizace. Opravuje tam vodovod, část stavby spustila v minulých dnech, kdy provoz „přidusil“ provizorně umístěný semafor.

Konec Staré dálnice v Bystrci dělníci opraví po polovinách silnice. Do výměny povrchu se do vrhnou v červenci, z místa zmizí v říjnu.

Úpravy v tunelu možná odloží

Železničáři si pro letošek v Brně přichystali pouze jedno omezení s dopadem na provoz na silnici. Zrekonstruují most mezi Úzkou a Hybešovou v blízkosti hlavního nádraží. Odhadovaný začátek prací v tomto frekventovaném místě je v květnu, konec v listopadu. Úsekem se šoféři dostanou obousměrně jen jedním pruhem.

Objem peněz, které Brno letos vrazí do silnic, se blíží loňské částce 1,6 miliardy korun. „Do oprav cest a inženýrských sítí investujeme téměř jeden a půl miliardy, další peníze přidává stát a kraj.

Výsuvné sloupky i méně tramvají. Brno má plán pro omezení dopravy v centru

Měststká infrastruktura se díky tomu obnovuje a modernizuje v objemu, jaký tu dlouho nebyl,“ poukazuje brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Odvrácenou stránkou je právě řada rozkopaných ulic a s nimi spojených uzavírek. Jedna obří prozatím zůstává v kategorii nejisté, takže šoféři mají důvod i k úlevě. ŘSD poslední roky usiluje o obnovu technologií v Pisáreckém tunelu. Vyžádala by si kompletní uzavření, podle loňských plánů mělo trvat tři měsíce.

„Opravu tunelu máme v plánech a cílech na letošní rok. V tuto chvíli ale nejsme schopni říct předpoklad začátku prací, protože nemáme vybraného zhotovitele. Čekáme na rozhodnutí antimonopolního úřadu,“ přibližuje šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala. Na instituci se obrátil neúspěšný uchazeč o zakázku.

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku 7,14 metru.

Nepříjemnost čeká od podzimu na Brněnské přehradě. Kvůli opravě mostovky ze strany Povodí Moravy nastane úplná uzavírka hráze, jež se dotkne nejen motoristů, ale i pěších a cyklistů.

Náhradní trasu budou muset využívat až do konce příštího roku. Šoféři místo objedou okolo zoologické zahrady, nejbližší pěší most přes řeku Svratku je víc než půl kilometru daleko. Úvahy o provizorním řešení aspoň pro chodce zůstaly bez reálného výsledku.

Rušno bude také v Křížkovského u čtvrté brány výstaviště. Tamní křižovatku dělníci přestaví na kruhový objezd, aby pojmul více aut mířících k nové aréně. Oproti vedlejší Bauerově není Křížkovského tak vytížená, ale i tak řidiči musejí při průjezdu očekávat komplikace.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše

Hasiči vytáhli z řeky u Blanska auto i mladého řidiče, který na záchranu čekal...

Mladý řidič skončil ve středu ráno u Blanska i s osobním vozem v řece. Na záchranu pak čekal na jeho střeše. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám, policie přesné okolnosti nehody zjišťuje....

Pod zametacím vozem se v Brně propadl chodník, stroj z díry vytáhli hasiči

Hasiči v brněnských Štýřicích vyprošťovali zametací vůz, který se propadl...

Nezvyklý konec měla cesta zametacího vozítka v Brně. Chodník, který čistilo, se náhle propadl a zařízení skončilo uvězněné v díře. Pracovník, jenž jej řídil, utrpěl lehké zranění. Hasiči museli kvůli...

Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....

Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány...

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Za smrt studenta při armádním výcviku padly podmínky

Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta Univerzity obrany na vojenském výcviku vyústil až v jeho smrt. Okresní soud ve Vyškově dnes oběma ženám...

Pozor, projíždíte stavbou. Řidiče v Brně potrápí zúžení Zvonařky i oprava hráze

Cestáři pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic využívají k opravě výtluků...

Na současné uzavírky naváže v Brně s příchodem jara nová vlna oprav. Silničáři musejí při plánování reagovat i na důsledky zimy. Nemalé komplikace řidičům přinášejí například rozkopané ulice...

5. března 2026  9:45

Oprava rozbité silnice v Brně jen tak nezačne, „řešením“ jsou výstražné značky

Rozbitá silnice kolem sídliště Vinohrady v Brně.

Kdo očekává, že po zimě začnou silničáři opravovat frekventovanou ulici podél brněnského sídliště Vinohrady a blízké spalovny, má smůlu. Krajští silničáři, kteří ji mají ve správě, rozsáhlé opravy,...

5. března 2026  5:38

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Výsuvné sloupky i méně tramvají. Brno má plán pro omezení dopravy v centru

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...

Velké změny slibuje vedení Brna pro dopravu v historickém centru města, kde se potýká s drzými šoféry a nadměrným množstvím aut. Zásadní roli budou hrát výsuvné sloupky umístěné na třech místech...

4. března 2026  18:06

Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....

Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány...

4. března 2026  17:11,  aktualizováno  17:23

V Brně otevře nové nákupní centrum, ve slavnostní den obchody nabídnou slevy

Na severu Brna ve čtvrtek 5. března 2026 nové nákupní centrum OC Kaskády...

Dvě desítky nových obchodů od potravin a drogerie přes oblečení až po hobbymarket nebo hračky rozšíří už od čtvrtka nákupní možnosti lidí žijících zejména na severu Brna. U výpadovky na Svitavy vedle...

4. března 2026  15:04

Čtyři generace jsou moc. Brněnskou posilu Cisarika české občanství zřejmě mine

Americký křídelník Ryker Cisarik (s číslem 15) už odehrál za Brno dva zápasy. V...

Příjmení na jeho dresu zní v českém prostředí překvapivě povědomě. Americký basketbalista Ryker Broden Cisarik, únorová posila Pumpa Basketu Brno, proto hned po svém příchodu vzbudil pozornost...

4. března 2026  14:17

Hrozí zřícení skalního bloku u Punkevních jeskyní, oblíbený vláček nesmí jezdit

Vláček vozící turisty v Moravském krasu

Skalní blok u točny silničních vláčků u Punkevních jeskyní v Moravském krasu hrozí zřícením. Vláčky tam proto nejezdí a turisté musejí k jeskyním pěšky. Už zhruba měsíc je uzavřená cesta od propasti...

4. března 2026  13:44

Brno vybudovalo na nové náplavce prostory pro kavárnu. Být tam ale nemůže

Brno vybudovalo na nové náplavce prostory pro kavárnu, ta ale stále nefunguje a...

Spousta lidí se v těchto teplých dnech v Brně prochází po loni v létě otevřené náplavce kolem řeky Svratky. Jenže žádnou kávu, limonádu nebo něco na zub si tady nekoupí, přestože objekt k tomu určený...

4. března 2026  13:37

Brno ožije Motosalonem, ženy od silných strojů přivítá manželka prezidenta

Na brněnském výstavišti se od 5. do 8. března 2026 koná Motosalon. Jako v...

Motorkářská sezona startuje tento víkend na brněnském výstavišti na tradičním Motosalonu. Návštěvníky čekají čtyři haly plné motocyklů a příslušenství, jedna s doprovodným programem. V ikonickém...

4. března 2026  10:16

Nesplnili zakázku, mají dluhy. Brno chce dodavatele fotovoltaiky poslat do konkursu

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Sázka na polského dodavatele solárních panelů se Brnu šeredně nevyplatila. Už loni na jaře městská společnost řešící fotovoltaiku s názvem SAKO Brno Solar sice dodavatelské firmě Columbus Energy za...

4. března 2026  8:30

Centrum Brna zkrášlí stovky nových stromů, růstu pomůže speciální podzemní systém

Takto by mohla v budoucnu vypadat ulice Kobližná v centru Brna.

Pouze se kácí a nesází, zní častá stížnost Brňanů, když nejen z ulic v centru mizí stromy. Naposledy takto padly kvůli opravám dva javory v České ulici. Podle odborníků však nebyly v dobrém stavu,...

4. března 2026  5:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.